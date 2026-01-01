Déployer le connecteur Twingate en 1 clic.
Connecteur d'accès réseau Zero Trust qui sécurise l'accès aux ressources privées sans exposer de ports ni gérer de VPN.
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Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Découvrez ce que vous pouvez créer avec Twingate Connector
Le Twingate Connector est le composant sur site de la plateforme d'accès réseau zéro confiance (ZTNA) de Twingate. Il s'exécute sur votre VPS et établit des tunnels chiffrés uniquement sortants vers le relais cloud de Twingate — aucune règle de pare-feu entrant, aucun port ouvert et aucune configuration de client VPN n'est requise pour votre équipe.
L'auto-hébergement du connecteur sur un VPS le place à proximité de vos ressources privées, permettant un contrôle d'accès basé sur l'identité au niveau des ressources. Seuls les utilisateurs authentifiés et autorisés sur des appareils approuvés peuvent accéder aux services protégés, remplaçant la prolifération traditionnelle des VPN par des politiques d'accès par application.
Principales fonctionnalités de Twingate Connector
Aucun port entrant ouvert
Le connecteur utilise uniquement des connexions sortantes, de sorte que votre VPS n'a jamais besoin de règles de pare-feu entrantes qui exposent le périmètre de votre réseau.
Accès basé sur l'identité
Les décisions d'accès sont appliquées par ressource et par utilisateur, remplaçant l'accès VPN généralisé au niveau du réseau par des politiques granulaires.
Confiance de l'appareil
Exiger des vérifications de l'état des appareils avant d'accorder l'accès, afin de garantir que seuls les appareils gérés et conformes peuvent accéder aux ressources protégées.
Déploiement simple
Déployez en quelques minutes avec juste un nom de réseau et un jeton d'accès — pas de configuration complexe de serveur VPN ou de gestion PKI.
Pourquoi choisir Hostinger pour Twingate Connector
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni paramétrage de configuration complexe.
Une sécurité digne de confiance
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker à partir d’un seul endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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