Déployer Traduora en un clic.
Plateforme de gestion de traduction auto-hébergée pour les équipes avec API REST, accès basé sur les rôles et import/export multi-formats.
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Découvrez ce que vous pouvez créer avec Traduora
Traduora est une plateforme de gestion de traduction auto-hébergée conçue pour les équipes de développement gérant la localisation dans plusieurs langues. Elle offre une interface web épurée pour organiser les projets de traduction, avec prise en charge de l'importation et de l'exportation pour les formats JSON, YAML et CSV.
L'auto-hébergement de Traduora sur un VPS maintient toutes vos données de localisation privées et s'intègre directement aux pipelines CI/CD via son API REST. Le contrôle d'accès basé sur les rôles vous permet d'inviter des traducteurs, des relecteurs et des développeurs avec les autorisations appropriées, tandis que l'historique des traductions suit chaque modification apportée à une chaîne.
Principales fonctionnalités de Traduora
Intégration de l'API REST
Automatisez les importations et exportations de traductions dans votre pipeline CI/CD en utilisant l'API REST complète sans intervention manuelle.
Exportation multiformat
Exporter les traductions en formats JSON, YAML, CSV et autres pour les intégrer directement dans n'importe quel cadre de travail ou système de compilation.
Accès basé sur les rôles
Accorder aux développeurs, traducteurs et relecteurs différents niveaux d'autorisation pour maintenir les projets organisés et sécurisés.
Historique de traduction
Chaque modification apportée à une chaîne de traduction est suivie, vous permettant d'auditer les modifications et de revenir aux versions précédentes.
Pourquoi choisir Hostinger pour Traduora
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni paramétrage de configuration complexe.
Une sécurité digne de confiance
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker à partir d’un seul endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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