Déployer Readyset en un clic.
Couche de mise en cache compatible avec le protocole qui se situe devant Postgres et MySQL pour accélérer les requêtes et mettre à l'échelle le trafic de lecture.
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Découvrez ce que vous pouvez créer avec Readyset
Readyset est un cache SQL de streaming à état partiel qui se situe entre votre application et une base de données Postgres ou MySQL existante. Il utilise le protocole filaire natif, de sorte que les applications se connectent avec leur pilote et leur chaîne de connexion actuels — aucun changement de code, aucune réécriture d'ORM, aucune logique d'invalidation de cache séparée à maintenir.
En coulisses, Readyset utilise la maintenance de vue incrémentielle pour maintenir les résultats des requêtes mises en cache à jour à mesure que les tables sous-jacentes changent, éliminant ainsi les problèmes d'obsolescence et de cache-stampede des caches clé-valeur traditionnels comme Redis ou Memcached. L'auto-hébergement sur un VPS maintient le trafic de requêtes et les données sur une infrastructure que vous contrôlez tout en supprimant les frais par requête des services de mise en cache gérés.
Principales fonctionnalités de Readyset
Proxy compatible avec le protocole
S'intercale entre les applications et Postgres ou MySQL sans modification des pilotes, sans réécriture d'ORM, ni nouvelles bibliothèques clientes à apprendre.
Maintenance incrémentielle des vues
Les résultats de requête mis en cache sont mis à jour sur place à mesure que les tables en amont sont modifiées, de sorte que les lectures restent à jour sans invalidation manuelle du cache ni estimation du TTL.
Mise en cache explicite des requêtes
Vous choisissez quelles instructions SELECT mettre en cache avec une instruction CREATE CACHE, offrant un contrôle précis sur l'utilisation de la mémoire et sur ce qui est accéléré.
Tableau de bord Grafana intégré
L'instance Grafana intégrée, ainsi que l'exportateur Prometheus, affichent les nombres de requêtes mises en cache, les taux de réussite et le décalage de réplication dès le démarrage de la pile.
Mise à l'échelle horizontale du débit de lecture
Les charges de travail de lecture intensives sont traitées par la mémoire de Readyset au lieu de solliciter excessivement la base de données principale, libérant ainsi le système en amont pour gérer les écritures et les analyses.
Parité entre Postgres et MySQL
Un seul binaire prend en charge les deux moteurs, ainsi le même flux de travail de mise en cache s'applique que votre application communique avec PostgreSQL ou MySQL sur le réseau.
Pourquoi choisir Hostinger pour Readyset
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Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni paramétrage de configuration complexe.
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Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker à partir d’un seul endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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