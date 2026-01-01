Déployer Yaade en un clic.
Environnement de développement d'API collaboratif, open source et auto-hébergé, conçu pour les équipes qui valorisent la confidentialité des données.
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Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Découvrez ce que vous pouvez créer avec Yaade
Yaade est un environnement de développement API open-source et auto-hébergé, conçu comme une alternative axée sur la confidentialité aux clients API basés sur le cloud. Contrairement aux outils hébergés qui stockent vos collections API et vos secrets sur des serveurs tiers, Yaade conserve toutes les données sur votre propre infrastructure — y compris les identifiants, les jetons et l'historique des requêtes.
Les équipes peuvent partager des collections API en toute sécurité, gérer plusieurs environnements, exécuter des scripts JavaScript en tant que tâches cron ou via API, et importer depuis OpenAPI ou Postman. Grâce à la prise en charge multi-utilisateur intégrée, aux jetons d'accès, à l'authentification OAuth2/OIDC et à une base de données H2 basée sur des fichiers ne nécessitant aucune configuration supplémentaire, Yaade est suffisamment léger pour un seul développeur tout en étant assez puissant pour une équipe d'ingénierie entière.
Principales fonctionnalités de Yaade
Collections collaboratives
Partagez les collections d'API au sein de toute votre équipe avec un accès basé sur les rôles, afin que chacun travaille à partir de la même source de vérité sans copier-coller les requêtes.
Prise en charge multi-environnement
Définissez des environnements distincts pour le développement, la pré-production et la production, puis changez de contexte instantanément sans mettre à jour manuellement les URL ou les jetons.
Scripting intégré
Écrivez des scripts JavaScript pour automatiser les flux de travail API, exécuter des tests ou enchaîner des requêtes — et planifiez-les comme tâches cron ou déclenchez-les via l'API intégrée.
Importation OpenAPI et Postman
Importez des collections existantes à partir de spécifications OpenAPI ou d'exportations Postman pour migrer votre équipe sans reconstruire les bibliothèques de requêtes à partir de zéro.
Authentification OAuth2 et OIDC
Intégrez-vous avec des fournisseurs d'identité externes en utilisant OAuth2 et OIDC, afin que votre équipe se connecte avec des identifiants d'entreprise existants au lieu de gérer des comptes séparés.
Aucune configuration de base de données requise
Yaade utilise une base de données H2 intégrée basée sur des fichiers, il n'y a donc pas de conteneurs de base de données distincts à configurer — il suffit de démarrer le conteneur et vos données persistent automatiquement.
Pourquoi choisir Hostinger pour Yaade
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni paramétrage de configuration complexe.
Une sécurité digne de confiance
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker à partir d’un seul endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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