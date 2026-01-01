GoCD est un serveur de livraison continue développé par ThoughtWorks qui va au-delà de l'intégration continue (CI) de base pour modéliser l'ensemble du pipeline de livraison logicielle. Sa principale force est sa capacité à définir des pipelines complexes avec des dépendances d'entrée et de sortie (fan-in et fan-out), permettant aux équipes de représenter précisément comment le code passe du commit à la production à travers plusieurs étapes, environnements et pistes parallèles.

La vue Carte de la chaîne de valeur (Value Stream Map) offre aux équipes une visualisation en temps réel de chaque build et déploiement à travers l'ensemble du pipeline, facilitant l'identification des goulots d'étranglement et la compréhension de l'état de toute version. GoCD fonctionne grâce à une architecture légère de serveur et d'agents, ainsi la capacité de build s'adapte simplement en ajoutant plus d'agents. L'auto-hébergement garantit que vos configurations de pipeline, vos artefacts et votre historique de déploiement restent entièrement sous votre contrôle.