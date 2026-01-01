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Tableau blanc virtuel open-source pour la création de diagrammes de style dessinés à la main, de wireframes et de croquis collaboratifs.

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KVM 1
$ CA27,19
$ CA9,09/mois
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Renouvellement au prix de $ CA 16,79/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
1 cœur vCPU
4 Go de RAM
50 Go d'espace disque NVMe
4 To de bande passante
Le plus populaire
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KVM 2
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$ CA12,29/mois
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Renouvellement au prix de $ CA 20,99/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
2 cœurs vCPU
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8 To de bande passante
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KVM 4
$ CA59,99
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Renouvellement au prix de $ CA 40,49/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
4 cœurs vCPU
16 Go de RAM
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16 To de bande passante
65 % de réduction
KVM 8
$ CA103,29
$ CA36,29/mois
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Renouvellement au prix de $ CA 69,79/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
8 cœurs vCPU
32 Go de RAM
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Gestionnaire Docker
Accès rapide aux journaux des conteneurs
Mises à jour en un clic
Processeurs AMD EPYC
Stockage NVMe SSD
Vitesse réseau de 1 Gbit/s
API publique
Centres de données partout dans le monde
Nom de domaine gratuit pendant 1 an
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Tous les forfaits sont payés à l’avance. Le tarif mensuel correspond au prix total du forfait divisé par le nombre de mois de votre forfait.

Découvrez ce que vous pouvez créer avec Excalidraw

Excalidraw est un tableau blanc virtuel élégant qui transforme la création de diagrammes techniques en une expérience créative et dessinée à la main. Contrairement aux outils de diagramme rigides et formels, Excalidraw adopte l'esthétique organique et esquissée du brainstorming sur tableau blanc tout en offrant la commodité numérique et la collaboration en temps réel avec un chiffrement de bout en bout pour des sessions d'équipe sécurisées.

L'auto-hébergement d'Excalidraw sur votre propre VPS offre à votre équipe un outil de tableau blanc privé et toujours disponible où vos diagrammes, croquis d'architecture et sessions de brainstorming restent entièrement au sein de votre infrastructure — sans soucis de confidentialité des données, sans frais d'abonnement et sans dépendance vis-à-vis de services externes.

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Découvrez ce que vous pouvez créer avec {name}

Principales fonctionnalités de Excalidraw

Esthétique dessinée à la main

Affiche les diagrammes avec un style organique et esquissé qui réduit la barrière à la création de visuels et rend les idées complexes plus accessibles.

Collaboration en temps réel

Plusieurs utilisateurs peuvent dessiner simultanément sur le même canevas, le chiffrement de bout en bout assurant la confidentialité et la sécurité des sessions.

Canevas infini

Un espace de dessin illimité permet aux équipes d'étendre librement les diagrammes sans restructuration — idéal pour les grands diagrammes d'architecture et les séances de brainstorming.

Exportation flexible

Exportez les diagrammes au format PNG, SVG ou sous forme de liens partageables, facilitant l'intégration de visuels dans la documentation, les présentations et les outils de conception.

PWA compatible hors ligne

Fonctionne comme une application web progressive avec un stockage local d'abord, de sorte que les diagrammes restent accessibles même sans connexion internet active.

Pourquoi choisir Hostinger pour Excalidraw

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Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni paramétrage de configuration complexe.

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Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection DDoS et une surveillance continue.

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Gestionnaire Docker intégré

Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker à partir d’un seul endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.

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Un hébergement VPS Docker fiable et performant

Gad Iradufasha
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Maxim Shishkin
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Martin K
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