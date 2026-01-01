Déployer PiGallery2 en 1 clic.
Galerie photo auto-hébergée rapide, axée sur les répertoires, qui transforme un dossier d'images sur disque en un album web soigné.
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Découvrez ce que vous pouvez créer avec PiGallery2
PiGallery2 est une galerie photo auto-hébergée open source qui prend un répertoire d'images sur disque et le sert comme une galerie web rapide et moderne — sans pipeline de téléchargement, sans base de données propriétaire, sans dépendance SaaS. La structure de répertoire que vous utilisez déjà devient la structure d'album que les visiteurs parcourent, elle fonctionne donc aussi bien pour les archives photo personnelles, les galeries d'événements, les albums de vacances en famille et les portfolios légers.
L'auto-hébergement de PiGallery2 sur votre propre VPS conserve les photos et les métadonnées au sein d'une infrastructure que vous contrôlez plutôt que sur un service photo public qui exploite le contenu des images pour la reconnaissance faciale ou les données d'entraînement. Le backend Node.js est intentionnellement léger — il a été conçu pour bien fonctionner sur un Raspberry Pi — ainsi, un petit plan VPS héberge confortablement des dizaines de milliers d'images tout en offrant des vignettes rapides et une interface utilisateur riche.
Principales fonctionnalités de PiGallery2
Modèle répertoire d'abord
Votre structure de dossiers existante devient la hiérarchie des albums — déposez de nouvelles photos via SCP, rsync, ou un outil de synchronisation et elles apparaissent automatiquement dans la galerie.
Vignettes rapides
L'indexeur en arrière-plan génère des miniatures de plusieurs tailles, mises en cache sur le disque pour que les visiteurs bénéficient d'un défilement fluide, même lors des chargements à froid.
EXIF et vue cartographique
Lit les métadonnées EXIF pour alimenter les pages d'informations par photo, les vues cartographiques géolocalisées et la recherche par appareil photo, date ou étiquette.
Recherche et filtrage
Rechercher par plage de dates, emplacement, visages, balises, évaluations ou nom de fichier sans indexeurs externes — toutes les métadonnées restent dans la base de données SQLite locale.
Partage et confidentialité
Générer des liens partageables par album avec des mots de passe facultatifs et des dates d'expiration, ou restreindre les albums aux utilisateurs authentifiés uniquement.
Bibliothèque en lecture seule
Le répertoire d'images est monté en lecture seule afin que le serveur ne puisse pas accidentellement modifier ou supprimer les photos originales lors des analyses ou de la génération de vignettes.
Pourquoi choisir Hostinger pour PiGallery2
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Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker à partir d’un seul endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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