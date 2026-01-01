Déployer Unleash en 1 clic.
Plateforme open source de gestion des feature flags pour des déploiements de fonctionnalités sûrs et progressifs, compatible avec n'importe quelle pile technologique.
Trouvez le forfait VPS idéal pour Unleash
Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Découvrez ce que vous pouvez créer avec Unleash
Unleash est une plateforme de gestion de fonctionnalités open-source de niveau entreprise, plébiscitée par les équipes de plus de 1 000 organisations. Elle dissocie le déploiement de code de l'activation des fonctionnalités – déployez en production à tout moment et activez sélectivement des fonctionnalités pour des utilisateurs spécifiques, des déploiements progressifs (percentage rollouts) ou des environnements via un plan de contrôle web, sans redéploiement.
L'auto-hébergement d'Unleash maintient toute la configuration des drapeaux et les données de ciblage des utilisateurs au sein de votre propre infrastructure. Avec plus de 15 SDK officiels couvrant tous les principaux langages et frameworks, l'ensemble de votre organisation d'ingénierie peut adopter les feature flags avec un flux de travail cohérent – des tests A/B et des versions canary aux interrupteurs d'urgence (kill switches).
Principales fonctionnalités de Unleash
Déploiements progressifs
Déployez des fonctionnalités à un pourcentage configurable d'utilisateurs et étendez la couverture progressivement, détectant les problèmes avant qu'ils n'affectent tout le monde.
Plus de 15 SDK officiels
Les SDK natifs pour Node.js, Java, Python, Go, .NET, Ruby, iOS, Android, et plus encore maintiennent l'évaluation des drapeaux rapide et locale.
Ciblage d'environnement
Maintenir des états de drapeaux indépendants par environnement — développement, staging, production — à partir d'un plan de contrôle unique sans dupliquer la configuration.
Stratégies d'activation
Ciblez par ID utilisateur, plage d'adresses IP, nom d'hôte ou champs de contexte personnalisés pour contrôler précisément qui voit chaque fonctionnalité.
Journal d'audit complet
Chaque changement de drapeau est enregistré avec l'auteur et l'horodatage, vous offrant un historique complet pour le débogage et la conformité.
Pourquoi choisir Hostinger pour Unleash
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni paramétrage de configuration complexe.
Une sécurité digne de confiance
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker à partir d’un seul endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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Un hébergement VPS Docker fiable et performant
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