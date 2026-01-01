Installation de Seafile en un clic.
Plateforme de synchronisation et de partage de fichiers auto-hébergée comme alternative à Dropbox.
Trouvez le forfait VPS idéal pour Seafile
Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Découvrez ce que vous pouvez créer avec Seafile
Seafile est une plateforme de synchronisation et de partage de fichiers haute performance et open source, utilisée par des millions de personnes dans le monde entier. Sa technologie unique de synchronisation au niveau des blocs permet des transferts de fichiers rapides et économes en bande passante entre les appareils, ce qui la rend idéale pour les équipes gérant de grandes bibliothèques de fichiers. Contrairement au stockage cloud générique, Seafile a été conçu dès le départ pour une synchronisation fiable de collections de fichiers massives.
Avec le chiffrement côté client, le versionnement des fichiers, les permissions granulaires de dossiers et les clients de synchronisation natifs pour chaque plateforme, Seafile offre une gestion de fichiers de niveau entreprise sans frais d'abonnement ni tarification par utilisateur. L'auto-hébergement conserve toutes vos données sur votre propre serveur. Ce modèle inclut MariaDB pour le stockage des métadonnées, Memcached pour la mise en cache des performances et le routage HTTPS Traefik pour un accès sécurisé.
Principales fonctionnalités de Seafile
Synchronisation au niveau du bloc
La synchronisation Delta ne transfère que les blocs de fichiers modifiés, offrant une synchronisation rapide et économe en bande passante sur tous les appareils connectés.
Chiffrement de bout en bout
Les bibliothèques chiffrées côté client garantissent que les fichiers sont chiffrés avant de quitter votre appareil, protégeant ainsi les données sensibles au repos et en transit.
Gestion de versions de fichiers
L'historique des versions automatique avec rétention configurable vous permet de restaurer les versions précédentes des fichiers et de suivre les modifications au fil du temps.
Liens de partage sécurisés
Partagez des fichiers et des dossiers via des liens avec des mots de passe, des dates d'expiration et des limites de téléchargement pour une collaboration externe contrôlée.
Clients multiplateformes
Les clients de synchronisation natifs pour Windows, macOS, Linux, iOS et Android gardent vos fichiers accessibles sur tous vos appareils.
Pourquoi choisir Hostinger pour Seafile
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni paramétrage de configuration complexe.
Une sécurité digne de confiance
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker à partir d’un seul endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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