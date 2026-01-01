Penpot est la première plateforme de conception et de prototypage open source conçue spécifiquement pour la collaboration inter-domaines entre designers et développeurs. Contrairement aux alternatives propriétaires qui enferment les équipes dans des modèles d'abonnement et des écosystèmes fermés, Penpot est basé sur des standards web ouverts, produit du SVG natif et génère du code prêt pour le CSS que les développeurs peuvent utiliser directement dans leurs projets.

L'auto-hébergement de Penpot sur votre propre VPS conserve tous les fichiers de conception, le travail client et la propriété intellectuelle exclusivement sur vos serveurs — sans frais par siège, sans dépendance vis-à-vis d'un fournisseur, et avec un contrôle total sur votre infrastructure de conception et vos données.