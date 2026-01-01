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Outil de programmation visuelle low-code pour connecter des appareils IoT, des API et des services en ligne.

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$ CA9,09/mois
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67 % de réduction
KVM 1
$ CA27,19
$ CA9,09/mois
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Renouvellement au prix de $ CA 16,79/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
1 cœur vCPU
4 Go de RAM
50 Go d'espace disque NVMe
4 To de bande passante
Le plus populaire
64 % de réduction
KVM 2
$ CA34,19
$ CA12,29/mois
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Renouvellement au prix de $ CA 20,99/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
2 cœurs vCPU
8 Go de RAM
100 Go d'espace disque NVMe
8 To de bande passante
70 % de réduction
KVM 4
$ CA59,99
$ CA18,19/mois
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Renouvellement au prix de $ CA 40,49/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
4 cœurs vCPU
16 Go de RAM
200 Go d'espace disque NVMe
16 To de bande passante
65 % de réduction
KVM 8
$ CA103,29
$ CA36,29/mois
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Renouvellement au prix de $ CA 69,79/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
8 cœurs vCPU
32 Go de RAM
400 Go d'espace disque NVMe
32 To de bande passante
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Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore

Gestionnaire Docker
Accès rapide aux journaux des conteneurs
Mises à jour en un clic
Processeurs AMD EPYC
Stockage NVMe SSD
Vitesse réseau de 1 Gbit/s
API publique
Centres de données partout dans le monde
Nom de domaine gratuit pendant 1 an
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Tous les forfaits sont payés à l’avance. Le tarif mensuel correspond au prix total du forfait divisé par le nombre de mois de votre forfait.

Découvrez ce que vous pouvez créer avec Node-RED

Node-RED est un outil de programmation visuelle basé sur les flux, construit sur Node.js, qui vous permet de connecter des périphériques matériels, des API et des services en ligne à l'aide d'un éditeur glisser-déposer basé sur un navigateur. Développé à l'origine par IBM et maintenant maintenu par la fondation OpenJS, il simplifie la création de flux de travail d'automatisation sans écrire de code complexe — il suffit de connecter des nœuds sur une toile et de les déployer en quelques secondes.

L'auto-hébergement de Node-RED sur votre propre VPS vous donne un contrôle total sur vos flux et les données sensibles qu'ils traitent, sans limites d'utilisation, sans limitation de débit et sans dépendance à une plateforme cloud. Que vous automatisiez des capteurs IoT, intégriez des services commerciaux ou orchestriez des pipelines d'API, Node-RED offre un environnement d'exécution flexible et extensible qui fonctionne partout où vous en avez besoin.

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Découvrez ce que vous pouvez créer avec {name}

Principales fonctionnalités de Node-RED

Éditeur de flux visuel

Un éditeur glisser-déposer basé sur un navigateur vous permet de créer et de déployer des intégrations complexes sans écrire de code, rendant l'automatisation accessible à tous.

Plus de 4 000 Nœuds communautaires

Installez des nœuds pour MQTT, HTTP, les bases de données, les API cloud et des centaines d'autres services directement depuis le gestionnaire de palette intégré.

IoT et MQTT Natif

Un support de première classe pour MQTT, Modbus et d'autres protocoles IoT fait de Node-RED la plateforme standard pour la maison intelligente et l'automatisation industrielle.

Nœuds de fonction JavaScript

Écrivez du JavaScript personnalisé dans les flux pour gérer des transformations de données complexes et la logique métier sans quitter l'éditeur visuel.

Partage de flux et Bibliothèque

Exporter les flux au format JSON et importer des flux pré-établis depuis la bibliothèque communautaire Node-RED pour démarrer instantanément avec des intégrations courantes.

Pourquoi choisir Hostinger pour Node-RED

Lancement en un clic

Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni paramétrage de configuration complexe.

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Une sécurité digne de confiance

Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection DDoS et une surveillance continue.

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Gestionnaire Docker intégré

Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker à partir d’un seul endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.

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Un hébergement VPS Docker fiable et performant

Gad Iradufasha
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Je ne pourrais pas demander mieux avec l'hébergement VPS de Hostinger! La disponibilité est toujours excellente, ce qui permet au site de fonctionner sans interruption. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de soutien technique s'est montrée rapide, compétente et vraiment efficace.

Maxim Shishkin
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Excellente expérience avec Hostinger du début à la fin. L’assistance par IA est efficace et le soutien humain prend le relais rapidement au besoin. Quant au VPS, il est incroyablement performant et stable. Merci à toute l’équipe pour votre excellent travail 🚀

Noel
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Enfin un fournisseur VPS qui répond réellement aux attentes! Tarifs compétitifs, interface efficace et intuitive, sauvegardes sans problèmes, excellent soutien et stabilité remarquable. Une plateforme d’une grande fiabilité.

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L'assistance de Hostinger a été exceptionnelle lorsque j’ai perdu l’accès à mon instance n8n auto-hébergée. Kodee et Mohammad ont pris le temps de m’aider avec patience, rigueur et professionnalisme.

Sylvain
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Merci à Carla pour son aide avec la mise à niveau de n8n sur mon VPS Hostinger. Son professionnalisme et son expertise ont vraiment fait la différence.

Herriman
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Le VPS de Hostinger est tout simplement exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement : rapide, stable et fiable. Aucune interruption, aucun problème de fonctionnement.

Martin K
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Hostinger propose d’excellentes solutions VPS à des prix raisonnables. Les services utilisés jusqu’à présent répondent parfaitement à mes attentes.

Garantie de remboursement de 30 jours

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