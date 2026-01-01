Déployer Kodi en un clic d'installation.
Serveur de médiathèque Kodi sans interface graphique pour centraliser et partager votre base de données multimédia sur plusieurs instances Kodi.
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Découvrez ce que vous pouvez créer avec Kodi
Ce déploiement Kodi sans interface graphique exécute un serveur de bibliothèque multimédia persistant sans affichage, permettant à plusieurs clients Kodi de votre réseau de partager une base de données centralisée unique basée sur MariaDB. Plutôt que chaque instance Kodi ne maintienne sa propre bibliothèque séparée, tous les clients se connectent à la base de données partagée pour un historique de visionnage, des évaluations et des métadonnées unifiés. Une interface web intégrée vous permet de gérer les sources multimédias, de déclencher des analyses de bibliothèque et d'installer des extensions depuis n'importe quel navigateur.
L'auto-hébergement sur un VPS rend votre bibliothèque Kodi partagée toujours disponible pour chaque client de votre réseau, qu'une autre machine soit en cours d'exécution ou non. Connectez vos autres installations Kodi aux ports de la base de données et de l'interface web du déploiement pour commencer à partager votre bibliothèque.
Principales fonctionnalités de Kodi
Médiathèque centralisée
Hébergez une base de données multimédia partagée basée sur MariaDB à laquelle tous vos clients Kodi se connectent, éliminant les bibliothèques en double et gardant l'historique de visionnage synchronisé.
Gestion par navigateur
Configurez les sources multimédias, recherchez de nouveaux contenus et gérez les extensions via l'interface web de Kodi sans avoir besoin d'un affichage physique.
Historique de visionnage unifié
Tous les clients Kodi connectés partagent la même progression de visionnage, les mêmes évaluations et les mêmes métadonnées, afin que vous puissiez reprendre le contenu depuis n'importe quel appareil.
Serveur de bibliothèque toujours actif
L'exécution sur un VPS maintient votre serveur de bibliothèque disponible 24h/24, même lorsque les ordinateurs personnels ou les lecteurs multimédias sont éteints.
Gestion des add-ons
Installez et gérez les extensions Kodi à distance via l'interface web, étendant les fonctionnalités sans accès direct au conteneur.
Pourquoi choisir Hostinger pour Kodi
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Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni paramétrage de configuration complexe.
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Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker à partir d’un seul endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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