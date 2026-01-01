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KVM 1
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Renouvellement au prix de $ CA 16,79/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
1 cœur vCPU
4 Go de RAM
50 Go d'espace disque NVMe
4 To de bande passante
Le plus populaire
64 % de réduction
KVM 2
$ CA34,19
$ CA12,29/mois
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Renouvellement au prix de $ CA 20,99/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
2 cœurs vCPU
8 Go de RAM
100 Go d'espace disque NVMe
8 To de bande passante
70 % de réduction
KVM 4
$ CA59,99
$ CA18,19/mois
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Renouvellement au prix de $ CA 40,49/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
4 cœurs vCPU
16 Go de RAM
200 Go d'espace disque NVMe
16 To de bande passante
65 % de réduction
KVM 8
$ CA103,29
$ CA36,29/mois
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Renouvellement au prix de $ CA 69,79/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
8 cœurs vCPU
32 Go de RAM
400 Go d'espace disque NVMe
32 To de bande passante
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Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore

Gestionnaire Docker
Accès rapide aux journaux des conteneurs
Mises à jour en un clic
Processeurs AMD EPYC
Stockage NVMe SSD
Vitesse réseau de 1 Gbit/s
API publique
Centres de données partout dans le monde
Nom de domaine gratuit pendant 1 an
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Tous les forfaits sont payés à l’avance. Le tarif mensuel correspond au prix total du forfait divisé par le nombre de mois de votre forfait.

Découvrez ce que vous pouvez créer avec MetaTrader 5

MetaTrader 5 est la plateforme de trading de détail la plus populaire au monde pour le forex, les actions, les contrats à terme, les CFD et les cryptomonnaies — utilisée par des millions de traders et prise en charge par des centaines de courtiers dans le monde entier. Ce modèle exécute la version complète Windows de MetaTrader 5 dans un conteneur Wine-on-Linux, exposé via KasmVNC afin que vous puissiez y accéder depuis n'importe quel navigateur sans installer le client de bureau localement.

L'auto-hébergement de MT5 sur votre VPS offre aux traders un terminal de trading en ligne 24h/24 et 7j/7 qui exécute des Expert Advisors (EAs) et des abonnements de copy-trading sans avoir à laisser un ordinateur de bureau allumé. Le frontend KasmVNC basé sur navigateur vous permet de vous connecter de n'importe où — ordinateur de bureau, tablette ou téléphone — sans installer le client MT5 propriétaire sur chaque appareil.

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Découvrez ce que vous pouvez créer avec {name}

Principales fonctionnalités de MetaTrader 5

EAs toujours actifs

Exécutez des Expert Advisors et des abonnements de copy-trading 24h/24 et 7j/7 sans laisser un ordinateur de bureau allumé — votre VPS gère automatiquement les événements du marché de nuit et du week-end.

Accès au navigateur

Connectez-vous à votre terminal MT5 depuis n'importe quel appareil avec un navigateur moderne via KasmVNC — ordinateur de bureau, tablette ou téléphone — aucune installation Windows n'est nécessaire.

Connecter n'importe quel courtier

Utilisez n'importe quel courtier MetaTrader 5 — des centaines prennent en charge MT5, y compris IC Markets, Pepperstone, FxPro, OANDA, XM, et bien d'autres dans le monde entier.

Graphiques et indicateurs

Graphiques MT5 complets avec indicateurs techniques, profondeur de marché, analyse multi-périodes et scripts d'indicateurs personnalisés via MQL5.

Trading algorithmique

MQL5 IDE dans le terminal pour écrire des Expert Advisors, des indicateurs personnalisés et des scripts — avec une intégration Python RPyC optionnelle pour l'automatisation externe.

Configuration persistante

Votre profil de terminal, vos modèles, vos EAs, vos indicateurs et vos identifiants de compte persistent lors des redémarrages de conteneur grâce à un volume de configuration dédié.

Pourquoi choisir Hostinger pour MetaTrader 5

Lancement en un clic

Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni paramétrage de configuration complexe.

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Une sécurité digne de confiance

Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection DDoS et une surveillance continue.

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Gestionnaire Docker intégré

Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker à partir d’un seul endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.

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Un hébergement VPS Docker fiable et performant

Gad Iradufasha
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Je ne pourrais pas demander mieux avec l'hébergement VPS de Hostinger! La disponibilité est toujours excellente, ce qui permet au site de fonctionner sans interruption. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de soutien technique s'est montrée rapide, compétente et vraiment efficace.

Maxim Shishkin
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Noel
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Enfin un fournisseur VPS qui répond réellement aux attentes! Tarifs compétitifs, interface efficace et intuitive, sauvegardes sans problèmes, excellent soutien et stabilité remarquable. Une plateforme d’une grande fiabilité.

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Sylvain
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Merci à Carla pour son aide avec la mise à niveau de n8n sur mon VPS Hostinger. Son professionnalisme et son expertise ont vraiment fait la différence.

Herriman
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Le VPS de Hostinger est tout simplement exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement : rapide, stable et fiable. Aucune interruption, aucun problème de fonctionnement.

Martin K
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Hostinger propose d’excellentes solutions VPS à des prix raisonnables. Les services utilisés jusqu’à présent répondent parfaitement à mes attentes.

Garantie de remboursement de 30 jours

Profitez d’un essai sans risque avec notre garantie de remboursement de 30 jours. Consultez notre politique de remboursement pour en savoir plus.

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