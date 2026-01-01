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Base de données de séries temporelles construite sur PostgreSQL — combinant la familiarité de SQL avec l'échelle et la vitesse d'une base de données de séries temporelles (TSDB) spécialement conçue.

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KVM 2
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Renouvellement à $ CA 20,99/mois pour 2 ans. Annulation possible en tout temps.
2 cœurs vCPU
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8 To de bande passante
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KVM 4
$ CA59,99
$ CA18,19/mois
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Renouvellement à $ CA 40,49/mois pour 2 ans. Annulation possible en tout temps.
4 cœurs vCPU
16 Go de RAM
200 Go d'espace disque NVMe
16 To de bande passante
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KVM 8
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$ CA36,29/mois
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Renouvellement à $ CA 69,79/mois pour 2 ans. Annulation possible en tout temps.
8 cœurs vCPU
32 Go de RAM
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Accès rapide aux journaux des conteneurs
Mises à jour en un clic
Processeurs AMD EPYC
Stockage NVMe SSD
Vitesse réseau de 1 Gbit/s
API publique
Centres de données partout dans le monde
Nom de domaine gratuit pendant 1 an
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Tous les forfaits sont payés à l'avance. Le tarif mensuel affiché correspond au prix total du forfait divisé par sa durée en mois.

Découvrez ce que vous pouvez créer avec TimescaleDB

TimescaleDB étend PostgreSQL avec des capacités natives de séries temporelles, intégrant des hypertables, le partitionnement automatique, les agrégats continus et la compression avancée par-dessus le moteur SQL que les équipes connaissent déjà. Parce qu'il s'agit de PostgreSQL en coulisses, chaque pilote, ORM, outil de BI et extension existants — y compris PostGIS et pg_vector — continue de fonctionner sans modifications.

L'auto-hébergement de TimescaleDB sur votre propre VPS garde la télémétrie à haut volume, les flux de capteurs IoT et les données financières de tick sous votre contrôle sans tarification par point de données ni frais de sortie. L'image HA regroupe Patroni et les outils PostgreSQL courants, vous offrant une base prête pour la production pour les charges de travail de métriques, de surveillance et d'analyse.

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Découvrez ce que vous pouvez créer avec {name}

Principales fonctionnalités de TimescaleDB

Hypertables

Partitionnez automatiquement les données de séries chronologiques en plusieurs blocs pour des insertions et des requêtes rapides à l'échelle de milliards de lignes, sans modifier la façon dont vous écrivez du SQL.

Compression native

La compression orientée colonne réduit généralement les données historiques de plus de 90 %, ce qui diminue les coûts de stockage tout en permettant aux lignes récentes d'être mises à jour et interrogées rapidement.

Agrégats continus

Les agrégations matérialisées se rafraîchissent de manière incrémentielle en arrière-plan, ainsi les tableaux de bord sur des mois ou des années de données brutes restent réactifs en moins d'une seconde.

Compatibilité PostgreSQL complète

Fonctionne avec chaque client PostgreSQL, ORM et extension — y compris PostGIS pour le géospatial et pg_vector pour les embeddings d'IA — sans aucun effort de migration.

Politiques de conservation des données

Supprimez ou sous-échantillonnez automatiquement les anciens blocs selon un calendrier, en conservant les données chaudes sur un stockage rapide et en respectant les exigences de rétention de conformité.

Pourquoi choisir Hostinger pour TimescaleDB

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Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni paramétrage de configuration complexe.

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Gestionnaire Docker intégré

Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker à partir d’un seul endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.

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Un hébergement VPS Docker fiable et performant

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Maxim Shishkin
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Martin K
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