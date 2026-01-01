Déployer Krayin CRM en un clic.
CRM Laravel open-source pour la gestion des prospects, des contacts, des pipelines et des relations clients de bout en bout.
Trouvez le forfait VPS idéal pour Krayin CRM
Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Tous les forfaits sont payés à l’avance. Le tarif mensuel correspond au prix total du forfait divisé par le nombre de mois de votre forfait.
Découvrez ce que vous pouvez créer avec Krayin CRM
Krayin CRM est un framework de gestion de la relation client gratuit et open-source, construit sur Laravel et Vue.js. Il offre aux équipes de vente un environnement de travail complet pour le cycle de vie client — de la capture et qualification des leads au suivi du pipeline, à la génération de devis et aux activités post-vente — sans licence par utilisateur ni dépendance vis-à-vis d'un fournisseur.
L'auto-hébergement de Krayin sur votre propre VPS maintient chaque lead, contact, échange d'e-mails et chiffre d'affaires au sein d'une infrastructure que vous contrôlez, et permet aux développeurs d'étendre le CRM via des packages Laravel, des attributs personnalisés et des API REST pour correspondre à la manière dont votre équipe vend réellement.
Principales fonctionnalités de Krayin CRM
Pipelines de vente visuels
Faites glisser les prospects à travers des étapes Kanban personnalisables afin que les représentants et les managers voient toujours le statut des affaires en un coup d'œil.
Gestion des leads
Capturez des leads à partir de formulaires web, attribuez des propriétaires, notez-les par source, et convertissez les prospects qualifiés en comptes et devis.
Attributs personnalisés
Ajoutez des champs personnalisés aux prospects, contacts, organisations et devis sans toucher au code, en adaptant le CRM à votre processus de vente.
Devis et produits
Générer des devis personnalisés à partir d'un catalogue de produits intégré avec des règles de taxes et de remises, puis les suivre jusqu'à la conclusion de la vente.
Courriel et activités
Enregistrez les appels, les réunions et les e-mails associés à n'importe quel enregistrement, avec des vues de calendrier et des rappels de suivi pour faire avancer les affaires.
Formulaires web et API
Publiez des formulaires web intégrables pour la génération de prospects et utilisez l'API REST pour synchroniser les données avec votre pile marketing existante.
Pourquoi choisir Hostinger pour Krayin CRM
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni paramétrage de configuration complexe.
Une sécurité digne de confiance
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker à partir d’un seul endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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Un hébergement VPS Docker fiable et performant
Je ne pourrais pas demander mieux avec l'hébergement VPS de Hostinger! La disponibilité est toujours excellente, ce qui permet au site de fonctionner sans interruption. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de soutien technique s'est montrée rapide, compétente et vraiment efficace.
Excellente expérience avec Hostinger du début à la fin. L’assistance par IA est efficace et le soutien humain prend le relais rapidement au besoin. Quant au VPS, il est incroyablement performant et stable. Merci à toute l’équipe pour votre excellent travail 🚀
Enfin un fournisseur VPS qui répond réellement aux attentes! Tarifs compétitifs, interface efficace et intuitive, sauvegardes sans problèmes, excellent soutien et stabilité remarquable. Une plateforme d’une grande fiabilité.
L'assistance de Hostinger a été exceptionnelle lorsque j’ai perdu l’accès à mon instance n8n auto-hébergée. Kodee et Mohammad ont pris le temps de m’aider avec patience, rigueur et professionnalisme.
Merci à Carla pour son aide avec la mise à niveau de n8n sur mon VPS Hostinger. Son professionnalisme et son expertise ont vraiment fait la différence.
Le VPS de Hostinger est tout simplement exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement : rapide, stable et fiable. Aucune interruption, aucun problème de fonctionnement.
Hostinger propose d’excellentes solutions VPS à des prix raisonnables. Les services utilisés jusqu’à présent répondent parfaitement à mes attentes.
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Garantie de remboursement de 30 jours
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