Déployer RetroAssembly en un clic.
Bibliothèque de jeux rétro auto-hébergée et émulateur basé sur navigateur prenant en charge plus de 25 consoles classiques avec illustrations automatiques et états de sauvegarde.
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Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Découvrez ce que vous pouvez créer avec RetroAssembly
RetroAssembly est une application web auto-hébergée qui transforme votre navigateur en une borne d'arcade rétro personnelle. Téléchargez votre collection de ROMs et jouez à des titres de plus de 25 plateformes classiques — y compris NES, SNES, Genesis, Game Boy, Arcade et Atari — directement dans le navigateur, sans aucun plugin ni téléchargement requis.
La plateforme récupère automatiquement les jaquettes et les métadonnées des jeux afin que votre bibliothèque ressemble à une véritable collection plutôt qu'à une simple liste de fichiers. Les sauvegardes d'état, le rembobinage du jeu, les effets de shader de style rétro et les manettes mobiles à l'écran sont tous intégrés. L'auto-hébergement maintient votre collection de ROMs sur votre propre serveur, privée et accessible uniquement aux comptes que vous créez.
Principales fonctionnalités de RetroAssembly
Support pour plus de 25 consoles
Jouez à des jeux de NES, SNES, Sega Genesis, Game Boy, Arcade, Atari 2600, Virtual Boy, WonderSwan, et de nombreuses autres plateformes dans le navigateur.
Détection automatique d'illustrations
Les jaquettes de boîtes et les métadonnées du jeu sont récupérées automatiquement afin que votre bibliothèque affiche des visuels riches au lieu de simples noms de fichiers.
États de sauvegarde et rembobinage
Sauvegardez et restaurez la progression à tout moment, avec des instantanés d'état automatiques et le rembobinage du jeu sur les émulateurs pris en charge.
Commandes adaptées au mobile
Un contrôleur virtuel intégré à l'écran facilite le jeu sur les téléphones et les tablettes sans manette physique.
Shaders visuels rétro
Les effets optionnels CRT et autres effets de shader recréent l'apparence des écrans matériels d'origine pour une expérience plus authentique.
Pourquoi choisir Hostinger pour RetroAssembly
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni paramétrage de configuration complexe.
Une sécurité digne de confiance
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker à partir d’un seul endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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