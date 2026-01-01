NZBGet est un téléchargeur binaire Usenet haute performance écrit en C++, conçu pour un débit maximal et une utilisation minimale du CPU et de la mémoire. Il télécharge des fichiers NZB depuis les serveurs Usenet, répare les publications incomplètes avec PAR2, décompresse les archives RAR et transmet les fichiers finaux à des scripts de post-traitement ou à des applications Arr — le tout depuis une interface utilisateur web réactive qui fonctionne sur pratiquement n'importe quel matériel.

L'auto-hébergement de NZBGet sur un VPS permet à vos téléchargements de fonctionner 24h/24 et 7j/7 sur un réseau rapide sans monopoliser un PC domestique. Il s'associe naturellement à Sonarr, Radarr, Lidarr et d'autres outils d'automatisation qui transmettent les URL NZB via son API REST.