Déployer OTOBO en un clic.
Système de help desk et de gestion des tickets open source pour la gestion des services informatiques, le support client et l'automatisation des processus.
Trouvez le forfait VPS idéal pour OTOBO
Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Découvrez ce que vous pouvez créer avec OTOBO
OTOBO est une plateforme de gestion de tickets et de services entièrement open-source, basée sur le web, dérivée de ((OTRS)) Community Edition en 2019. Elle offre des capacités de centre d'assistance informatique de niveau entreprise — files d'attente de tickets, suivi des SLA, une base de connaissances/FAQ intégrée, des flux de travail ITSM et une CMDB — sans frais de licence ni dépendance vis-à-vis d'un fournisseur. OTOBO prend en charge la communication multicanal par e-mail, téléphone et formulaires web, et est livré avec un moteur d'automatisation basé sur des règles qui gère le routage, les escalades et les notifications dès l'installation.
L'auto-hébergement d'OTOBO sur votre propre VPS place toutes les données de tickets, les dossiers clients et les rapports SLA sous votre contrôle. Ce modèle déploie la pile de production complète : l'application web OTOBO et le démon d'arrière-plan, MariaDB pour le stockage persistant, un nœud Elasticsearch dédié pour une recherche plein texte rapide sur tous les tickets, et Redis pour la mise en cache des sessions et les performances.
Principales fonctionnalités de OTOBO
Gestion des tickets multicanal
Recevez et gérez les tickets provenant des e-mails, des formulaires web et du téléphone dans une file d'attente unifiée avec un historique d'audit complet et des conversations suivies.
SLA et escalade
Définissez des objectifs de réponse et de résolution par file d'attente ou par client, avec des règles d'escalade automatiques et des notifications aux agents à l'approche des échéances.
Base de connaissances intégrée
Publiez des articles de FAQ pour les clients externes et les agents internes, réduisant ainsi les tickets répétitifs et accélérant la résolution au premier contact.
Automatisation puissante
Utilisez les filtres PostMaster intégrés, les déclencheurs de tickets et les tâches de planification pour acheminer, répondre et fermer automatiquement les tickets sans intervention manuelle.
ITSM et CMDB
Étendez OTOBO avec le module ITSM pour gérer les éléments de configuration, les demandes de changement et les catalogues de services dans une CMDB structurée.
Recherche plein texte
L'intégration Elasticsearch offre une recherche instantanée parmi des millions de tickets, notes et pièces jointes, maintenant des temps de réponse rapides pour les agents, quelle que soit l'échelle.
Pourquoi choisir Hostinger pour OTOBO
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni paramétrage de configuration complexe.
Une sécurité digne de confiance
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker à partir d’un seul endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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