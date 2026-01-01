Grafana est la plateforme d'observabilité open source la plus populaire au monde, utilisée par plus de 20 millions d'utilisateurs pour transformer les données de séries chronologiques en tableaux de bord exploitables. Elle se connecte à plus de 100 sources de données — Prometheus, InfluxDB, Elasticsearch, PostgreSQL, fournisseurs de services cloud, et bien d'autres — permettant aux équipes de visualiser et de créer des alertes sur les données provenant de tous les recoins de leur infrastructure, le tout dans une interface unifiée.

L'auto-hébergement de Grafana sur votre VPS élimine les frais de sortie de données du cloud et la tarification par siège, tout en conservant les configurations des tableaux de bord, l'historique des requêtes et les données de métriques entièrement au sein de votre propre infrastructure — ce qui est essentiel pour les environnements sensibles à la conformité et les équipes qui surveillent des systèmes internes inaccessibles depuis l'internet public.