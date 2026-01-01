MetaTrader 5 est la plateforme de trading de détail la plus populaire au monde pour le forex, les actions, les contrats à terme, les CFD et les cryptomonnaies — utilisée par des millions de traders et prise en charge par des centaines de courtiers dans le monde entier. Ce modèle exécute la version complète Windows de MetaTrader 5 dans un conteneur Wine-on-Linux, exposé via KasmVNC afin que vous puissiez y accéder depuis n'importe quel navigateur sans installer le client de bureau localement.

L'auto-hébergement de MT5 sur votre VPS offre aux traders un terminal de trading en ligne 24h/24 et 7j/7 qui exécute des Expert Advisors (EAs) et des abonnements de copy-trading sans avoir à laisser un ordinateur de bureau allumé. Le frontend KasmVNC basé sur navigateur vous permet de vous connecter de n'importe où — ordinateur de bureau, tablette ou téléphone — sans installer le client MT5 propriétaire sur chaque appareil.