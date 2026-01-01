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Système de gestion de firmware piloté par YAML pour microcontrôleurs ESP8266 et ESP32 avec un tableau de bord web et des mises à jour sans fil.

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67 % de réduction
KVM 1
$ CA27,19
$ CA9,09/mois
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Renouvellement au prix de $ CA 16,79/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
1 cœur vCPU
4 Go de RAM
50 Go d'espace disque NVMe
4 To de bande passante
Le plus populaire
64 % de réduction
KVM 2
$ CA34,19
$ CA12,29/mois
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Renouvellement au prix de $ CA 20,99/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
2 cœurs vCPU
8 Go de RAM
100 Go d'espace disque NVMe
8 To de bande passante
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KVM 4
$ CA59,99
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Renouvellement au prix de $ CA 40,49/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
4 cœurs vCPU
16 Go de RAM
200 Go d'espace disque NVMe
16 To de bande passante
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KVM 8
$ CA103,29
$ CA36,29/mois
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Renouvellement au prix de $ CA 69,79/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
8 cœurs vCPU
32 Go de RAM
400 Go d'espace disque NVMe
32 To de bande passante
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Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore

Gestionnaire Docker
Accès rapide aux journaux des conteneurs
Mises à jour en un clic
Processeurs AMD EPYC
Stockage NVMe SSD
Vitesse réseau de 1 Gbit/s
API publique
Centres de données partout dans le monde
Nom de domaine gratuit pendant 1 an
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Tous les forfaits sont payés à l’avance. Le tarif mensuel correspond au prix total du forfait divisé par le nombre de mois de votre forfait.

Découvrez ce que vous pouvez créer avec ESPHome

ESPHome est un système open-source qui transforme les microcontrôleurs ESP8266 et ESP32 en appareils domotiques à l'aide de simples fichiers de configuration YAML. Aucune programmation C++ n'est requise — définissez les capteurs, les interrupteurs et les écrans en YAML, et ESPHome compile et flashe automatiquement un firmware optimisé. Il s'intègre nativement à Home Assistant et prend en charge MQTT pour une compatibilité avec n'importe quelle plateforme d'automatisation.

L'exécution d'ESPHome sur un VPS offre une gestion des appareils toujours active et une compilation de firmware à distance accessible de n'importe où. Vos configurations d'appareils sont stockées et sauvegardées de manière centralisée, et les mises à jour à distance (OTA) peuvent être déclenchées sans être sur le réseau local où résident les appareils physiques.

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Découvrez ce que vous pouvez créer avec {name}

Principales fonctionnalités de ESPHome

Configuration YAML

Définissez le comportement des appareils ESP dans de simples fichiers YAML avec validation automatique — aucune connaissance en C++ ni configuration d'IDE requise.

Mises à jour Over-the-Air

Poussez les mises à jour du micrologiciel sans fil vers tous vos appareils ESP sans accès physique, ce qui facilite la maintenance des déploiements importants.

Intégration Home Assistant

L'intégration API native avec Home Assistant permet la découverte instantanée des appareils et un contrôle local à latence nulle sans dépendance au cloud.

500+ Composants

La prise en charge de centaines de capteurs, d'écrans, de contrôleurs LED et d'actionneurs signifie que presque n'importe quel matériel peut être intégré clé en main.

Journalisation en temps réel

Diffuser les journaux d'appareils en direct directement dans le tableau de bord web pour un dépannage rapide et la surveillance des relevés de capteurs pendant le développement.

Pourquoi choisir Hostinger pour ESPHome

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Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni paramétrage de configuration complexe.

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Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection DDoS et une surveillance continue.

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Gestionnaire Docker intégré

Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker à partir d’un seul endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.

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Un hébergement VPS Docker fiable et performant

Gad Iradufasha
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Maxim Shishkin
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Martin K
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