Déployer MistServer en 1 clic.
Boîte à outils multimédia riche en fonctionnalités et open source pour la création et la diffusion d'applications de streaming internet stables à grande échelle.
Trouvez le forfait VPS idéal pour MistServer
Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Découvrez ce que vous pouvez créer avec MistServer
MistServer est une boîte à outils de streaming multimédia open-source et complète, conçue pour créer des applications de streaming internet. Il prend en charge une large gamme de protocoles d'entrée et de sortie — y compris RTMP, HLS, DASH, WebRTC, SRT et RTSP — vous permettant d'ingérer, de traiter et de diffuser des médias vers n'importe quel lecteur ou appareil. Une interface utilisateur web intégrée sur le port 4242 offre une configuration complète du serveur, une gestion des flux et une surveillance en temps réel sans outils supplémentaires.
Conçu pour les développeurs créant des applications de streaming over-the-top (OTT), MistServer est léger, modulaire et gratuit à utiliser à toutes fins, y compris commerciales. L'auto-hébergement sur votre VPS vous donne un contrôle total sur votre infrastructure de streaming, sans frais par spectateur ni dépendances tierces.
Principales fonctionnalités de MistServer
Compatibilité multi-protocoles
Ingestion et diffusion de flux via RTMP, HLS, DASH, WebRTC, SRT et RTSP à partir d'un serveur unique sans configuration de plugin.
Configuration basée sur le web
Configurez les flux, gérez les entrées et surveillez les performances du serveur depuis l'interface web intégrée sans accès en ligne de commande.
Streaming à faible latence
Les options de sortie SRT et WebRTC permettent le streaming à latence inférieure à la seconde pour les événements en direct et les applications interactives.
Application OTT prête
Conçu pour les développeurs qui construisent des plateformes de streaming OTT, MistServer gère la couche de diffusion média afin que vous puissiez vous concentrer sur votre application.
Architecture modulaire
Supprimez les binaires de protocole inutilisés pour réduire l'empreinte du serveur, en ne conservant que les protocoles de streaming dont votre application a besoin.
Pourquoi choisir Hostinger pour MistServer
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni paramétrage de configuration complexe.
Une sécurité digne de confiance
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker à partir d’un seul endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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Emplacement du serveur recommandé :
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