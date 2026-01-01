Déployer MaxKB en un clic.
Plateforme RAG open source conçue pour créer des agents IA capables de gérer des bases de connaissances à partir de vos documents et sources de données.
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Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Découvrez ce que vous pouvez créer avec MaxKB
MaxKB est une plateforme open source conçue pour créer des agents IA de base de connaissances d'entreprise, alimentés par la génération augmentée par récupération (RAG). Elle traite les fichiers PDF, Word, Excel, Markdown et HTML, les transformant en embeddings vectoriels, et les connecte à l'LLM de votre choix — OpenAI, Claude, Llama, Qwen, DeepSeek, ou un modèle local. Un moteur de flux de travail visuel permet aux équipes de déployer des agents de questions-réponses intelligents sans écrire de code.
L'auto-hébergement de MaxKB sur votre propre VPS permet de conserver les documents propriétaires, les interactions client et les connaissances commerciales entièrement au sein de votre infrastructure, éliminant ainsi les coûts cloud par requête tout en vous offrant un contrôle total sur la sélection des modèles et la confidentialité des données.
Principales fonctionnalités de MaxKB
Questions-réponses alimentées par RAG
Traite automatiquement les documents en embeddings vectoriels pour des réponses précises, basées sur la source, à des requêtes complexes.
Ingestion multi-format
Importe des fichiers PDF, Word, Excel, Markdown, HTML et du texte brut — ainsi que l'exploration web pour créer des bases de connaissances à partir de contenu en ligne.
Flexibilité du modèle
Fonctionne avec OpenAI, Claude, Llama, Qwen, DeepSeek et les modèles hébergés localement afin que vous choisissiez la meilleure option en termes de coût et de confidentialité.
Moteur de flux de travail visuel
Orchestrer des processus d'IA multi-étapes et intégrer des agents dans les systèmes de service client ou de RH sans écrire de code.
Intégration API
L'API REST complète et les extraits d'intégration facilitent l'ajout de l'agent IA à tout site web ou application existant.
Pourquoi choisir Hostinger pour MaxKB
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni paramétrage de configuration complexe.
Une sécurité digne de confiance
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker à partir d’un seul endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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Emplacement du serveur recommandé :
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Excellente expérience avec Hostinger du début à la fin. L’assistance par IA est efficace et le soutien humain prend le relais rapidement au besoin. Quant au VPS, il est incroyablement performant et stable. Merci à toute l’équipe pour votre excellent travail 🚀
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