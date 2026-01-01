Déployer Gatus en un clic.
Page d'état orientée développeur avec surveillance multiprotocole automatisée, alertes conditionnelles et tableaux de bord de disponibilité en temps réel.
Trouvez le forfait VPS idéal pour Gatus
Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Découvrez ce que vous pouvez créer avec Gatus
Gatus est un outil de surveillance de disponibilité et une page d'état axés sur les développeurs qui surveille la santé des API HTTP, des services TCP, des enregistrements DNS, des cibles ICMP, des hôtes SSH, des points de terminaison gRPC et des certificats SSL à partir d'une configuration YAML déclarative. Il évalue les conditions — codes d'état, temps de réponse, contenu du corps et expiration des certificats — et affiche un tableau de bord en temps réel avec les pourcentages de disponibilité historiques pour chaque point de terminaison.
L'auto-hébergement de Gatus sur votre propre VPS maintient votre infrastructure de surveillance indépendante des services qu'elle surveille, élimine les frais SaaS par vérification et vous permet d'acheminer les alertes via plus de 40 intégrations — y compris Slack, Discord, PagerDuty et Telegram — sans que vos données de surveillance ne quittent votre environnement.
Principales fonctionnalités de Gatus
Surveillance multi-protocole
Surveillez HTTP, TCP, DNS, ICMP, SSH, gRPC et l'expiration des certificats SSL à partir d'une seule configuration YAML — aucun agent ni code supplémentaire n'est requis.
Alertes conditionnelles
Définissez des conditions d'alerte précises sur les codes de statut, les temps de réponse, les champs du corps JSON et l'expiration des certificats, avec plus de 40 intégrations, y compris Slack et PagerDuty.
Métriques Prometheus
Exposer la santé et la latence des points de terminaison via un point de terminaison /metrics pour une intégration directe avec Grafana et votre pile d'observabilité existante.
Badges intégrables
Générer des badges SVG de disponibilité et de temps de réponse à intégrer dans les READMEs GitHub, les sites de documentation ou les pages d'état publiques.
Fenêtres de maintenance
Planifiez des périodes d'indisponibilité pour supprimer les fausses alertes pendant les déploiements, la maintenance ou les pannes connues sans modifier vos règles d'alerte.
Pourquoi choisir Hostinger pour Gatus
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni paramétrage de configuration complexe.
Une sécurité digne de confiance
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker à partir d’un seul endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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