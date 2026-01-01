Déployer Excalidraw en un clic.
Tableau blanc virtuel open-source pour la création de diagrammes de style dessinés à la main, de wireframes et de croquis collaboratifs.
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Découvrez ce que vous pouvez créer avec Excalidraw
Excalidraw est un tableau blanc virtuel élégant qui transforme la création de diagrammes techniques en une expérience créative et dessinée à la main. Contrairement aux outils de diagramme rigides et formels, Excalidraw adopte l'esthétique organique et esquissée du brainstorming sur tableau blanc tout en offrant la commodité numérique et la collaboration en temps réel avec un chiffrement de bout en bout pour des sessions d'équipe sécurisées.
L'auto-hébergement d'Excalidraw sur votre propre VPS offre à votre équipe un outil de tableau blanc privé et toujours disponible où vos diagrammes, croquis d'architecture et sessions de brainstorming restent entièrement au sein de votre infrastructure — sans soucis de confidentialité des données, sans frais d'abonnement et sans dépendance vis-à-vis de services externes.
Principales fonctionnalités de Excalidraw
Esthétique dessinée à la main
Affiche les diagrammes avec un style organique et esquissé qui réduit la barrière à la création de visuels et rend les idées complexes plus accessibles.
Collaboration en temps réel
Plusieurs utilisateurs peuvent dessiner simultanément sur le même canevas, le chiffrement de bout en bout assurant la confidentialité et la sécurité des sessions.
Canevas infini
Un espace de dessin illimité permet aux équipes d'étendre librement les diagrammes sans restructuration — idéal pour les grands diagrammes d'architecture et les séances de brainstorming.
Exportation flexible
Exportez les diagrammes au format PNG, SVG ou sous forme de liens partageables, facilitant l'intégration de visuels dans la documentation, les présentations et les outils de conception.
PWA compatible hors ligne
Fonctionne comme une application web progressive avec un stockage local d'abord, de sorte que les diagrammes restent accessibles même sans connexion internet active.
Pourquoi choisir Hostinger pour Excalidraw
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni paramétrage de configuration complexe.
Une sécurité digne de confiance
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker à partir d’un seul endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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