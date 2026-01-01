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Serveur Localiser mon appareil auto-hébergé et respectueux de la vie privée pour localiser, faire sonner et effacer à distance vos téléphones et tablettes Android.

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$ CA9,09/mois
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Renouvellement au prix de $ CA 16,79/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
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4 Go de RAM
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Le plus populaire
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KVM 2
$ CA34,19
$ CA12,29/mois
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Renouvellement au prix de $ CA 20,99/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
2 cœurs vCPU
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8 To de bande passante
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KVM 4
$ CA59,99
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Renouvellement au prix de $ CA 40,49/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
4 cœurs vCPU
16 Go de RAM
200 Go d'espace disque NVMe
16 To de bande passante
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KVM 8
$ CA103,29
$ CA36,29/mois
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Renouvellement au prix de $ CA 69,79/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
8 cœurs vCPU
32 Go de RAM
400 Go d'espace disque NVMe
32 To de bande passante
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Gestionnaire Docker
Accès rapide aux journaux des conteneurs
Mises à jour en un clic
Processeurs AMD EPYC
Stockage NVMe SSD
Vitesse réseau de 1 Gbit/s
API publique
Centres de données partout dans le monde
Nom de domaine gratuit pendant 1 an
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Tous les forfaits sont payés à l’avance. Le tarif mensuel correspond au prix total du forfait divisé par le nombre de mois de votre forfait.

Découvrez ce que vous pouvez créer avec FMD (Find My Device)

FMD (Find My Device) est une alternative open-source et auto-hébergée à la fonction Localiser mon appareil de Google. Il fonctionne avec l'application Android FMD : vos téléphones signalent leur position chiffrée à votre propre serveur, auquel vous accédez via une interface web épurée pour localiser un appareil perdu ou volé, le faire sonner, prendre une photo, verrouiller l'écran ou déclencher un effacement à distance. Chaque commande est acheminée via votre propre serveur, de sorte qu'aucun tiers ne voit jamais où se trouvent vos appareils.

Puisque vous l'hébergez vous-même sur votre propre VPS, votre historique de localisation et les données de votre appareil ne quittent jamais l'infrastructure que vous contrôlez — il n'y a aucune exigence de compte Google et aucune dépendance vis-à-vis d'un fournisseur. Le chiffrement de bout en bout rend les données illisibles même pour le serveur, vous offrant l'assurance d'un service commercial de suivi d'appareils sans sacrifier la confidentialité.

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Découvrez ce que vous pouvez créer avec {name}

Principales fonctionnalités de FMD (Find My Device)

Localiser les appareils perdus

Localisez la dernière position GPS signalée de tout téléphone ou tablette enregistré directement depuis l'interface web, même lorsque l'appareil est hors de portée.

Commandes à distance

Déclencher une sonnerie forte, prendre une photo, verrouiller l'écran ou effacer les données à distance pour protéger un appareil perdu ou volé.

Chiffrement de bout en bout

Les données de localisation sont chiffrées sur l'appareil avant qu'elles n'atteignent le serveur, de sorte que personne — pas même l'hôte — ne peut lire votre position.

Application compagnon Android

Fonctionne avec l'application Android FMD open-source pour signaler la position et recevoir des commandes sans dépendre de Google Play Services.

Pas de compte Google

Remplacez Google Find My Device par un service que vous contrôlez entièrement, sans compte cloud ni dépendance vis-à-vis d'un fournisseur.

Pourquoi choisir Hostinger pour FMD (Find My Device)

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Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni paramétrage de configuration complexe.

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Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection DDoS et une surveillance continue.

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Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker à partir d’un seul endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.

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Un hébergement VPS Docker fiable et performant

Gad Iradufasha
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Je ne pourrais pas demander mieux avec l'hébergement VPS de Hostinger! La disponibilité est toujours excellente, ce qui permet au site de fonctionner sans interruption. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de soutien technique s'est montrée rapide, compétente et vraiment efficace.

Maxim Shishkin
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Excellente expérience avec Hostinger du début à la fin. L’assistance par IA est efficace et le soutien humain prend le relais rapidement au besoin. Quant au VPS, il est incroyablement performant et stable. Merci à toute l’équipe pour votre excellent travail 🚀

Noel
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Enfin un fournisseur VPS qui répond réellement aux attentes! Tarifs compétitifs, interface efficace et intuitive, sauvegardes sans problèmes, excellent soutien et stabilité remarquable. Une plateforme d’une grande fiabilité.

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L'assistance de Hostinger a été exceptionnelle lorsque j’ai perdu l’accès à mon instance n8n auto-hébergée. Kodee et Mohammad ont pris le temps de m’aider avec patience, rigueur et professionnalisme.

Sylvain
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Merci à Carla pour son aide avec la mise à niveau de n8n sur mon VPS Hostinger. Son professionnalisme et son expertise ont vraiment fait la différence.

Herriman
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Le VPS de Hostinger est tout simplement exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement : rapide, stable et fiable. Aucune interruption, aucun problème de fonctionnement.

Martin K
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Hostinger propose d’excellentes solutions VPS à des prix raisonnables. Les services utilisés jusqu’à présent répondent parfaitement à mes attentes.

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