Déployer Penpot en un clic.
Plateforme open source de conception et de prototypage UI/UX, basée sur les standards web, pour les designers et les développeurs.
Trouvez le forfait VPS idéal pour Penpot
Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Découvrez ce que vous pouvez créer avec Penpot
Penpot est la première plateforme de conception et de prototypage open source conçue spécifiquement pour la collaboration inter-domaines entre designers et développeurs. Contrairement aux alternatives propriétaires qui enferment les équipes dans des modèles d'abonnement et des écosystèmes fermés, Penpot est basé sur des standards web ouverts, produit du SVG natif et génère du code prêt pour le CSS que les développeurs peuvent utiliser directement dans leurs projets.
L'auto-hébergement de Penpot sur votre propre VPS conserve tous les fichiers de conception, le travail client et la propriété intellectuelle exclusivement sur vos serveurs — sans frais par siège, sans dépendance vis-à-vis d'un fournisseur, et avec un contrôle total sur votre infrastructure de conception et vos données.
Principales fonctionnalités de Penpot
Collaboration en temps réel
Plusieurs designers peuvent travailler sur le même fichier simultanément avec des curseurs en direct, des commentaires en ligne et des mises à jour en temps réel.
Sortie SVG native
Chaque design s'exporte en SVG standard avec des propriétés CSS que les développeurs peuvent copier directement dans le code, éliminant les incertitudes lors du transfert.
Système de composants
Créez des systèmes de conception évolutifs avec des composants réutilisables, des variantes, des surcharges imbriquées et des bibliothèques partagées à travers les projets.
Prototypage interactif
Créez des prototypes cliquables avec des transitions, des superpositions et des comportements de défilement pour tester et valider les parcours utilisateur avant le développement.
Passation développeur
Le panneau d'inspection expose les valeurs CSS, les dimensions et les ressources afin que les développeurs obtiennent des spécifications précises sans avoir besoin d'accéder à l'outil de conception.
Écosystème de plugins
Étendez Penpot avec une API de plugin JavaScript pour créer des flux de travail personnalisés et l'intégrer à votre chaîne d'outils de conception existante.
Pourquoi choisir Hostinger pour Penpot
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni paramétrage de configuration complexe.
Une sécurité digne de confiance
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker à partir d’un seul endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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