Déployer ezBookKeeping en un clic.
Suivi de finances personnelles léger et auto-hébergé, doté d'une interface utilisateur axée sur le mobile, de graphiques et de la numérisation des reçus.
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Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Découvrez ce que vous pouvez créer avec ezBookKeeping
ezBookKeeping est une application de finances personnelles légère et open-source conçue pour un suivi rapide et fluide des dépenses quotidiennes. Construite comme un conteneur unique avec un stockage SQLite, elle fonctionne confortablement sur du matériel minimal — d'un Raspberry Pi à un petit VPS — sans nécessiter de serveur de base de données.
Contrairement aux outils de comptabilité en partie double plus lourds, ezBookKeeping se concentre sur ce dont la plupart des individus ont réellement besoin : une interface épurée et mobile-first pour enregistrer rapidement les transactions, visualiser les dépenses par catégorie et maîtriser les budgets personnels. L'auto-hébergement maintient votre historique de transactions entièrement privé, sans qu'aucune application financière tierce ne voie jamais vos données de dépenses.
Principales fonctionnalités de ezBookKeeping
PWA Mobile-first
Installez ezBookKeeping comme une application web progressive sur n'importe quel téléphone pour une saisie des dépenses quasi native sans téléchargement depuis un magasin d'applications.
Numérisation OCR de reçus
Numérisez les reçus papier pour extraire automatiquement les montants des transactions et les commerçants, réduisant ainsi la saisie manuelle des données.
Prise en charge de plusieurs devises
Suivez les dépenses dans plusieurs devises avec conversion automatique des taux de change pour les voyages et les dépenses internationales.
Graphiques et statistiques
Visualisez les tendances de dépenses par catégorie, compte et période grâce aux graphiques intégrés et aux statistiques récapitulatives.
Importation CSV et Alipay
Importez l'historique des transactions à partir de fichiers CSV et des principales plateformes de paiement, y compris Alipay et WeChat Pay.
Pourquoi choisir Hostinger pour ezBookKeeping
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni paramétrage de configuration complexe.
Une sécurité digne de confiance
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker à partir d’un seul endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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Emplacement du serveur recommandé :
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