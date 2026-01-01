Déployer Karaoke Eternal en un clic.
Plateforme de soirée karaoké auto-hébergée où les invités mettent des chansons en file d'attente depuis leurs navigateurs mobiles à l'aide de codes QR.
Trouvez le forfait VPS idéal pour Karaoke Eternal
Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Découvrez ce que vous pouvez créer avec Karaoke Eternal
Karaoke Eternal est une plateforme de karaoké entièrement auto-hébergée qui transforme n'importe quel écran en affichage de karaoké. Les invités rejoignent une salle en scannant un code QR et mettent des chansons en file d'attente directement depuis leur navigateur mobile — aucune installation d'application n'est requise. L'hôte contrôle la lecture depuis n'importe quel navigateur, tandis que plusieurs salles indépendantes vous permettent d'organiser des sessions simultanées avec des files d'attente séparées.
Les formats pris en charge incluent les pistes MP3+G avec paroles CDG, les MP3+G compressés, les vidéos de karaoké MP4 et les visualisations WebGL pour les pistes sans paroles. Les médias et les paramètres sont stockés dans une base de données SQLite intégrée, sans nécessiter de service de base de données externe. La configuration initiale de l'administrateur s'effectue lors du premier accès via l'interface web. L'auto-hébergement sur votre VPS maintient votre bibliothèque de karaoké privée et toujours disponible chaque fois qu'une fête commence.
Principales fonctionnalités de Karaoke Eternal
File d'attente de lecture mobile
Les invités scannent un code QR et mettent des chansons en file d'attente directement depuis leur navigateur mobile — aucune application à télécharger ni compte à créer.
Plusieurs salles de fête
Organisez des sessions de karaoké simultanées dans des salles indépendantes, chacune avec sa propre file d'attente et son propre lecteur, idéal pour les grands lieux ou événements.
CDG et Support vidéo
Lire les pistes MP3+G synchronisées CDG, les vidéos de karaoké MP4 et les visualisations WebGL pour les pistes sans superposition de paroles.
Mises à jour en direct de la file d'attente
Les hôtes et les invités voient la file d'attente en direct se mettre à jour en temps réel sur tous les appareils connectés à la même salle.
Aucune application requise
Toute l'expérience karaoké se déroule dans le navigateur — les invités mettent les chansons en file d'attente et les hôtes gèrent la lecture sans rien installer.
Pourquoi choisir Hostinger pour Karaoke Eternal
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni paramétrage de configuration complexe.
Une sécurité digne de confiance
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker à partir d’un seul endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni paramétrage de configuration complexe.
Une sécurité digne de confiance
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker à partir d’un seul endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
Emplacement du serveur recommandé :
Vérification en cours...
Hébergez localement. Performez mondialement.
Un hébergement VPS Docker fiable et performant
Je ne pourrais pas demander mieux avec l'hébergement VPS de Hostinger! La disponibilité est toujours excellente, ce qui permet au site de fonctionner sans interruption. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de soutien technique s'est montrée rapide, compétente et vraiment efficace.
Excellente expérience avec Hostinger du début à la fin. L’assistance par IA est efficace et le soutien humain prend le relais rapidement au besoin. Quant au VPS, il est incroyablement performant et stable. Merci à toute l’équipe pour votre excellent travail 🚀
Enfin un fournisseur VPS qui répond réellement aux attentes! Tarifs compétitifs, interface efficace et intuitive, sauvegardes sans problèmes, excellent soutien et stabilité remarquable. Une plateforme d’une grande fiabilité.
L'assistance de Hostinger a été exceptionnelle lorsque j’ai perdu l’accès à mon instance n8n auto-hébergée. Kodee et Mohammad ont pris le temps de m’aider avec patience, rigueur et professionnalisme.
Merci à Carla pour son aide avec la mise à niveau de n8n sur mon VPS Hostinger. Son professionnalisme et son expertise ont vraiment fait la différence.
Le VPS de Hostinger est tout simplement exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement : rapide, stable et fiable. Aucune interruption, aucun problème de fonctionnement.
Hostinger propose d’excellentes solutions VPS à des prix raisonnables. Les services utilisés jusqu’à présent répondent parfaitement à mes attentes.