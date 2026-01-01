Déployer MetaTrader 5 en 1 clic.
Exécutez MetaTrader 5 dans un navigateur via KasmVNC pour un trading du forex et des CFD 24h/24 et 7j/7 sans machine Windows dédiée.
Trouvez le forfait VPS idéal pour MetaTrader 5
Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Tous les forfaits sont payés à l’avance. Le tarif mensuel correspond au prix total du forfait divisé par le nombre de mois de votre forfait.
Découvrez ce que vous pouvez créer avec MetaTrader 5
MetaTrader 5 est la plateforme de trading de détail la plus populaire au monde pour le forex, les actions, les contrats à terme, les CFD et les cryptomonnaies — utilisée par des millions de traders et prise en charge par des centaines de courtiers dans le monde entier. Ce modèle exécute la version complète Windows de MetaTrader 5 dans un conteneur Wine-on-Linux, exposé via KasmVNC afin que vous puissiez y accéder depuis n'importe quel navigateur sans installer le client de bureau localement.
L'auto-hébergement de MT5 sur votre VPS offre aux traders un terminal de trading en ligne 24h/24 et 7j/7 qui exécute des Expert Advisors (EAs) et des abonnements de copy-trading sans avoir à laisser un ordinateur de bureau allumé. Le frontend KasmVNC basé sur navigateur vous permet de vous connecter de n'importe où — ordinateur de bureau, tablette ou téléphone — sans installer le client MT5 propriétaire sur chaque appareil.
Principales fonctionnalités de MetaTrader 5
EAs toujours actifs
Exécutez des Expert Advisors et des abonnements de copy-trading 24h/24 et 7j/7 sans laisser un ordinateur de bureau allumé — votre VPS gère automatiquement les événements du marché de nuit et du week-end.
Accès au navigateur
Connectez-vous à votre terminal MT5 depuis n'importe quel appareil avec un navigateur moderne via KasmVNC — ordinateur de bureau, tablette ou téléphone — aucune installation Windows n'est nécessaire.
Connecter n'importe quel courtier
Utilisez n'importe quel courtier MetaTrader 5 — des centaines prennent en charge MT5, y compris IC Markets, Pepperstone, FxPro, OANDA, XM, et bien d'autres dans le monde entier.
Graphiques et indicateurs
Graphiques MT5 complets avec indicateurs techniques, profondeur de marché, analyse multi-périodes et scripts d'indicateurs personnalisés via MQL5.
Trading algorithmique
MQL5 IDE dans le terminal pour écrire des Expert Advisors, des indicateurs personnalisés et des scripts — avec une intégration Python RPyC optionnelle pour l'automatisation externe.
Configuration persistante
Votre profil de terminal, vos modèles, vos EAs, vos indicateurs et vos identifiants de compte persistent lors des redémarrages de conteneur grâce à un volume de configuration dédié.
Pourquoi choisir Hostinger pour MetaTrader 5
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni paramétrage de configuration complexe.
Une sécurité digne de confiance
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker à partir d’un seul endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni paramétrage de configuration complexe.
Une sécurité digne de confiance
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker à partir d’un seul endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
Emplacement du serveur recommandé :
Vérification en cours...
Hébergez localement. Performez mondialement.
Un hébergement VPS Docker fiable et performant
Je ne pourrais pas demander mieux avec l'hébergement VPS de Hostinger! La disponibilité est toujours excellente, ce qui permet au site de fonctionner sans interruption. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de soutien technique s'est montrée rapide, compétente et vraiment efficace.
Excellente expérience avec Hostinger du début à la fin. L’assistance par IA est efficace et le soutien humain prend le relais rapidement au besoin. Quant au VPS, il est incroyablement performant et stable. Merci à toute l’équipe pour votre excellent travail 🚀
Enfin un fournisseur VPS qui répond réellement aux attentes! Tarifs compétitifs, interface efficace et intuitive, sauvegardes sans problèmes, excellent soutien et stabilité remarquable. Une plateforme d’une grande fiabilité.
L'assistance de Hostinger a été exceptionnelle lorsque j’ai perdu l’accès à mon instance n8n auto-hébergée. Kodee et Mohammad ont pris le temps de m’aider avec patience, rigueur et professionnalisme.
Merci à Carla pour son aide avec la mise à niveau de n8n sur mon VPS Hostinger. Son professionnalisme et son expertise ont vraiment fait la différence.
Le VPS de Hostinger est tout simplement exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement : rapide, stable et fiable. Aucune interruption, aucun problème de fonctionnement.
Hostinger propose d’excellentes solutions VPS à des prix raisonnables. Les services utilisés jusqu’à présent répondent parfaitement à mes attentes.
Je ne pourrais pas demander mieux avec l'hébergement VPS de Hostinger! La disponibilité est toujours excellente, ce qui permet au site de fonctionner sans interruption. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de soutien technique s'est montrée rapide, compétente et vraiment efficace.
Excellente expérience avec Hostinger du début à la fin. L’assistance par IA est efficace et le soutien humain prend le relais rapidement au besoin. Quant au VPS, il est incroyablement performant et stable. Merci à toute l’équipe pour votre excellent travail 🚀
Enfin un fournisseur VPS qui répond réellement aux attentes! Tarifs compétitifs, interface efficace et intuitive, sauvegardes sans problèmes, excellent soutien et stabilité remarquable. Une plateforme d’une grande fiabilité.
L'assistance de Hostinger a été exceptionnelle lorsque j’ai perdu l’accès à mon instance n8n auto-hébergée. Kodee et Mohammad ont pris le temps de m’aider avec patience, rigueur et professionnalisme.
Merci à Carla pour son aide avec la mise à niveau de n8n sur mon VPS Hostinger. Son professionnalisme et son expertise ont vraiment fait la différence.
Le VPS de Hostinger est tout simplement exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement : rapide, stable et fiable. Aucune interruption, aucun problème de fonctionnement.
Hostinger propose d’excellentes solutions VPS à des prix raisonnables. Les services utilisés jusqu’à présent répondent parfaitement à mes attentes.
Garantie de remboursement de 30 jours
Profitez d’un essai sans risque avec notre garantie de remboursement de 30 jours. Consultez notre politique de remboursement pour en savoir plus.
Explorez d'autres applications à déployer
Anki Sync Server Enhanced
Serveur de synchronisation Anki auto-hébergé avec gestion multi-utilisateurs, sauvegardes et tableau de bord webSélectionner
Blender
Suite de modélisation 3D, d'animation et de rendu accessible via navigateurSélectionner
CommaFeed
Lecteur RSS auto-hébergé inspiré de Google Reader avec des raccourcis clavier et des applications mobilesSélectionner