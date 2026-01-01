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Connecteur d'accès réseau Zero Trust qui sécurise l'accès aux ressources privées sans exposer de ports ni gérer de VPN.

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Renouvellement à $ CA 40,49/mois pour 2 ans. Annulation possible en tout temps.
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Renouvellement à $ CA 69,79/mois pour 2 ans. Annulation possible en tout temps.
8 cœurs vCPU
32 Go de RAM
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Accès rapide aux journaux des conteneurs
Mises à jour en un clic
Processeurs AMD EPYC
Stockage NVMe SSD
Vitesse réseau de 1 Gbit/s
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Centres de données partout dans le monde
Nom de domaine gratuit pendant 1 an
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Tous les forfaits sont payés à l'avance. Le tarif mensuel affiché correspond au prix total du forfait divisé par sa durée en mois.

Découvrez ce que vous pouvez créer avec Twingate Connector

Le Twingate Connector est le composant sur site de la plateforme d'accès réseau zéro confiance (ZTNA) de Twingate. Il s'exécute sur votre VPS et établit des tunnels chiffrés uniquement sortants vers le relais cloud de Twingate — aucune règle de pare-feu entrant, aucun port ouvert et aucune configuration de client VPN n'est requise pour votre équipe.

L'auto-hébergement du connecteur sur un VPS le place à proximité de vos ressources privées, permettant un contrôle d'accès basé sur l'identité au niveau des ressources. Seuls les utilisateurs authentifiés et autorisés sur des appareils approuvés peuvent accéder aux services protégés, remplaçant la prolifération traditionnelle des VPN par des politiques d'accès par application.

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Découvrez ce que vous pouvez créer avec {name}

Principales fonctionnalités de Twingate Connector

Aucun port entrant ouvert

Le connecteur utilise uniquement des connexions sortantes, de sorte que votre VPS n'a jamais besoin de règles de pare-feu entrantes qui exposent le périmètre de votre réseau.

Accès basé sur l'identité

Les décisions d'accès sont appliquées par ressource et par utilisateur, remplaçant l'accès VPN généralisé au niveau du réseau par des politiques granulaires.

Confiance de l'appareil

Exiger des vérifications de l'état des appareils avant d'accorder l'accès, afin de garantir que seuls les appareils gérés et conformes peuvent accéder aux ressources protégées.

Déploiement simple

Déployez en quelques minutes avec juste un nom de réseau et un jeton d'accès — pas de configuration complexe de serveur VPN ou de gestion PKI.

Pourquoi choisir Hostinger pour Twingate Connector

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Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni paramétrage de configuration complexe.

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Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection DDoS et une surveillance continue.

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Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker à partir d’un seul endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.

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Un hébergement VPS Docker fiable et performant

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