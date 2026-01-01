Déployer NZBGet en un clic.
Téléchargeur binaire Usenet efficace écrit en C++ avec une interface web soignée et un vaste écosystème d'automatisation.
Trouvez le forfait VPS idéal pour NZBGet
Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Découvrez ce que vous pouvez créer avec NZBGet
NZBGet est un téléchargeur binaire Usenet haute performance écrit en C++, conçu pour un débit maximal et une utilisation minimale du CPU et de la mémoire. Il télécharge des fichiers NZB depuis les serveurs Usenet, répare les publications incomplètes avec PAR2, décompresse les archives RAR et transmet les fichiers finaux à des scripts de post-traitement ou à des applications Arr — le tout depuis une interface utilisateur web réactive qui fonctionne sur pratiquement n'importe quel matériel.
L'auto-hébergement de NZBGet sur un VPS permet à vos téléchargements de fonctionner 24h/24 et 7j/7 sur un réseau rapide sans monopoliser un PC domestique. Il s'associe naturellement à Sonarr, Radarr, Lidarr et d'autres outils d'automatisation qui transmettent les URL NZB via son API REST.
Principales fonctionnalités de NZBGet
Débit de pointe
La base de code C++ sature les connexions Usenet rapides avec un minimum de surcharge CPU et mémoire, laissant de la place pour d'autres services sur le même VPS.
Réparation et décompression PAR2
Vérification automatique, réparation des fichiers endommagés et extraction RAR/RAR5 afin que les téléchargements terminés arrivent dans votre bibliothèque, prêts à l'emploi.
API REST prête pour Servarr
Sonarr, Radarr, Lidarr, Readarr et des outils similaires transmettent les NZB directement via l'API JSON-RPC bien prise en charge.
Puissant post-traitement
Les scripts de hook à chaque étape de téléchargement vous permettent de déclencher des analyses de bibliothèque multimédia, des notifications, le transcodage ou tout flux de travail personnalisé par catégorie.
UI web réactive
Interface de navigateur épurée avec gestion des files d'attente, statistiques par serveur et accès complet à la configuration — fonctionne parfaitement sur ordinateur de bureau et mobile.
Pourquoi choisir Hostinger pour NZBGet
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni paramétrage de configuration complexe.
Une sécurité digne de confiance
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker à partir d’un seul endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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Emplacement du serveur recommandé :
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Excellente expérience avec Hostinger du début à la fin. L’assistance par IA est efficace et le soutien humain prend le relais rapidement au besoin. Quant au VPS, il est incroyablement performant et stable. Merci à toute l’équipe pour votre excellent travail 🚀
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