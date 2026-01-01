Déployer Gogs en 1 clic.
Service Git auto-hébergé sans effort écrit en Go — léger, rapide et facile à exécuter sur n'importe quel serveur.
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Découvrez ce que vous pouvez créer avec Gogs
Gogs (Go Git Service) est un service Git auto-hébergé conçu pour la simplicité et une utilisation minimale des ressources. Écrit en Go, il offre la gestion des dépôts, la gestion des tickets, la prise en charge des wikis et l'organisation d'équipe via une interface web claire et épurée, et fonctionne efficacement même sur de petites instances VPS.
L'auto-hébergement de Gogs permet de conserver votre code source sur une infrastructure que vous possédez, sans frais par utilisateur et sans dépendance vis-à-vis de plateformes d'hébergement externes. Ce déploiement associe Gogs à PostgreSQL pour un stockage de données fiable et inclut le transfert de port SSH pour les opérations Git standard (push et pull).
Principales fonctionnalités de Gogs
Hébergement de dépôt Git
Gestion complète des dépôts avec navigation dans les branches, historique des commits et flux de travail des requêtes de fusion dans une interface web simple.
Suivi des problèmes
Un suivi des problèmes intégré, avec des étiquettes, des jalons et une attribution, permet d'organiser le travail de projet parallèlement au code.
Accès Git SSH et HTTPS
Les développeurs effectuent des opérations de push et de pull via SSH ou HTTPS à l'aide de clients Git standard, sans aucune modification de leur flux de travail.
Utilisation minime des ressources
Gogs fonctionne sur du matériel peu puissant, ce qui en fait un choix pratique pour l'hébergement Git sur les petits serveurs et les laboratoires personnels.
Intégrations de webhook
Le support des webhooks déclenche les systèmes CI/CD et les services externes lors des événements de push pour les pipelines de construction et de déploiement automatisés.
Pourquoi choisir Hostinger pour Gogs
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Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni paramétrage de configuration complexe.
Une sécurité digne de confiance
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker à partir d’un seul endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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