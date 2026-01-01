Déployer ESPHome en 1 clic.
Système de gestion de firmware piloté par YAML pour microcontrôleurs ESP8266 et ESP32 avec un tableau de bord web et des mises à jour sans fil.
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Découvrez ce que vous pouvez créer avec ESPHome
ESPHome est un système open-source qui transforme les microcontrôleurs ESP8266 et ESP32 en appareils domotiques à l'aide de simples fichiers de configuration YAML. Aucune programmation C++ n'est requise — définissez les capteurs, les interrupteurs et les écrans en YAML, et ESPHome compile et flashe automatiquement un firmware optimisé. Il s'intègre nativement à Home Assistant et prend en charge MQTT pour une compatibilité avec n'importe quelle plateforme d'automatisation.
L'exécution d'ESPHome sur un VPS offre une gestion des appareils toujours active et une compilation de firmware à distance accessible de n'importe où. Vos configurations d'appareils sont stockées et sauvegardées de manière centralisée, et les mises à jour à distance (OTA) peuvent être déclenchées sans être sur le réseau local où résident les appareils physiques.
Principales fonctionnalités de ESPHome
Configuration YAML
Définissez le comportement des appareils ESP dans de simples fichiers YAML avec validation automatique — aucune connaissance en C++ ni configuration d'IDE requise.
Mises à jour Over-the-Air
Poussez les mises à jour du micrologiciel sans fil vers tous vos appareils ESP sans accès physique, ce qui facilite la maintenance des déploiements importants.
Intégration Home Assistant
L'intégration API native avec Home Assistant permet la découverte instantanée des appareils et un contrôle local à latence nulle sans dépendance au cloud.
500+ Composants
La prise en charge de centaines de capteurs, d'écrans, de contrôleurs LED et d'actionneurs signifie que presque n'importe quel matériel peut être intégré clé en main.
Journalisation en temps réel
Diffuser les journaux d'appareils en direct directement dans le tableau de bord web pour un dépannage rapide et la surveillance des relevés de capteurs pendant le développement.
Pourquoi choisir Hostinger pour ESPHome
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni paramétrage de configuration complexe.
Une sécurité digne de confiance
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker à partir d’un seul endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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