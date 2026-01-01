Déployer DuckDNS : installation en un clic.
Client DNS dynamique gratuit qui maintient automatiquement votre domaine pointé vers votre adresse IP actuelle, sans IP statique.
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Découvrez ce que vous pouvez créer avec DuckDNS
Duck DNS est un service DNS dynamique gratuit auquel des millions d'utilisateurs de home lab et d'auto-hébergeurs font confiance pour maintenir un accès fiable aux serveurs et appareils derrière des connexions internet résidentielles. La plupart des FAI attribuent des adresses IP changeantes, mais Duck DNS résout ce problème en surveillant continuellement votre IP publique et en mettant à jour le sous-domaine que vous avez choisi dès qu'elle change — le tout sans frais.
Ce modèle exécute le conteneur client officiel de Duck DNS en mode réseau hôte, lui conférant une visibilité IP précise. La configuration persiste après les redémarrages afin que les paramètres de votre sous-domaine et de votre jeton ne soient jamais perdus. Que vous ayez besoin d'un accès stable à un serveur domestique, à un projet Raspberry Pi ou à une application VPS auto-hébergée, Duck DNS élimine le besoin de payer pour une IP statique ou un service DDNS commercial.
Principales fonctionnalités de DuckDNS
Mises à jour IP automatiques
Détecte quand votre adresse IP publique change et met à jour immédiatement votre sous-domaine Duck DNS, maintenant l'accès ininterrompu.
Prise en charge IPv4 et IPv6
Fonctionne avec les deux familles d'adresses, afin que votre sous-domaine reste à jour quelle que soit l'attribution de version IP de votre FAI.
Plusieurs sous-domaines
Gère plusieurs sous-domaines Duck DNS dans un seul conteneur en fournissant une liste de noms de sous-domaines séparés par des virgules.
Fonctionnement continu du VPS
L'exécution sur un VPS garantit que les mises à jour se déclenchent comme prévu 24h/24 et 7j/7, même lorsque l'équipement réseau domestique redémarre ou perd de l'alimentation.
Configuration persistante
Stocke vos paramètres de jeton et de sous-domaine dans un volume dédié afin que le client reprenne correctement après les redémarrages du conteneur.
Pourquoi choisir Hostinger pour DuckDNS
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni paramétrage de configuration complexe.
Une sécurité digne de confiance
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker à partir d’un seul endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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