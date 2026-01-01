Déployer LibreSpeed en un clic.
Test de vitesse internet auto-hébergé qui s'exécute dans n'importe quel navigateur sans Flash, Java ou plugins requis.
Trouvez le forfait VPS idéal pour LibreSpeed
Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Découvrez ce que vous pouvez créer avec LibreSpeed
LibreSpeed est un test de vitesse HTML5 léger et open-source qui mesure le téléchargement, l'envoi, le ping et la gigue directement dans le navigateur. Contrairement aux sites de test de vitesse commerciaux, il fonctionne entièrement sur une infrastructure que vous contrôlez, vous permettant ainsi de publier un test de vitesse privé pour votre équipe, votre FAI ou vos clients sans envoyer de trafic via des serveurs de mesure tiers.
L'auto-hébergement de LibreSpeed sur un VPS vous offre des mesures précises et reproductibles par rapport à un serveur de confiance, avec une base de données de résultats par test qui vous permet de comparer la qualité de connexion au fil du temps. Les tests fonctionnent sur n'importe quel navigateur de bureau ou mobile moderne, sans étape d'installation ni application cliente.
Principales fonctionnalités de LibreSpeed
Test de navigateur sans installation
HTML5 et JavaScript purs — fonctionne dans n'importe quel navigateur moderne sur ordinateur de bureau ou mobile, sans Flash, Java, ni téléchargement requis.
Téléchargement, téléversement, ping, gigue
Présente les quatre métriques standard avec une durée de test configurable et des nombres de connexions simultanées pour des résultats précis.
Base de données des résultats
Le backend SQLite ou MySQL intégré stocke chaque exécution de test avec horodatage, adresse IP et FAI afin que vous puissiez suivre les changements au fil du temps.
Image de marque personnalisable
Modifiez le code HTML frontal, remplacez le logo et appliquez votre propre thème pour déployer un test de vitesse entièrement personnalisé pour votre organisation.
Recherche IP et FAI
L'intégration facultative d'ipinfo.io enrichit chaque résultat avec le FAI, l'organisation et la localisation approximative du visiteur.
Pourquoi choisir Hostinger pour LibreSpeed
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni paramétrage de configuration complexe.
Une sécurité digne de confiance
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker à partir d’un seul endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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Emplacement du serveur recommandé :
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Hébergez localement. Performez mondialement.
Un hébergement VPS Docker fiable et performant
Je ne pourrais pas demander mieux avec l'hébergement VPS de Hostinger! La disponibilité est toujours excellente, ce qui permet au site de fonctionner sans interruption. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de soutien technique s'est montrée rapide, compétente et vraiment efficace.
Excellente expérience avec Hostinger du début à la fin. L’assistance par IA est efficace et le soutien humain prend le relais rapidement au besoin. Quant au VPS, il est incroyablement performant et stable. Merci à toute l’équipe pour votre excellent travail 🚀
Enfin un fournisseur VPS qui répond réellement aux attentes! Tarifs compétitifs, interface efficace et intuitive, sauvegardes sans problèmes, excellent soutien et stabilité remarquable. Une plateforme d’une grande fiabilité.
L'assistance de Hostinger a été exceptionnelle lorsque j’ai perdu l’accès à mon instance n8n auto-hébergée. Kodee et Mohammad ont pris le temps de m’aider avec patience, rigueur et professionnalisme.
Merci à Carla pour son aide avec la mise à niveau de n8n sur mon VPS Hostinger. Son professionnalisme et son expertise ont vraiment fait la différence.
Le VPS de Hostinger est tout simplement exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement : rapide, stable et fiable. Aucune interruption, aucun problème de fonctionnement.
Hostinger propose d’excellentes solutions VPS à des prix raisonnables. Les services utilisés jusqu’à présent répondent parfaitement à mes attentes.
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