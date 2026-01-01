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Plateforme open source native d'OpenTelemetry d'observabilité et de surveillance des coûts pour les applications LLM et d'IA générative.

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$ CA9,09/mois
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67 % de réduction
KVM 1
$ CA27,19
$ CA9,09/mois
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Renouvellement au prix de $ CA 16,79/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
1 cœur vCPU
4 Go de RAM
50 Go d'espace disque NVMe
4 To de bande passante
Le plus populaire
64 % de réduction
KVM 2
$ CA34,19
$ CA12,29/mois
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Renouvellement au prix de $ CA 20,99/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
2 cœurs vCPU
8 Go de RAM
100 Go d'espace disque NVMe
8 To de bande passante
70 % de réduction
KVM 4
$ CA59,99
$ CA18,19/mois
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Renouvellement au prix de $ CA 40,49/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
4 cœurs vCPU
16 Go de RAM
200 Go d'espace disque NVMe
16 To de bande passante
65 % de réduction
KVM 8
$ CA103,29
$ CA36,29/mois
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Renouvellement au prix de $ CA 69,79/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
8 cœurs vCPU
32 Go de RAM
400 Go d'espace disque NVMe
32 To de bande passante
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Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore

Gestionnaire Docker
Accès rapide aux journaux des conteneurs
Mises à jour en un clic
Processeurs AMD EPYC
Stockage NVMe SSD
Vitesse réseau de 1 Gbit/s
API publique
Centres de données partout dans le monde
Nom de domaine gratuit pendant 1 an
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Tous les forfaits sont payés à l’avance. Le tarif mensuel correspond au prix total du forfait divisé par le nombre de mois de votre forfait.

Découvrez ce que vous pouvez créer avec OpenLIT

OpenLIT est une plateforme d'ingénierie IA open source qui offre aux applications LLM et d'IA générative une observabilité full-stack avec une seule ligne d'instrumentation. Il capture les traces, l'utilisation des jetons, la latence, les erreurs et les coûts sur plus de 50 fournisseurs de LLM, bases de données vectorielles, GPU et frameworks d'agents — le tout en utilisant les conventions sémantiques natives d'OpenTelemetry, de sorte que les pipelines OTel existants fonctionnent sans SDK personnalisés.

L'auto-hébergement d'OpenLIT sur votre propre VPS maintient le contenu des invites, l'utilisation du modèle et l'activité des clés API sur une infrastructure que vous contrôlez, sans tarification par jeton ni limites de sièges imposées par un fournisseur SaaS. Le stockage ClickHouse gère la télémétrie à haut volume, et le collecteur OTel intégré expose des points de terminaison OTLP gRPC et HTTP prêts pour le SDK OpenLIT ou tout autre service instrumenté OTel.

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Découvrez ce que vous pouvez créer avec {name}

Principales fonctionnalités de OpenLIT

Observabilité des LLM

Capturez les invites, les complétions, les jetons, la latence et les erreurs chez plus de 50 fournisseurs de LLM avec deux lignes de configuration SDK.

Suivi des coûts

Suivez les dépenses par requête, par modèle et par application en temps réel grâce à la tarification intégrée des principaux fournisseurs de LLM.

OpenTelemetry natif

Utilise les conventions sémantiques OTel standard pour l'IA générative, ainsi tout service instrumenté avec OTel envoie des données sans SDKs de fournisseur.

Surveillance GPU

Collectez les métriques de GPU NVIDIA et AMD — l'utilisation, la mémoire, la température et la consommation d'énergie — parallèlement à la télémétrie du modèle.

Gestion des invites et des coffres-forts

Versionnez les invites, exécutez des expériences et stockez les clés API des fournisseurs dans un coffre-fort de secrets intégré avec un accès basé sur les rôles.

Bac à sable et évaluations

Comparez les réponses des modèles côte à côte et exécutez des évaluations automatisées pour évaluer la qualité, les biais et les hallucinations.

Pourquoi choisir Hostinger pour OpenLIT

Lancement en un clic

Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni paramétrage de configuration complexe.

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Une sécurité digne de confiance

Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection DDoS et une surveillance continue.

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Gestionnaire Docker intégré

Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker à partir d’un seul endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.

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Un hébergement VPS Docker fiable et performant

Gad Iradufasha
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Je ne pourrais pas demander mieux avec l'hébergement VPS de Hostinger! La disponibilité est toujours excellente, ce qui permet au site de fonctionner sans interruption. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de soutien technique s'est montrée rapide, compétente et vraiment efficace.

Maxim Shishkin
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Enfin un fournisseur VPS qui répond réellement aux attentes! Tarifs compétitifs, interface efficace et intuitive, sauvegardes sans problèmes, excellent soutien et stabilité remarquable. Une plateforme d’une grande fiabilité.

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Sylvain
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Merci à Carla pour son aide avec la mise à niveau de n8n sur mon VPS Hostinger. Son professionnalisme et son expertise ont vraiment fait la différence.

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Martin K
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Hostinger propose d’excellentes solutions VPS à des prix raisonnables. Les services utilisés jusqu’à présent répondent parfaitement à mes attentes.

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