Déployer OpenLIT en 1 clic.
Plateforme open source native d'OpenTelemetry d'observabilité et de surveillance des coûts pour les applications LLM et d'IA générative.
Trouvez le forfait VPS idéal pour OpenLIT
Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Découvrez ce que vous pouvez créer avec OpenLIT
OpenLIT est une plateforme d'ingénierie IA open source qui offre aux applications LLM et d'IA générative une observabilité full-stack avec une seule ligne d'instrumentation. Il capture les traces, l'utilisation des jetons, la latence, les erreurs et les coûts sur plus de 50 fournisseurs de LLM, bases de données vectorielles, GPU et frameworks d'agents — le tout en utilisant les conventions sémantiques natives d'OpenTelemetry, de sorte que les pipelines OTel existants fonctionnent sans SDK personnalisés.
L'auto-hébergement d'OpenLIT sur votre propre VPS maintient le contenu des invites, l'utilisation du modèle et l'activité des clés API sur une infrastructure que vous contrôlez, sans tarification par jeton ni limites de sièges imposées par un fournisseur SaaS. Le stockage ClickHouse gère la télémétrie à haut volume, et le collecteur OTel intégré expose des points de terminaison OTLP gRPC et HTTP prêts pour le SDK OpenLIT ou tout autre service instrumenté OTel.
Principales fonctionnalités de OpenLIT
Observabilité des LLM
Capturez les invites, les complétions, les jetons, la latence et les erreurs chez plus de 50 fournisseurs de LLM avec deux lignes de configuration SDK.
Suivi des coûts
Suivez les dépenses par requête, par modèle et par application en temps réel grâce à la tarification intégrée des principaux fournisseurs de LLM.
OpenTelemetry natif
Utilise les conventions sémantiques OTel standard pour l'IA générative, ainsi tout service instrumenté avec OTel envoie des données sans SDKs de fournisseur.
Surveillance GPU
Collectez les métriques de GPU NVIDIA et AMD — l'utilisation, la mémoire, la température et la consommation d'énergie — parallèlement à la télémétrie du modèle.
Gestion des invites et des coffres-forts
Versionnez les invites, exécutez des expériences et stockez les clés API des fournisseurs dans un coffre-fort de secrets intégré avec un accès basé sur les rôles.
Bac à sable et évaluations
Comparez les réponses des modèles côte à côte et exécutez des évaluations automatisées pour évaluer la qualité, les biais et les hallucinations.
Pourquoi choisir Hostinger pour OpenLIT
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni paramétrage de configuration complexe.
Une sécurité digne de confiance
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker à partir d’un seul endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni paramétrage de configuration complexe.
Une sécurité digne de confiance
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker à partir d’un seul endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
Emplacement du serveur recommandé :
Vérification en cours...
Hébergez localement. Performez mondialement.
Un hébergement VPS Docker fiable et performant
Je ne pourrais pas demander mieux avec l'hébergement VPS de Hostinger! La disponibilité est toujours excellente, ce qui permet au site de fonctionner sans interruption. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de soutien technique s'est montrée rapide, compétente et vraiment efficace.
Excellente expérience avec Hostinger du début à la fin. L’assistance par IA est efficace et le soutien humain prend le relais rapidement au besoin. Quant au VPS, il est incroyablement performant et stable. Merci à toute l’équipe pour votre excellent travail 🚀
Enfin un fournisseur VPS qui répond réellement aux attentes! Tarifs compétitifs, interface efficace et intuitive, sauvegardes sans problèmes, excellent soutien et stabilité remarquable. Une plateforme d’une grande fiabilité.
L'assistance de Hostinger a été exceptionnelle lorsque j’ai perdu l’accès à mon instance n8n auto-hébergée. Kodee et Mohammad ont pris le temps de m’aider avec patience, rigueur et professionnalisme.
Merci à Carla pour son aide avec la mise à niveau de n8n sur mon VPS Hostinger. Son professionnalisme et son expertise ont vraiment fait la différence.
Le VPS de Hostinger est tout simplement exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement : rapide, stable et fiable. Aucune interruption, aucun problème de fonctionnement.
Hostinger propose d’excellentes solutions VPS à des prix raisonnables. Les services utilisés jusqu’à présent répondent parfaitement à mes attentes.
Explorez d'autres applications à déployer
9router
Serveur mandataire de routage d’API IA avec optimisation des jetons pour plus de 40 fournisseurs de LLM