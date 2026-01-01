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Espace de travail IA auto-hébergé pour le chat, les agents, la recherche approfondie, la mémoire, les documents et les e-mails — le tout fonctionnant sur votre propre VPS.

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$ CA9,09/mois
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67 % de réduction
KVM 1
$ CA27,19
$ CA9,09/mois
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Renouvellement au prix de $ CA 16,79/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
1 cœur vCPU
4 Go de RAM
50 Go d'espace disque NVMe
4 To de bande passante
Le plus populaire
64 % de réduction
KVM 2
$ CA34,19
$ CA12,29/mois
Sélectionner
Renouvellement au prix de $ CA 20,99/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
2 cœurs vCPU
8 Go de RAM
100 Go d'espace disque NVMe
8 To de bande passante
70 % de réduction
KVM 4
$ CA59,99
$ CA18,19/mois
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Renouvellement au prix de $ CA 40,49/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
4 cœurs vCPU
16 Go de RAM
200 Go d'espace disque NVMe
16 To de bande passante
65 % de réduction
KVM 8
$ CA103,29
$ CA36,29/mois
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Renouvellement au prix de $ CA 69,79/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
8 cœurs vCPU
32 Go de RAM
400 Go d'espace disque NVMe
32 To de bande passante
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Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore

Gestionnaire Docker
Accès rapide aux journaux des conteneurs
Mises à jour en un clic
Processeurs AMD EPYC
Stockage NVMe SSD
Vitesse réseau de 1 Gbit/s
API publique
Centres de données partout dans le monde
Nom de domaine gratuit pendant 1 an
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Tous les forfaits sont payés à l’avance. Le tarif mensuel correspond au prix total du forfait divisé par le nombre de mois de votre forfait.

Découvrez ce que vous pouvez créer avec Odysseus

Odysseus est un espace de travail IA open-source qui met les outils de chat, d'agent, de recherche et d'écriture que vous attendez de ChatGPT ou Claude sur votre propre serveur. Il regroupe un chat persistant avec n'importe quel modèle local ou API, un runtime d'agent basé sur opencode, une recherche approfondie en plusieurs étapes, un Cookbook de modèles avec des recommandations tenant compte du matériel, ainsi qu'un éditeur de Documents, des Notes, des Tâches, un calendrier CalDAV et une boîte de réception IMAP/SMTP avec triage IA.

L'auto-hébergement d'Odysseus sur votre VPS garde chaque conversation, document, embedding et e-mail entièrement sur votre propre infrastructure. Vous apportez vos propres clés API pour OpenAI, OpenRouter ou tout point de terminaison compatible, tandis que la mémoire persistante et les compétences évoluent avec le temps, sans frais par siège ni verrouillage fournisseur.

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Découvrez ce que vous pouvez créer avec {name}

Principales fonctionnalités de Odysseus

Chatter avec n'importe quel modèle

Connectez vLLM, llama.cpp, Ollama, OpenRouter, OpenAI, ou tout autre point de terminaison compatible OpenAI à partir d'une interface de chat unifiée.

Runtime de l'agent

Un agent basé sur l'opencode est livré avec des outils MCP, web, de fichier, de shell, de compétences et de mémoire afin qu'il puisse exécuter des tâches complètes de bout en bout.

Recherche approfondie

Les processus de recherche en plusieurs étapes collectent, lisent et synthétisent des sources pour en faire un rapport visuel que vous pouvez consulter et exporter.

Livre de recettes de modèles

Scanne le matériel disponible, recommande les modèles GGUF, FP8 et AWQ qui correspondent réellement, puis les télécharge et les sert en un clic.

Mémoire persistante & Compétences

La récupération de vecteurs et de mots-clés basée sur ChromaDB confère à l'agent une mémoire à long terme et des compétences réutilisables qui survivent aux redémarrages.

Documents, Notes et Courrier

Éditeur Markdown multi-onglets, notes, tâches, calendrier CalDAV et boîte de réception IMAP/SMTP avec tri par IA dans un seul espace de travail.

Pourquoi choisir Hostinger pour Odysseus

Lancement en un clic

Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni paramétrage de configuration complexe.

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Une sécurité digne de confiance

Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection DDoS et une surveillance continue.

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Gestionnaire Docker intégré

Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker à partir d’un seul endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.

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Un hébergement VPS Docker fiable et performant

Gad Iradufasha
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Je ne pourrais pas demander mieux avec l'hébergement VPS de Hostinger! La disponibilité est toujours excellente, ce qui permet au site de fonctionner sans interruption. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de soutien technique s'est montrée rapide, compétente et vraiment efficace.

Maxim Shishkin
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Excellente expérience avec Hostinger du début à la fin. L’assistance par IA est efficace et le soutien humain prend le relais rapidement au besoin. Quant au VPS, il est incroyablement performant et stable. Merci à toute l’équipe pour votre excellent travail 🚀

Noel
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Enfin un fournisseur VPS qui répond réellement aux attentes! Tarifs compétitifs, interface efficace et intuitive, sauvegardes sans problèmes, excellent soutien et stabilité remarquable. Une plateforme d’une grande fiabilité.

Omkar
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L'assistance de Hostinger a été exceptionnelle lorsque j’ai perdu l’accès à mon instance n8n auto-hébergée. Kodee et Mohammad ont pris le temps de m’aider avec patience, rigueur et professionnalisme.

Sylvain
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Merci à Carla pour son aide avec la mise à niveau de n8n sur mon VPS Hostinger. Son professionnalisme et son expertise ont vraiment fait la différence.

Herriman
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Le VPS de Hostinger est tout simplement exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement : rapide, stable et fiable. Aucune interruption, aucun problème de fonctionnement.

Martin K
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Hostinger propose d’excellentes solutions VPS à des prix raisonnables. Les services utilisés jusqu’à présent répondent parfaitement à mes attentes.

Garantie de remboursement de 30 jours

Profitez d’un essai sans risque avec notre garantie de remboursement de 30 jours. Consultez notre politique de remboursement pour en savoir plus.

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