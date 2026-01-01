Déployer Snapdrop en un clic.
Partage de fichiers local basé sur le navigateur inspiré par AirDrop — pas de comptes, pas d'applications, fonctionne sur toutes les plateformes.
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Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Découvrez ce que vous pouvez créer avec Snapdrop
Snapdrop est un outil de partage de fichiers web magnifiquement simple qui élimine les frictions liées au transfert de fichiers entre appareils. Inspiré par Apple AirDrop mais fonctionnant sur toutes les plateformes et tous les navigateurs, Snapdrop découvre automatiquement les appareils sur le même réseau et permet des transferts peer-to-peer instantanés — sans compte, sans installation d'application et sans configuration requise.
L'auto-hébergement de Snapdrop sur votre VPS crée un environnement de partage de fichiers privé et toujours disponible entièrement au sein de votre infrastructure. Contrairement au service public Snapdrop.net, votre instance auto-hébergée conserve toutes les données de découverte et de transfert sur votre propre réseau, ce qui est essentiel pour les organisations traitant des informations confidentielles ou opérant dans des environnements avec des exigences strictes en matière de traitement des données.
Principales fonctionnalités de Snapdrop
Configuration zéro
Les appareils sur le même réseau se découvrent automatiquement — ouvrez le navigateur, voyez vos appareils et commencez à partager immédiatement.
Prise en charge multiplateforme
Fonctionne sur Windows, macOS, Linux, iOS et Android depuis n'importe quel navigateur moderne, sans installation d'application requise sur aucun appareil.
Transferts de pair à pair
Les transferts directs basés sur WebRTC permettent aux fichiers de circuler entre les appareils sans passer par votre serveur, maximisant la vitesse et la confidentialité.
Aucune limite de taille de fichier
Transférez des fichiers de toute taille sans les restrictions de téléchargement ou la compression imposées par les services de partage basés sur le cloud.
Aucun compte requis
Partage entièrement anonyme — aucune inscription, aucune information personnelle et aucun stockage persistant des fichiers transférés.
Pourquoi choisir Hostinger pour Snapdrop
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni paramétrage de configuration complexe.
Une sécurité digne de confiance
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker à partir d’un seul endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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