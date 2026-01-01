Déployer SQLPage en un clic.
Créez des sites web interactifs et des tableaux de bord de données en utilisant uniquement des requêtes SQL — aucun code frontend, framework ou JavaScript n'est requis.
Trouvez le forfait VPS idéal pour SQLPage
Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Découvrez ce que vous pouvez créer avec SQLPage
SQLPage est un serveur d'applications web open-source qui rend des pages web interactives directement à partir de requêtes SQL. Les développeurs et les analystes écrivent des
.sql fichiers qui sélectionnent parmi une bibliothèque de composants intégrée — formulaires, tableaux, graphiques, cartes, navigation et des dizaines d'éléments d'interface utilisateur — et le serveur transforme les jeux de résultats en HTML soigné sans une seule ligne de HTML, CSS ou JavaScript. Connectez SQLite, PostgreSQL, MySQL ou Microsoft SQL Server et exposez une base de données existante sous forme de panneau d'administration fonctionnel, de tableau de bord interne ou de prototype en quelques minutes.
L'auto-hébergement de SQLPage sur votre propre VPS maintient les requêtes, les schémas et les identifiants au sein de l'infrastructure que vous contrôlez, plutôt que sur une plateforme low-code tierce. Il n'y a pas de frais par utilisateur, pas de limites de lignes, et vos
.sql fichiers restent portables et contrôlables par version comme n'importe quel autre code.
Principales fonctionnalités de SQLPage
Rendu uniquement SQL
Écrivez des fichiers SQL ordinaires qui sélectionnent à partir d'une riche bibliothèque de composants et SQLPage rend des pages HTML responsives directement à partir des jeux de résultats.
Prise en charge multi-bases de données
Connectez-vous à SQLite, PostgreSQL, MySQL ou Microsoft SQL Server et exposez n'importe quelle base de données existante comme une application web fonctionnelle.
Composants intégrés
Formulaires, tableaux, graphiques, cartes, navigation, téléchargements de fichiers et des dizaines d'éléments d'interface utilisateur soignés sont disponibles sans bibliothèques externes ni étapes de compilation.
Rechargement à chaud instantané
Modifiez un
.sql fichier et la modification apparaît au prochain chargement de la page — pas de compilation, pas de bundler et pas de redémarrage.
Petit binaire statique
Un seul binaire Rust de moins de 20 Mo alimente un site dynamique entier, avec une faible consommation de mémoire et des démarrages à froid rapides sur des ressources VPS modestes.
Authentification intégrée
L'authentification HTTP de base, la gestion de session, OAuth et les fonctions de hachage de mot de passe permettent aux fichiers SQL de protéger les pages sans service d'identité externe.
Pourquoi choisir Hostinger pour SQLPage
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni paramétrage de configuration complexe.
Une sécurité digne de confiance
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker à partir d’un seul endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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Emplacement du serveur recommandé :
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