Déployer FMD en 1 clic.
Serveur Localiser mon appareil auto-hébergé et respectueux de la vie privée pour localiser, faire sonner et effacer à distance vos téléphones et tablettes Android.
Trouvez le forfait VPS idéal pour FMD (Find My Device)
Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Découvrez ce que vous pouvez créer avec FMD (Find My Device)
FMD (Find My Device) est une alternative open-source et auto-hébergée à la fonction Localiser mon appareil de Google. Il fonctionne avec l'application Android FMD : vos téléphones signalent leur position chiffrée à votre propre serveur, auquel vous accédez via une interface web épurée pour localiser un appareil perdu ou volé, le faire sonner, prendre une photo, verrouiller l'écran ou déclencher un effacement à distance. Chaque commande est acheminée via votre propre serveur, de sorte qu'aucun tiers ne voit jamais où se trouvent vos appareils.
Puisque vous l'hébergez vous-même sur votre propre VPS, votre historique de localisation et les données de votre appareil ne quittent jamais l'infrastructure que vous contrôlez — il n'y a aucune exigence de compte Google et aucune dépendance vis-à-vis d'un fournisseur. Le chiffrement de bout en bout rend les données illisibles même pour le serveur, vous offrant l'assurance d'un service commercial de suivi d'appareils sans sacrifier la confidentialité.
Principales fonctionnalités de FMD (Find My Device)
Localiser les appareils perdus
Localisez la dernière position GPS signalée de tout téléphone ou tablette enregistré directement depuis l'interface web, même lorsque l'appareil est hors de portée.
Commandes à distance
Déclencher une sonnerie forte, prendre une photo, verrouiller l'écran ou effacer les données à distance pour protéger un appareil perdu ou volé.
Chiffrement de bout en bout
Les données de localisation sont chiffrées sur l'appareil avant qu'elles n'atteignent le serveur, de sorte que personne — pas même l'hôte — ne peut lire votre position.
Application compagnon Android
Fonctionne avec l'application Android FMD open-source pour signaler la position et recevoir des commandes sans dépendre de Google Play Services.
Pas de compte Google
Remplacez Google Find My Device par un service que vous contrôlez entièrement, sans compte cloud ni dépendance vis-à-vis d'un fournisseur.
Pourquoi choisir Hostinger pour FMD (Find My Device)
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni paramétrage de configuration complexe.
Une sécurité digne de confiance
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker à partir d’un seul endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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