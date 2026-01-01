Déployer Apache StreamPark en un clic.
Cadre de développement d'applications de streaming tout-en-un et plateforme de calcul en temps réel native du cloud pour Apache Flink et Spark.
Trouvez le forfait VPS idéal pour Apache StreamPark
Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Découvrez ce que vous pouvez créer avec Apache StreamPark
Apache StreamPark est un projet Apache de haut niveau qui unifie le cycle de vie complet des applications de traitement de flux en temps réel basées sur Apache Flink et Apache Spark. Il associe un cadre axé sur les développeurs, composé d'API et de connecteurs pré-intégrés, à une console d'opérations native du cloud pour compiler, déployer, surveiller et faire évoluer les tâches de streaming à partir d'une interface utilisateur web unique.
L'auto-hébergement de StreamPark sur votre propre VPS garde les artefacts des tâches Flink, l'historique de déploiement et les métadonnées opérationnelles sous votre contrôle tout en éliminant le coût et la complexité de l'exécution d'un plan de contrôle de traitement de flux séparé sur un hyperscaler.
Principales fonctionnalités de Apache StreamPark
Flink et Spark unifiés
Développez, déployez et exploitez des tâches de streaming Apache Flink et Apache Spark à partir d'une console unique avec prise en charge de l'exécution multi-version.
Rédaction de postes dans le navigateur
Développez des applications Flink SQL et basées sur des JAR dans un éditeur web avec coloration syntaxique, gestion des dépendances et historique des versions.
Déploiement en un clic
Lancez des tâches vers des clusters Standalone, YARN sur Hadoop 2.x/3.x, ou Kubernetes directement depuis la plateforme sans quitter le navigateur.
Surveillance intégrée
Suivez les tâches en cours, les points de contrôle, les points de sauvegarde et les événements d'échec grâce à des tableaux de bord d'état en temps réel et des intégrations d'alertes.
Écosystème de connecteurs riche
Expédiez plus rapidement grâce à des connecteurs préintégrés pour Kafka, JDBC, Doris, Paimon, ClickHouse et d'autres systèmes de big data et de ML.
Pourquoi choisir Hostinger pour Apache StreamPark
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni paramétrage de configuration complexe.
Une sécurité digne de confiance
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker à partir d’un seul endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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