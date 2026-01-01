TimescaleDB étend PostgreSQL avec des capacités natives de séries temporelles, intégrant des hypertables, le partitionnement automatique, les agrégats continus et la compression avancée par-dessus le moteur SQL que les équipes connaissent déjà. Parce qu'il s'agit de PostgreSQL en coulisses, chaque pilote, ORM, outil de BI et extension existants — y compris PostGIS et pg_vector — continue de fonctionner sans modifications.

L'auto-hébergement de TimescaleDB sur votre propre VPS garde la télémétrie à haut volume, les flux de capteurs IoT et les données financières de tick sous votre contrôle sans tarification par point de données ni frais de sortie. L'image HA regroupe Patroni et les outils PostgreSQL courants, vous offrant une base prête pour la production pour les charges de travail de métriques, de surveillance et d'analyse.