MiroFish est un moteur de prédiction IA basé sur le cadre de simulation multi-agents OASIS. Il construit des mondes numériques parallèles peuplés de milliers d'agents IA, chacun doté de personnalités indépendantes, d'une mémoire à long terme alimentée par Zep Cloud et d'une logique comportementale. Les utilisateurs peuvent injecter des événements du monde réel comme données initiales et observer comment les populations simulées réagissent — produisant des prédictions de résultats pour les tendances des médias sociaux, les mouvements du marché et les impacts politiques.

L'auto-hébergement de MiroFish vous offre une puissance de calcul dédiée pour les simulations gourmandes en ressources et maintient les informations commerciales sensibles, les signaux financiers et les analyses pré-lancement entièrement au sein de votre propre infrastructure. Vous conservez également un contrôle total sur la sélection du fournisseur de LLM et l'optimisation des coûts.