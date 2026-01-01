Déployer GoCD en un clic.
Serveur de livraison continue open-source avec une modélisation de pipeline puissante, une cartographie des chaînes de valeur et la gestion des dépendances pour les flux de travail de publication complexes.
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Découvrez ce que vous pouvez créer avec GoCD
GoCD est un serveur de livraison continue développé par ThoughtWorks qui va au-delà de l'intégration continue (CI) de base pour modéliser l'ensemble du pipeline de livraison logicielle. Sa principale force est sa capacité à définir des pipelines complexes avec des dépendances d'entrée et de sortie (fan-in et fan-out), permettant aux équipes de représenter précisément comment le code passe du commit à la production à travers plusieurs étapes, environnements et pistes parallèles.
La vue Carte de la chaîne de valeur (Value Stream Map) offre aux équipes une visualisation en temps réel de chaque build et déploiement à travers l'ensemble du pipeline, facilitant l'identification des goulots d'étranglement et la compréhension de l'état de toute version. GoCD fonctionne grâce à une architecture légère de serveur et d'agents, ainsi la capacité de build s'adapte simplement en ajoutant plus d'agents. L'auto-hébergement garantit que vos configurations de pipeline, vos artefacts et votre historique de déploiement restent entièrement sous votre contrôle.
Principales fonctionnalités de GoCD
Cartographie de la chaîne de valeur
Visualisez chaque build et déploiement sur l'ensemble du pipeline en temps réel, rendant les goulots d'étranglement et l'état des versions immédiatement visibles.
Modélisation de pipeline
Modélisez les dépendances complexes d'entrée et de sortie entre les pipelines pour représenter avec précision la façon dont le code circule du commit à la production.
Exécution parallèle
Exécutez plusieurs étapes et tâches en parallèle au sein d'un pipeline pour réduire les temps de compilation et maximiser l'utilisation de l'infrastructure.
Mise à l'échelle basée sur des agents
Ajoutez des agents de build pour mettre à l'échelle la capacité horizontalement — chaque agent récupère les tâches du serveur et les exécute indépendamment.
Pipeline en tant que code
Stockez les configurations de pipeline dans votre dépôt git et laissez GoCD synchroniser et appliquer automatiquement les modifications à chaque push.
Pourquoi choisir Hostinger pour GoCD
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Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni paramétrage de configuration complexe.
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Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker à partir d’un seul endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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