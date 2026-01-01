PiGallery2 est une galerie photo auto-hébergée open source qui prend un répertoire d'images sur disque et le sert comme une galerie web rapide et moderne — sans pipeline de téléchargement, sans base de données propriétaire, sans dépendance SaaS. La structure de répertoire que vous utilisez déjà devient la structure d'album que les visiteurs parcourent, elle fonctionne donc aussi bien pour les archives photo personnelles, les galeries d'événements, les albums de vacances en famille et les portfolios légers.

L'auto-hébergement de PiGallery2 sur votre propre VPS conserve les photos et les métadonnées au sein d'une infrastructure que vous contrôlez plutôt que sur un service photo public qui exploite le contenu des images pour la reconnaissance faciale ou les données d'entraînement. Le backend Node.js est intentionnellement léger — il a été conçu pour bien fonctionner sur un Raspberry Pi — ainsi, un petit plan VPS héberge confortablement des dizaines de milliers d'images tout en offrant des vignettes rapides et une interface utilisateur riche.