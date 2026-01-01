Déployer Grafana en un clic.
Plateforme d'observabilité open source leader pour la visualisation des métriques, des journaux et des traces à partir de n'importe quelle source de données.
Trouvez le forfait VPS idéal pour Grafana
Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Découvrez ce que vous pouvez créer avec Grafana
Grafana est la plateforme d'observabilité open source la plus populaire au monde, utilisée par plus de 20 millions d'utilisateurs pour transformer les données de séries chronologiques en tableaux de bord exploitables. Elle se connecte à plus de 100 sources de données — Prometheus, InfluxDB, Elasticsearch, PostgreSQL, fournisseurs de services cloud, et bien d'autres — permettant aux équipes de visualiser et de créer des alertes sur les données provenant de tous les recoins de leur infrastructure, le tout dans une interface unifiée.
L'auto-hébergement de Grafana sur votre VPS élimine les frais de sortie de données du cloud et la tarification par siège, tout en conservant les configurations des tableaux de bord, l'historique des requêtes et les données de métriques entièrement au sein de votre propre infrastructure — ce qui est essentiel pour les environnements sensibles à la conformité et les équipes qui surveillent des systèmes internes inaccessibles depuis l'internet public.
Principales fonctionnalités de Grafana
Plus de 100 sources de données
Connectez Grafana à Prometheus, InfluxDB, Elasticsearch, MySQL, aux fournisseurs de cloud, et à des dizaines d'autres sans écrire d'adaptateurs personnalisés.
Bibliothèque de visualisation avancée
Choisissez parmi des graphiques, des cartes thermiques, des histogrammes, des cartes géographiques, des panneaux de statistiques et des centaines de plugins communautaires pour présenter chaque métrique dans le format le plus intuitif.
Alertes puissantes
Définissez des alertes basées sur des seuils ou la détection d'anomalies et acheminez les notifications vers Slack, PagerDuty, les e-mails, les webhooks et plus encore à partir d'un moteur d'alerte unique.
Modélisation de tableaux de bord
Utilisez des variables et des requêtes de modèle pour créer un tableau de bord réutilisable unique qui filtre dynamiquement par hôte, service, région ou toute autre dimension.
Observabilité unifiée
Corrélez les métriques, les journaux et les traces distribuées côte à côte sur une seule plateforme, réduisant ainsi le temps moyen de diagnostic et de résolution des incidents.
Pourquoi choisir Hostinger pour Grafana
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni paramétrage de configuration complexe.
Une sécurité digne de confiance
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker à partir d’un seul endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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