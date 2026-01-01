Unleash est une plateforme de gestion de fonctionnalités open-source de niveau entreprise, plébiscitée par les équipes de plus de 1 000 organisations. Elle dissocie le déploiement de code de l'activation des fonctionnalités – déployez en production à tout moment et activez sélectivement des fonctionnalités pour des utilisateurs spécifiques, des déploiements progressifs (percentage rollouts) ou des environnements via un plan de contrôle web, sans redéploiement.

L'auto-hébergement d'Unleash maintient toute la configuration des drapeaux et les données de ciblage des utilisateurs au sein de votre propre infrastructure. Avec plus de 15 SDK officiels couvrant tous les principaux langages et frameworks, l'ensemble de votre organisation d'ingénierie peut adopter les feature flags avec un flux de travail cohérent – des tests A/B et des versions canary aux interrupteurs d'urgence (kill switches).