Déployer Tdarr en un clic.
Automatisation du transcodage multimédia distribué qui utilise FFmpeg et HandBrake pour ré-encoder et vérifier l'état de santé de toute votre bibliothèque.
Trouvez le forfait VPS idéal pour Tdarr
Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Découvrez ce que vous pouvez créer avec Tdarr
Tdarr est un système de transcodage multimédia distribué open source conçu pour automatiser la conversion, la compression et la vérification de l'intégrité des bibliothèques vidéo et audio à grande échelle. Il coordonne un serveur central avec un ou plusieurs nœuds de travail, chacun exécutant des tâches FFmpeg ou HandBrake en parallèle, de sorte que les grandes bibliothèques sont traitées efficacement sans intervention manuelle.
L'auto-hébergement de Tdarr sur votre propre VPS vous donne un contrôle total sur les profils d'encodage, les pipelines de plugins et les paramètres d'accélération matérielle. Parce que le transcodage se fait sur votre infrastructure, il n'y a pas de frais de traitement cloud, pas de limites de taille de fichier et pas de dépendance à des services tiers — vos médias restent privés et la puissance de calcul s'adapte à votre VPS.
Principales fonctionnalités de Tdarr
Travailleurs de nœuds distribués
Déployez plusieurs nœuds de travail qui se connectent à un serveur central, distribuant les tâches de transcodage sur les ressources CPU et GPU disponibles pour un traitement plus rapide de la bibliothèque.
Système de pipeline d'extensions
Chaînez des plugins communautaires ou personnalisés pour créer des flux de travail conditionnels — filtrez par codec, conteneur, résolution ou débit binaire et appliquez automatiquement différents profils d'encodage.
Prise en charge de FFmpeg et HandBrake
Basculez entre FFmpeg et HandBrake par tâche, donnant accès à la gamme complète de codecs et de préréglages d'encodage pris en charge par chaque outil sans configuration supplémentaire.
Vérification de l'état de santé de la bibliothèque
Analyser automatiquement les fichiers pour détecter la corruption, les métadonnées incorrectes ou les flux manquants, et signaler ou ré-encoder les fichiers problématiques avant qu'ils ne causent des problèmes de lecture.
Tableau de bord des statistiques en temps réel
Surveillez la progression du transcodage, les économies d'espace, la profondeur de la file d'attente et l'état des travailleurs depuis une interface utilisateur web unique, sans avoir besoin d'outils de surveillance externes.
Pourquoi choisir Hostinger pour Tdarr
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni paramétrage de configuration complexe.
Une sécurité digne de confiance
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker à partir d’un seul endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni paramétrage de configuration complexe.
Une sécurité digne de confiance
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker à partir d’un seul endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
Emplacement du serveur recommandé :
Vérification en cours...
Hébergez localement. Performez mondialement.
Un hébergement VPS Docker fiable et performant
Je ne pourrais pas demander mieux avec l'hébergement VPS de Hostinger! La disponibilité est toujours excellente, ce qui permet au site de fonctionner sans interruption. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de soutien technique s'est montrée rapide, compétente et vraiment efficace.
Excellente expérience avec Hostinger du début à la fin. L’assistance par IA est efficace et le soutien humain prend le relais rapidement au besoin. Quant au VPS, il est incroyablement performant et stable. Merci à toute l’équipe pour votre excellent travail 🚀
Enfin un fournisseur VPS qui répond réellement aux attentes! Tarifs compétitifs, interface efficace et intuitive, sauvegardes sans problèmes, excellent soutien et stabilité remarquable. Une plateforme d’une grande fiabilité.
J'ai contacté le support Hostinger après avoir perdu l'accès à mon instance n8n auto-hébergée, et je suis vraiment impressionné(e). Kodee et Mohammad de l'équipe de support ont été incroyablement patients et rigoureux.
Merci à Carla pour son aide avec la mise à niveau de n8n sur mon VPS Hostinger. Son professionnalisme et son expertise ont vraiment fait la différence.
Le VPS de Hostinger est tout simplement exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement : rapide, stable et fiable. Aucune interruption, aucun problème de fonctionnement.
Hostinger propose d’excellentes solutions VPS à des prix raisonnables. Les services utilisés jusqu’à présent répondent parfaitement à mes attentes.