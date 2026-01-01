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Système de help desk et de gestion des tickets open source pour la gestion des services informatiques, le support client et l'automatisation des processus.

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VPS géré par l’IA
$ CA12,29/mois
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64 % de réduction
KVM 2
$ CA34,19
$ CA12,29/mois
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Renouvellement au prix de $ CA 20,99/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
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Renouvellement au prix de $ CA 40,49/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
4 cœurs vCPU
16 Go de RAM
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KVM 8
$ CA103,29
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Renouvellement au prix de $ CA 69,79/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
8 cœurs vCPU
32 Go de RAM
400 Go d'espace disque NVMe
32 To de bande passante
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Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore

Gestionnaire Docker
Accès rapide aux journaux des conteneurs
Mises à jour en un clic
Processeurs AMD EPYC
Stockage NVMe SSD
Vitesse réseau de 1 Gbit/s
API publique
Centres de données partout dans le monde
Nom de domaine gratuit pendant 1 an
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Tous les forfaits sont payés à l’avance. Le tarif mensuel correspond au prix total du forfait divisé par le nombre de mois de votre forfait.

Découvrez ce que vous pouvez créer avec OTOBO

OTOBO est une plateforme de gestion de tickets et de services entièrement open-source, basée sur le web, dérivée de ((OTRS)) Community Edition en 2019. Elle offre des capacités de centre d'assistance informatique de niveau entreprise — files d'attente de tickets, suivi des SLA, une base de connaissances/FAQ intégrée, des flux de travail ITSM et une CMDB — sans frais de licence ni dépendance vis-à-vis d'un fournisseur. OTOBO prend en charge la communication multicanal par e-mail, téléphone et formulaires web, et est livré avec un moteur d'automatisation basé sur des règles qui gère le routage, les escalades et les notifications dès l'installation.

L'auto-hébergement d'OTOBO sur votre propre VPS place toutes les données de tickets, les dossiers clients et les rapports SLA sous votre contrôle. Ce modèle déploie la pile de production complète : l'application web OTOBO et le démon d'arrière-plan, MariaDB pour le stockage persistant, un nœud Elasticsearch dédié pour une recherche plein texte rapide sur tous les tickets, et Redis pour la mise en cache des sessions et les performances.

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Découvrez ce que vous pouvez créer avec {name}

Principales fonctionnalités de OTOBO

Gestion des tickets multicanal

Recevez et gérez les tickets provenant des e-mails, des formulaires web et du téléphone dans une file d'attente unifiée avec un historique d'audit complet et des conversations suivies.

SLA et escalade

Définissez des objectifs de réponse et de résolution par file d'attente ou par client, avec des règles d'escalade automatiques et des notifications aux agents à l'approche des échéances.

Base de connaissances intégrée

Publiez des articles de FAQ pour les clients externes et les agents internes, réduisant ainsi les tickets répétitifs et accélérant la résolution au premier contact.

Automatisation puissante

Utilisez les filtres PostMaster intégrés, les déclencheurs de tickets et les tâches de planification pour acheminer, répondre et fermer automatiquement les tickets sans intervention manuelle.

ITSM et CMDB

Étendez OTOBO avec le module ITSM pour gérer les éléments de configuration, les demandes de changement et les catalogues de services dans une CMDB structurée.

Recherche plein texte

L'intégration Elasticsearch offre une recherche instantanée parmi des millions de tickets, notes et pièces jointes, maintenant des temps de réponse rapides pour les agents, quelle que soit l'échelle.

Pourquoi choisir Hostinger pour OTOBO

Lancement en un clic

Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni paramétrage de configuration complexe.

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Une sécurité digne de confiance

Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection DDoS et une surveillance continue.

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Gestionnaire Docker intégré

Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker à partir d’un seul endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.

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Un hébergement VPS Docker fiable et performant

Gad Iradufasha
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Je ne pourrais pas demander mieux avec l'hébergement VPS de Hostinger! La disponibilité est toujours excellente, ce qui permet au site de fonctionner sans interruption. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de soutien technique s'est montrée rapide, compétente et vraiment efficace.

Maxim Shishkin
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Excellente expérience avec Hostinger du début à la fin. L’assistance par IA est efficace et le soutien humain prend le relais rapidement au besoin. Quant au VPS, il est incroyablement performant et stable. Merci à toute l’équipe pour votre excellent travail 🚀

Noel
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Enfin un fournisseur VPS qui répond réellement aux attentes! Tarifs compétitifs, interface efficace et intuitive, sauvegardes sans problèmes, excellent soutien et stabilité remarquable. Une plateforme d’une grande fiabilité.

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L'assistance de Hostinger a été exceptionnelle lorsque j’ai perdu l’accès à mon instance n8n auto-hébergée. Kodee et Mohammad ont pris le temps de m’aider avec patience, rigueur et professionnalisme.

Sylvain
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Merci à Carla pour son aide avec la mise à niveau de n8n sur mon VPS Hostinger. Son professionnalisme et son expertise ont vraiment fait la différence.

Herriman
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Martin K
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Hostinger propose d’excellentes solutions VPS à des prix raisonnables. Les services utilisés jusqu’à présent répondent parfaitement à mes attentes.

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