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Boîte à outils multilingue d'indexation thématique automatisée pour les bibliothèques, les archives, les musées et les flux de travail de recherche.

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$ CA 9,09 /mois
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67 % de réduction
KVM 1
$ CA 27,19
$ CA 9,09 /mois
Sélectionner
Renouvellement au prix de $ CA 16,79/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
1 cœur vCPU
4 Go de RAM
50 Go d'espace disque NVMe
4 To de bande passante
Le plus populaire
63 % de réduction
KVM 2
$ CA 34,19
$ CA 12,59 /mois
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Renouvellement au prix de $ CA 20,99/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
2 cœurs vCPU
8 Go de RAM
100 Go d'espace disque NVMe
8 To de bande passante
70 % de réduction
KVM 4
$ CA 59,99
$ CA 18,19 /mois
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Renouvellement au prix de $ CA 40,49/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
4 cœurs vCPU
16 Go de RAM
200 Go d'espace disque NVMe
16 To de bande passante
65 % de réduction
KVM 8
$ CA 103,29
$ CA 36,29 /mois
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Renouvellement au prix de $ CA 69,79/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
8 cœurs vCPU
32 Go de RAM
400 Go d'espace disque NVMe
32 To de bande passante
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KVM 1
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Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore

Gestionnaire Docker
Accès rapide aux journaux des conteneurs
Mises à jour en un clic
Processeurs AMD EPYC
Stockage NVMe SSD
Vitesse réseau de 1 Gbit/s
API publique
Centres de données partout dans le monde
Nom de domaine gratuit pendant 1 an
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Tous les forfaits sont payés à l’avance. Le tarif mensuel correspond au prix total du forfait divisé par le nombre de mois de votre forfait.

Découvrez ce que vous pouvez créer avec Annif

Annif est une boîte à outils open source de la Bibliothèque nationale de Finlande qui attribue automatiquement des termes sujets aux documents. Il combine des backends lexicaux, statistiques et d'apprentissage automatique, notamment TF-IDF, fastText, Omikuji, MLLM, YAKE et des modèles d'ensemble, afin que les catalogueurs puissent choisir ou empiler les algorithmes qui conviennent le mieux à chaque collection et langue.

L'auto-hébergement d'Annif sur votre propre VPS vous permet de garder les corpus d'entraînement, les vocabulaires contrôlés et les métadonnées bibliographiques sous votre contrôle total au lieu de les envoyer à un service d'indexation tiers. Le conteneur expose une API REST et une interface utilisateur basée sur un navigateur pour tester les projets, de sorte que l'intégration d'Annif dans les pipelines de catalogage existants ou la création de clients personnalisés ne nécessite que des appels HTTP.

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Découvrez ce que vous pouvez créer avec {name}

Principales fonctionnalités de Annif

Plusieurs backends d'indexation

Choisissez entre TF-IDF, fastText, Omikuji, MLLM, YAKE et stwfsapy, ou combinez-les en ensembles optimisés pour chaque langue et collection.

Support multilingue

Les analyseurs configurables gèrent le finnois, le suédois, l'anglais, l'allemand et d'autres langues via les stemmers Snowball, Voikko et les pipelines spaCy.

API REST et interface utilisateur web

L'interface utilisateur de navigateur intégrée vous permet d'expérimenter des projets, tandis que le point de terminaison REST documenté par OpenAPI intègre Annif aux outils de catalogage existants.

Vocabulaires contrôlés

Chargez des vocabulaires SKOS, TSV ou CSV tels que YSO, LCSH, ou votre propre thésaurus afin que les suggestions restent alignées avec les fichiers d'autorité.

CLI pour la formation et l'évaluation

Gérer des projets, entraîner des modèles et évaluer la précision et le rappel par rapport à des corpus de référence avec une interface de ligne de commande scriptable.

Pourquoi choisir Hostinger pour Annif

Lancement en un clic

Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni paramétrage de configuration complexe.

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Une sécurité digne de confiance

Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection DDoS et une surveillance continue.

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Gestionnaire Docker intégré

Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker à partir d’un seul endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.

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Un hébergement VPS Docker fiable et performant

Gad Iradufasha
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Je ne pourrais pas demander mieux avec l'hébergement VPS de Hostinger! La disponibilité est toujours excellente, ce qui permet au site de fonctionner sans interruption. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de soutien technique s'est montrée rapide, compétente et vraiment efficace.

Maxim Shishkin
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Excellente expérience avec Hostinger du début à la fin. L’assistance par IA est efficace et le soutien humain prend le relais rapidement au besoin. Quant au VPS, il est incroyablement performant et stable. Merci à toute l’équipe pour votre excellent travail 🚀

Noel
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Enfin un fournisseur VPS qui répond réellement aux attentes! Tarifs compétitifs, interface efficace et intuitive, sauvegardes sans problèmes, excellent soutien et stabilité remarquable. Une plateforme d’une grande fiabilité.

Omkar
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L'assistance de Hostinger a été exceptionnelle lorsque j’ai perdu l’accès à mon instance n8n auto-hébergée. Kodee et Mohammad ont pris le temps de m’aider avec patience, rigueur et professionnalisme.

Sylvain
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Merci à Carla pour son aide avec la mise à niveau de n8n sur mon VPS Hostinger. Son professionnalisme et son expertise ont vraiment fait la différence.

Herriman
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Le VPS de Hostinger est tout simplement exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement : rapide, stable et fiable. Aucune interruption, aucun problème de fonctionnement.

Martin K
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Hostinger propose d’excellentes solutions VPS à des prix raisonnables. Les services utilisés jusqu’à présent répondent parfaitement à mes attentes.

Garantie de remboursement de 30 jours

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