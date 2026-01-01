Déployer GitIngest en 1 clic.
Outil de développement qui convertit les dépôts Git en formats de texte optimisés, prêts pour l'analyse par l'IA et les LLM.
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Découvrez ce que vous pouvez créer avec GitIngest
GitIngest fait le pont entre les bases de code traditionnelles et les flux de développement basés sur l'IA en transformant des dépôts Git entiers en texte structuré et optimisé en jetons que les modèles de langage peuvent traiter efficacement. Il extrait le code avec un formatage intelligent, respecte les modèles gitignore et fournit des estimations du nombre de jetons afin que les développeurs puissent planifier les coûts d'API avant de soumettre de grandes extractions.
L'auto-hébergement de GitIngest garantit que le code source propriétaire ne transite jamais par des serveurs externes. Contrairement au service public, votre propre instance n'impose aucune limite de débit, permettant un traitement illimité des dépôts pour les équipes ayant d'importants besoins en développement assisté par l'IA.
Principales fonctionnalités de GitIngest
Conversion de dépôt en LLM
Transforme des dépôts Git entiers en texte structuré optimisé pour les modèles linguistiques, préservant le contexte du code sans copier-coller manuel.
Estimation du nombre de jetons
Affiche le nombre de jetons et les statistiques de taille d'extraction avant de soumettre à une API LLM, ce qui permet d'estimer les coûts en amont.
Prise en charge des dépôts privés
L'intégration du jeton d'accès personnel GitHub permet le traitement sécurisé des dépôts privés et propriétaires.
Extraction sélective
Extraire des répertoires ou des modules spécifiques pour une analyse ciblée par l'IA plutôt que d'envoyer une base de code entière et volumineuse.
Filtrage intelligent
Exclut automatiquement les fichiers binaires et respecte les modèles gitignore pour produire une sortie de texte propre et pertinente.
Pourquoi choisir Hostinger pour GitIngest
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni paramétrage de configuration complexe.
Une sécurité digne de confiance
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker à partir d’un seul endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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