Jusqu’à 70 % de rabais sur PiGallery2

Déployer PiGallery2 en 1 clic.

Galerie photo auto-hébergée rapide, axée sur les répertoires, qui transforme un dossier d'images sur disque en un album web soigné.

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$ CA9,09/mois
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67 % de réduction
KVM 1
$ CA27,19
$ CA9,09/mois
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Renouvellement au prix de $ CA 16,79/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
1 cœur vCPU
4 Go de RAM
50 Go d'espace disque NVMe
4 To de bande passante
Le plus populaire
64 % de réduction
KVM 2
$ CA34,19
$ CA12,29/mois
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Renouvellement au prix de $ CA 20,99/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
2 cœurs vCPU
8 Go de RAM
100 Go d'espace disque NVMe
8 To de bande passante
70 % de réduction
KVM 4
$ CA59,99
$ CA18,19/mois
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Renouvellement au prix de $ CA 40,49/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
4 cœurs vCPU
16 Go de RAM
200 Go d'espace disque NVMe
16 To de bande passante
65 % de réduction
KVM 8
$ CA103,29
$ CA36,29/mois
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Renouvellement au prix de $ CA 69,79/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
8 cœurs vCPU
32 Go de RAM
400 Go d'espace disque NVMe
32 To de bande passante
67 % de réduction
KVM 1
$ CA27,19
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Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore

Gestionnaire Docker
Accès rapide aux journaux des conteneurs
Mises à jour en un clic
Processeurs AMD EPYC
Stockage NVMe SSD
Vitesse réseau de 1 Gbit/s
API publique
Centres de données partout dans le monde
Nom de domaine gratuit pendant 1 an
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Tous les forfaits sont payés à l’avance. Le tarif mensuel correspond au prix total du forfait divisé par le nombre de mois de votre forfait.

Découvrez ce que vous pouvez créer avec PiGallery2

PiGallery2 est une galerie photo auto-hébergée open source qui prend un répertoire d'images sur disque et le sert comme une galerie web rapide et moderne — sans pipeline de téléchargement, sans base de données propriétaire, sans dépendance SaaS. La structure de répertoire que vous utilisez déjà devient la structure d'album que les visiteurs parcourent, elle fonctionne donc aussi bien pour les archives photo personnelles, les galeries d'événements, les albums de vacances en famille et les portfolios légers.

L'auto-hébergement de PiGallery2 sur votre propre VPS conserve les photos et les métadonnées au sein d'une infrastructure que vous contrôlez plutôt que sur un service photo public qui exploite le contenu des images pour la reconnaissance faciale ou les données d'entraînement. Le backend Node.js est intentionnellement léger — il a été conçu pour bien fonctionner sur un Raspberry Pi — ainsi, un petit plan VPS héberge confortablement des dizaines de milliers d'images tout en offrant des vignettes rapides et une interface utilisateur riche.

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Découvrez ce que vous pouvez créer avec {name}

Principales fonctionnalités de PiGallery2

Modèle répertoire d'abord

Votre structure de dossiers existante devient la hiérarchie des albums — déposez de nouvelles photos via SCP, rsync, ou un outil de synchronisation et elles apparaissent automatiquement dans la galerie.

Vignettes rapides

L'indexeur en arrière-plan génère des miniatures de plusieurs tailles, mises en cache sur le disque pour que les visiteurs bénéficient d'un défilement fluide, même lors des chargements à froid.

EXIF et vue cartographique

Lit les métadonnées EXIF pour alimenter les pages d'informations par photo, les vues cartographiques géolocalisées et la recherche par appareil photo, date ou étiquette.

Recherche et filtrage

Rechercher par plage de dates, emplacement, visages, balises, évaluations ou nom de fichier sans indexeurs externes — toutes les métadonnées restent dans la base de données SQLite locale.

Partage et confidentialité

Générer des liens partageables par album avec des mots de passe facultatifs et des dates d'expiration, ou restreindre les albums aux utilisateurs authentifiés uniquement.

Bibliothèque en lecture seule

Le répertoire d'images est monté en lecture seule afin que le serveur ne puisse pas accidentellement modifier ou supprimer les photos originales lors des analyses ou de la génération de vignettes.

Pourquoi choisir Hostinger pour PiGallery2

Lancement en un clic

Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni paramétrage de configuration complexe.

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Une sécurité digne de confiance

Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection DDoS et une surveillance continue.

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Gestionnaire Docker intégré

Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker à partir d’un seul endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.

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Un hébergement VPS Docker fiable et performant

Gad Iradufasha
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Je ne pourrais pas demander mieux avec l'hébergement VPS de Hostinger! La disponibilité est toujours excellente, ce qui permet au site de fonctionner sans interruption. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de soutien technique s'est montrée rapide, compétente et vraiment efficace.

Maxim Shishkin
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Excellente expérience avec Hostinger du début à la fin. L’assistance par IA est efficace et le soutien humain prend le relais rapidement au besoin. Quant au VPS, il est incroyablement performant et stable. Merci à toute l’équipe pour votre excellent travail 🚀

Noel
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Enfin un fournisseur VPS qui répond réellement aux attentes! Tarifs compétitifs, interface efficace et intuitive, sauvegardes sans problèmes, excellent soutien et stabilité remarquable. Une plateforme d’une grande fiabilité.

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L'assistance de Hostinger a été exceptionnelle lorsque j’ai perdu l’accès à mon instance n8n auto-hébergée. Kodee et Mohammad ont pris le temps de m’aider avec patience, rigueur et professionnalisme.

Sylvain
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Merci à Carla pour son aide avec la mise à niveau de n8n sur mon VPS Hostinger. Son professionnalisme et son expertise ont vraiment fait la différence.

Herriman
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Le VPS de Hostinger est tout simplement exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement : rapide, stable et fiable. Aucune interruption, aucun problème de fonctionnement.

Martin K
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Hostinger propose d’excellentes solutions VPS à des prix raisonnables. Les services utilisés jusqu’à présent répondent parfaitement à mes attentes.

Garantie de remboursement de 30 jours

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