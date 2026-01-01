Déployer Dataline en 1 clic.
Outil de clavardage SQL propulsé par l'IA qui vous permet d'interroger et de visualiser n'importe quelle base de données en langage naturel.
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Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Découvrez ce que vous pouvez créer avec Dataline
Dataline est un outil d'analyse de données open-source axé sur la confidentialité qui traduit le langage naturel en requêtes SQL, vous permettant d'explorer des bases de données sans écrire une seule ligne de SQL. Connectez des fichiers PostgreSQL, MySQL, Snowflake, SQLite, CSV ou Excel et posez des questions en anglais simple pour obtenir des résultats instantanés et des visualisations automatiques.
Contrairement aux plateformes d'analyse cloud, l'auto-hébergement de Dataline sur votre propre VPS maintient les données commerciales sensibles sous votre contrôle total. Il n'y a pas de limites d'utilisation, pas de frais par siège et pas de verrouillage fournisseur — juste une interface de requête intelligente qui fonctionne avec votre clé API LLM préférée.
Principales fonctionnalités de Dataline
Requêtes en langage naturel
Tapez des questions en anglais simple et Dataline génère le SQL, l'exécute et renvoie des résultats formatés en quelques secondes.
Support multi-bases de données
Connectez-vous à PostgreSQL, MySQL, Snowflake, SQLite, CSV, Excel, et plus encore depuis une seule interface sans changer d'outils.
Génération automatique de graphiques
Demandez un graphique dans votre invite et Dataline affiche une visualisation directement à partir du résultat de la requête.
Architecture axée sur la confidentialité
Toutes les données restent sur votre propre serveur, vous donnant un contrôle total sur les informations commerciales sensibles sans exposition à des tiers.
Historique des requêtes
Enregistrez et revisitez les requêtes et résultats passés sans retaper les invites, constituant ainsi une bibliothèque d'analyse personnelle au fil du temps.
Pourquoi choisir Hostinger pour Dataline
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni paramétrage de configuration complexe.
Une sécurité digne de confiance
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker à partir d’un seul endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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