Déployer SearXNG en un clic.
Moteur de métarecherche respectueux de la vie privée qui agrège les résultats de dizaines de sources sans stocker les requêtes ni suivre les utilisateurs.
Trouvez le forfait VPS idéal pour SearXNG
Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Découvrez ce que vous pouvez créer avec SearXNG
SearXNG est un métamoteur de recherche axé sur la confidentialité qui interroge simultanément Google, Bing, DuckDuckGo et des dizaines d'autres fournisseurs de recherche, renvoyant des résultats agrégés sans créer de profil utilisateur ni stocker l'historique de recherche. Contrairement aux moteurs de recherche commerciaux qui monétisent les requêtes par le profilage et le ciblage publicitaire, SearXNG offre un accès non filtré aux informations du web.
L'auto-hébergement signifie que vos recherches passent par une infrastructure que vous contrôlez plutôt que par des instances publiques exploitées par des parties inconnues. Vous décidez quels fournisseurs de recherche sont inclus, comment les résultats sont filtrés et qui peut accéder à votre instance — sans dépendre de serveurs communautaires partagés qui peuvent subir des temps d'arrêt ou des limitations de débit.
Principales fonctionnalités de SearXNG
Pas de journalisation des requêtes
Les recherches ne sont jamais stockées ni liées à votre identité, éliminant le profilage et le suivi comportemental inhérents aux moteurs de recherche commerciaux.
Agrégation multi-sources
Interroge des dizaines de moteurs de recherche simultanément, réduisant les biais de résultats et offrant une couverture plus large que n'importe quel fournisseur unique.
Moteurs configurables
Choisissez précisément les fournisseurs de recherche à inclure ou à exclure, en adaptant la combinaison de résultats à vos besoins de recherche et à vos préférences en matière de confidentialité.
Recherche par catégorie
Des catégories de recherche dédiées pour le web, les images, les vidéos, les actualités et les sources spécialisées maintiennent les résultats pertinents par rapport au type de contenu dont vous avez besoin.
Pas de cookies ni de suivi
Fonctionne sans cookies ni scripts de suivi, ce qui le rend adapté à la recherche sensible à la vie privée et à une utilisation dans des environnements restreints.
Pourquoi choisir Hostinger pour SearXNG
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni paramétrage de configuration complexe.
Une sécurité digne de confiance
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker à partir d’un seul endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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