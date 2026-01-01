Jusqu’à 70 % de rabais sur Penpot

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Plateforme open source de conception et de prototypage UI/UX, basée sur les standards web, pour les designers et les développeurs.

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$ CA9,09/mois
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67 % de réduction
KVM 1
$ CA27,19
$ CA9,09/mois
Sélectionner
Renouvellement au prix de $ CA 16,79/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
1 cœur vCPU
4 Go de RAM
50 Go d'espace disque NVMe
4 To de bande passante
Le plus populaire
64 % de réduction
KVM 2
$ CA34,19
$ CA12,29/mois
Sélectionner
Renouvellement au prix de $ CA 20,99/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
2 cœurs vCPU
8 Go de RAM
100 Go d'espace disque NVMe
8 To de bande passante
70 % de réduction
KVM 4
$ CA59,99
$ CA18,19/mois
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Renouvellement au prix de $ CA 40,49/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
4 cœurs vCPU
16 Go de RAM
200 Go d'espace disque NVMe
16 To de bande passante
65 % de réduction
KVM 8
$ CA103,29
$ CA36,29/mois
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Renouvellement au prix de $ CA 69,79/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
8 cœurs vCPU
32 Go de RAM
400 Go d'espace disque NVMe
32 To de bande passante
67 % de réduction
KVM 1
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Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore

Gestionnaire Docker
Accès rapide aux journaux des conteneurs
Mises à jour en un clic
Processeurs AMD EPYC
Stockage NVMe SSD
Vitesse réseau de 1 Gbit/s
API publique
Centres de données partout dans le monde
Nom de domaine gratuit pendant 1 an
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Tous les forfaits sont payés à l’avance. Le tarif mensuel correspond au prix total du forfait divisé par le nombre de mois de votre forfait.

Découvrez ce que vous pouvez créer avec Penpot

Penpot est la première plateforme de conception et de prototypage open source conçue spécifiquement pour la collaboration inter-domaines entre designers et développeurs. Contrairement aux alternatives propriétaires qui enferment les équipes dans des modèles d'abonnement et des écosystèmes fermés, Penpot est basé sur des standards web ouverts, produit du SVG natif et génère du code prêt pour le CSS que les développeurs peuvent utiliser directement dans leurs projets.

L'auto-hébergement de Penpot sur votre propre VPS conserve tous les fichiers de conception, le travail client et la propriété intellectuelle exclusivement sur vos serveurs — sans frais par siège, sans dépendance vis-à-vis d'un fournisseur, et avec un contrôle total sur votre infrastructure de conception et vos données.

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Découvrez ce que vous pouvez créer avec {name}

Principales fonctionnalités de Penpot

Collaboration en temps réel

Plusieurs designers peuvent travailler sur le même fichier simultanément avec des curseurs en direct, des commentaires en ligne et des mises à jour en temps réel.

Sortie SVG native

Chaque design s'exporte en SVG standard avec des propriétés CSS que les développeurs peuvent copier directement dans le code, éliminant les incertitudes lors du transfert.

Système de composants

Créez des systèmes de conception évolutifs avec des composants réutilisables, des variantes, des surcharges imbriquées et des bibliothèques partagées à travers les projets.

Prototypage interactif

Créez des prototypes cliquables avec des transitions, des superpositions et des comportements de défilement pour tester et valider les parcours utilisateur avant le développement.

Passation développeur

Le panneau d'inspection expose les valeurs CSS, les dimensions et les ressources afin que les développeurs obtiennent des spécifications précises sans avoir besoin d'accéder à l'outil de conception.

Écosystème de plugins

Étendez Penpot avec une API de plugin JavaScript pour créer des flux de travail personnalisés et l'intégrer à votre chaîne d'outils de conception existante.

Pourquoi choisir Hostinger pour Penpot

Lancement en un clic

Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni paramétrage de configuration complexe.

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Une sécurité digne de confiance

Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection DDoS et une surveillance continue.

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Gestionnaire Docker intégré

Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker à partir d’un seul endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.

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Un hébergement VPS Docker fiable et performant

Gad Iradufasha
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Je ne pourrais pas demander mieux avec l'hébergement VPS de Hostinger! La disponibilité est toujours excellente, ce qui permet au site de fonctionner sans interruption. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de soutien technique s'est montrée rapide, compétente et vraiment efficace.

Maxim Shishkin
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Excellente expérience avec Hostinger du début à la fin. L’assistance par IA est efficace et le soutien humain prend le relais rapidement au besoin. Quant au VPS, il est incroyablement performant et stable. Merci à toute l’équipe pour votre excellent travail 🚀

Noel
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Enfin un fournisseur VPS qui répond réellement aux attentes! Tarifs compétitifs, interface efficace et intuitive, sauvegardes sans problèmes, excellent soutien et stabilité remarquable. Une plateforme d’une grande fiabilité.

Omkar
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L'assistance de Hostinger a été exceptionnelle lorsque j’ai perdu l’accès à mon instance n8n auto-hébergée. Kodee et Mohammad ont pris le temps de m’aider avec patience, rigueur et professionnalisme.

Sylvain
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Merci à Carla pour son aide avec la mise à niveau de n8n sur mon VPS Hostinger. Son professionnalisme et son expertise ont vraiment fait la différence.

Herriman
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Le VPS de Hostinger est tout simplement exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement : rapide, stable et fiable. Aucune interruption, aucun problème de fonctionnement.

Martin K
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Hostinger propose d’excellentes solutions VPS à des prix raisonnables. Les services utilisés jusqu’à présent répondent parfaitement à mes attentes.

Garantie de remboursement de 30 jours

Profitez d’un essai sans risque avec notre garantie de remboursement de 30 jours. Consultez notre politique de remboursement pour en savoir plus.

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