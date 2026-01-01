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Test de vitesse internet auto-hébergé qui s'exécute dans n'importe quel navigateur sans Flash, Java ou plugins requis.

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KVM 1
$ CA27,19
$ CA9,09/mois
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Renouvellement au prix de $ CA 16,79/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
1 cœur vCPU
4 Go de RAM
50 Go d'espace disque NVMe
4 To de bande passante
Le plus populaire
64 % de réduction
KVM 2
$ CA34,19
$ CA12,29/mois
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Renouvellement au prix de $ CA 20,99/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
2 cœurs vCPU
8 Go de RAM
100 Go d'espace disque NVMe
8 To de bande passante
70 % de réduction
KVM 4
$ CA59,99
$ CA18,19/mois
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Renouvellement au prix de $ CA 40,49/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
4 cœurs vCPU
16 Go de RAM
200 Go d'espace disque NVMe
16 To de bande passante
65 % de réduction
KVM 8
$ CA103,29
$ CA36,29/mois
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Renouvellement au prix de $ CA 69,79/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
8 cœurs vCPU
32 Go de RAM
400 Go d'espace disque NVMe
32 To de bande passante
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Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore

Gestionnaire Docker
Accès rapide aux journaux des conteneurs
Mises à jour en un clic
Processeurs AMD EPYC
Stockage NVMe SSD
Vitesse réseau de 1 Gbit/s
API publique
Centres de données partout dans le monde
Nom de domaine gratuit pendant 1 an
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Tous les forfaits sont payés à l’avance. Le tarif mensuel correspond au prix total du forfait divisé par le nombre de mois de votre forfait.

Découvrez ce que vous pouvez créer avec LibreSpeed

LibreSpeed est un test de vitesse HTML5 léger et open-source qui mesure le téléchargement, l'envoi, le ping et la gigue directement dans le navigateur. Contrairement aux sites de test de vitesse commerciaux, il fonctionne entièrement sur une infrastructure que vous contrôlez, vous permettant ainsi de publier un test de vitesse privé pour votre équipe, votre FAI ou vos clients sans envoyer de trafic via des serveurs de mesure tiers.

L'auto-hébergement de LibreSpeed sur un VPS vous offre des mesures précises et reproductibles par rapport à un serveur de confiance, avec une base de données de résultats par test qui vous permet de comparer la qualité de connexion au fil du temps. Les tests fonctionnent sur n'importe quel navigateur de bureau ou mobile moderne, sans étape d'installation ni application cliente.

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Découvrez ce que vous pouvez créer avec {name}

Principales fonctionnalités de LibreSpeed

Test de navigateur sans installation

HTML5 et JavaScript purs — fonctionne dans n'importe quel navigateur moderne sur ordinateur de bureau ou mobile, sans Flash, Java, ni téléchargement requis.

Téléchargement, téléversement, ping, gigue

Présente les quatre métriques standard avec une durée de test configurable et des nombres de connexions simultanées pour des résultats précis.

Base de données des résultats

Le backend SQLite ou MySQL intégré stocke chaque exécution de test avec horodatage, adresse IP et FAI afin que vous puissiez suivre les changements au fil du temps.

Image de marque personnalisable

Modifiez le code HTML frontal, remplacez le logo et appliquez votre propre thème pour déployer un test de vitesse entièrement personnalisé pour votre organisation.

Recherche IP et FAI

L'intégration facultative d'ipinfo.io enrichit chaque résultat avec le FAI, l'organisation et la localisation approximative du visiteur.

Pourquoi choisir Hostinger pour LibreSpeed

Lancement en un clic

Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni paramétrage de configuration complexe.

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Une sécurité digne de confiance

Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection DDoS et une surveillance continue.

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Gestionnaire Docker intégré

Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker à partir d’un seul endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.

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Un hébergement VPS Docker fiable et performant

Gad Iradufasha
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Maxim Shishkin
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Excellente expérience avec Hostinger du début à la fin. L’assistance par IA est efficace et le soutien humain prend le relais rapidement au besoin. Quant au VPS, il est incroyablement performant et stable. Merci à toute l’équipe pour votre excellent travail 🚀

Noel
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Enfin un fournisseur VPS qui répond réellement aux attentes! Tarifs compétitifs, interface efficace et intuitive, sauvegardes sans problèmes, excellent soutien et stabilité remarquable. Une plateforme d’une grande fiabilité.

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L'assistance de Hostinger a été exceptionnelle lorsque j’ai perdu l’accès à mon instance n8n auto-hébergée. Kodee et Mohammad ont pris le temps de m’aider avec patience, rigueur et professionnalisme.

Sylvain
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Merci à Carla pour son aide avec la mise à niveau de n8n sur mon VPS Hostinger. Son professionnalisme et son expertise ont vraiment fait la différence.

Herriman
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Le VPS de Hostinger est tout simplement exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement : rapide, stable et fiable. Aucune interruption, aucun problème de fonctionnement.

Martin K
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Hostinger propose d’excellentes solutions VPS à des prix raisonnables. Les services utilisés jusqu’à présent répondent parfaitement à mes attentes.

Garantie de remboursement de 30 jours

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