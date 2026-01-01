Déployer wger en 1 clic.
Suivi de fitness et d'entraînement auto-hébergé avec base de données d'exercices, suivi nutritionnel et suivi du poids pour athlètes et entraîneurs.
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Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Découvrez ce que vous pouvez créer avec wger
wger est une application open-source de suivi de fitness et d'entraînement qui combine une base de données d'exercices complète, une planification d'entraînement structurée, un suivi nutritionnel et une surveillance du poids corporel en une seule application Django auto-hébergée. Elle est livrée avec un catalogue de milliers d'exercices, élaboré par la communauté, comprenant des descriptions, les muscles ciblés et des images de démonstration, et elle s'associe à des applications mobiles natives iOS et Android afin que les athlètes puissent enregistrer leurs entraînements et leurs repas depuis la salle de sport.
L'auto-hébergement de wger sur votre VPS permet de conserver les données d'entraînement personnelles — entraînements, mesures corporelles, journaux alimentaires et graphiques de progression — sur une infrastructure que vous contrôlez plutôt que de les confier à un SaaS de fitness. La plateforme prend en charge plusieurs utilisateurs avec des comptes privés, des connexions d'invités facultatives pour une utilisation d'essai, et une API REST complète pour des tableaux de bord personnalisés ou des intégrations d'applications tierces.
Principales fonctionnalités de wger
Base de données d'exercices
Des milliers d'exercices sélectionnés par la communauté avec des descriptions, des groupes musculaires ciblés et des images de démonstration, synchronisés depuis le catalogue amont wger.de.
Planification d'entraînement
Créez des routines structurées avec des séries, des répétitions, des poids et des périodes de repos, puis suivez les progrès séance par séance avec des graphiques.
Suivi nutritionnel
Planifiez vos repas en fonction de vos objectifs de macronutriments et de calories grâce à une base de données alimentaire consultable, des journaux de repas quotidiens et la génération de listes de courses.
Suivi du poids corporel
Enregistrez le poids corporel, les mensurations et les photos de progression au fil du temps avec des graphiques de tendances qui mettent en évidence les changements à long terme.
Applications mobiles natives
Des applications compagnons gratuites pour iOS et Android se connectent à votre instance auto-hébergée pour la journalisation en salle sans navigateur.
Multi-utilisateur avec API
Comptes par utilisateur avec des connexions invités facultatives, ainsi qu'une API REST complète pour les tableaux de bord personnalisés, les intégrations et les outils de coaching.
Pourquoi choisir Hostinger pour wger
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni paramétrage de configuration complexe.
Une sécurité digne de confiance
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker à partir d’un seul endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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