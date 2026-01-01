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Suivi de fitness et d'entraînement auto-hébergé avec base de données d'exercices, suivi nutritionnel et suivi du poids pour athlètes et entraîneurs.

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$ CA12,59/mois
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63 % de réduction
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Renouvellement à $ CA 20,99/mois pour 2 ans. Annulation possible en tout temps.
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KVM 4
$ CA59,99
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Renouvellement à $ CA 40,49/mois pour 2 ans. Annulation possible en tout temps.
4 cœurs vCPU
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16 To de bande passante
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KVM 8
$ CA103,29
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Renouvellement à $ CA 69,79/mois pour 2 ans. Annulation possible en tout temps.
8 cœurs vCPU
32 Go de RAM
400 Go d'espace disque NVMe
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Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore

Gestionnaire Docker
Accès rapide aux journaux des conteneurs
Mises à jour en un clic
Processeurs AMD EPYC
Stockage NVMe SSD
Vitesse réseau de 1 Gbit/s
API publique
Centres de données partout dans le monde
Nom de domaine gratuit pendant 1 an
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Tous les forfaits sont payés à l'avance. Le tarif mensuel affiché correspond au prix total du forfait divisé par sa durée en mois.

Découvrez ce que vous pouvez créer avec wger

wger est une application open-source de suivi de fitness et d'entraînement qui combine une base de données d'exercices complète, une planification d'entraînement structurée, un suivi nutritionnel et une surveillance du poids corporel en une seule application Django auto-hébergée. Elle est livrée avec un catalogue de milliers d'exercices, élaboré par la communauté, comprenant des descriptions, les muscles ciblés et des images de démonstration, et elle s'associe à des applications mobiles natives iOS et Android afin que les athlètes puissent enregistrer leurs entraînements et leurs repas depuis la salle de sport.

L'auto-hébergement de wger sur votre VPS permet de conserver les données d'entraînement personnelles — entraînements, mesures corporelles, journaux alimentaires et graphiques de progression — sur une infrastructure que vous contrôlez plutôt que de les confier à un SaaS de fitness. La plateforme prend en charge plusieurs utilisateurs avec des comptes privés, des connexions d'invités facultatives pour une utilisation d'essai, et une API REST complète pour des tableaux de bord personnalisés ou des intégrations d'applications tierces.

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Découvrez ce que vous pouvez créer avec {name}

Principales fonctionnalités de wger

Base de données d'exercices

Des milliers d'exercices sélectionnés par la communauté avec des descriptions, des groupes musculaires ciblés et des images de démonstration, synchronisés depuis le catalogue amont wger.de.

Planification d'entraînement

Créez des routines structurées avec des séries, des répétitions, des poids et des périodes de repos, puis suivez les progrès séance par séance avec des graphiques.

Suivi nutritionnel

Planifiez vos repas en fonction de vos objectifs de macronutriments et de calories grâce à une base de données alimentaire consultable, des journaux de repas quotidiens et la génération de listes de courses.

Suivi du poids corporel

Enregistrez le poids corporel, les mensurations et les photos de progression au fil du temps avec des graphiques de tendances qui mettent en évidence les changements à long terme.

Applications mobiles natives

Des applications compagnons gratuites pour iOS et Android se connectent à votre instance auto-hébergée pour la journalisation en salle sans navigateur.

Multi-utilisateur avec API

Comptes par utilisateur avec des connexions invités facultatives, ainsi qu'une API REST complète pour les tableaux de bord personnalisés, les intégrations et les outils de coaching.

Pourquoi choisir Hostinger pour wger

Lancement en un clic

Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni paramétrage de configuration complexe.

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Une sécurité digne de confiance

Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection DDoS et une surveillance continue.

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Gestionnaire Docker intégré

Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker à partir d’un seul endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.

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Un hébergement VPS Docker fiable et performant

Gad Iradufasha
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Je ne pourrais pas demander mieux avec l'hébergement VPS de Hostinger! La disponibilité est toujours excellente, ce qui permet au site de fonctionner sans interruption. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de soutien technique s'est montrée rapide, compétente et vraiment efficace.

Maxim Shishkin
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Excellente expérience avec Hostinger du début à la fin. L’assistance par IA est efficace et le soutien humain prend le relais rapidement au besoin. Quant au VPS, il est incroyablement performant et stable. Merci à toute l’équipe pour votre excellent travail 🚀

Noel
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Enfin un fournisseur VPS qui répond réellement aux attentes! Tarifs compétitifs, interface efficace et intuitive, sauvegardes sans problèmes, excellent soutien et stabilité remarquable. Une plateforme d’une grande fiabilité.

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J'ai contacté le support Hostinger après avoir perdu l'accès à mon instance n8n auto-hébergée, et je suis vraiment impressionné(e). Kodee et Mohammad de l'équipe de support ont été incroyablement patients et rigoureux.

Sylvain
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Merci à Carla pour son aide avec la mise à niveau de n8n sur mon VPS Hostinger. Son professionnalisme et son expertise ont vraiment fait la différence.

Herriman
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Le VPS de Hostinger est tout simplement exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement : rapide, stable et fiable. Aucune interruption, aucun problème de fonctionnement.

Martin K
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Hostinger propose d’excellentes solutions VPS à des prix raisonnables. Les services utilisés jusqu’à présent répondent parfaitement à mes attentes.

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