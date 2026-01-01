Déployer ownCloud en 1 clic.
Plateforme de synchronisation et de partage de fichiers open source qui vous offre un cloud privé pour vos documents, photos et données.
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Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Découvrez ce que vous pouvez créer avec ownCloud
ownCloud est une plateforme de synchronisation et de partage de fichiers auto-hébergée qui offre la commodité du stockage cloud — accès depuis n'importe où, synchronisation sur tous les appareils, partage avec les coéquipiers — entièrement au sein de votre propre infrastructure. Contrairement à Google Drive ou Dropbox, ownCloud stocke vos fichiers sur votre propre serveur, gardant les documents et données sensibles sous votre contrôle direct.
Utilisé par les entreprises, les universités et les particuliers soucieux de leur vie privée dans le monde entier, ownCloud prend en charge le versionnement des fichiers, les autorisations de partage granulaires et les clients de synchronisation pour Windows, macOS, Linux, iOS et Android. Ce déploiement inclut MariaDB pour un stockage de données fiable et Redis pour la mise en cache des performances.
Principales fonctionnalités de ownCloud
Synchronisation multi-appareils
Les clients de bureau pour Windows, macOS et Linux, ainsi que les applications iOS et Android, synchronisent automatiquement les fichiers sur tous vos appareils.
Partage de fichiers granulaire
Partagez des fichiers et des dossiers avec des utilisateurs internes ou des invités externes, avec des contrôles sur les autorisations de consultation, de modification et de repartage, et les dates d'expiration des liens.
Gestion de versions de fichiers
Chaque modification de fichier crée une nouvelle version que vous pouvez parcourir et restaurer, protégeant ainsi contre les écrasements accidentels et la perte de données.
Accès WebDAV
Montez ownCloud comme un lecteur réseau sur n'importe quel système d'exploitation en utilisant le serveur WebDAV intégré sans installer de client de synchronisation dédié.
Place de marché d'applications
Étendez les fonctionnalités avec des applications pour l'édition de documents bureautiques, l'analyse antivirus, l'authentification LDAP et la connexion à deux facteurs depuis la place de marché ownCloud.
Pourquoi choisir Hostinger pour ownCloud
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni paramétrage de configuration complexe.
Une sécurité digne de confiance
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker à partir d’un seul endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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