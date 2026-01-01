Déployer Odysseus avec une installation en un clic.
Espace de travail IA auto-hébergé pour le chat, les agents, la recherche approfondie, la mémoire, les documents et les e-mails — le tout fonctionnant sur votre propre VPS.
Trouvez le forfait VPS idéal pour Odysseus
Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Découvrez ce que vous pouvez créer avec Odysseus
Odysseus est un espace de travail IA open-source qui met les outils de chat, d'agent, de recherche et d'écriture que vous attendez de ChatGPT ou Claude sur votre propre serveur. Il regroupe un chat persistant avec n'importe quel modèle local ou API, un runtime d'agent basé sur opencode, une recherche approfondie en plusieurs étapes, un Cookbook de modèles avec des recommandations tenant compte du matériel, ainsi qu'un éditeur de Documents, des Notes, des Tâches, un calendrier CalDAV et une boîte de réception IMAP/SMTP avec triage IA.
L'auto-hébergement d'Odysseus sur votre VPS garde chaque conversation, document, embedding et e-mail entièrement sur votre propre infrastructure. Vous apportez vos propres clés API pour OpenAI, OpenRouter ou tout point de terminaison compatible, tandis que la mémoire persistante et les compétences évoluent avec le temps, sans frais par siège ni verrouillage fournisseur.
Principales fonctionnalités de Odysseus
Chatter avec n'importe quel modèle
Connectez vLLM, llama.cpp, Ollama, OpenRouter, OpenAI, ou tout autre point de terminaison compatible OpenAI à partir d'une interface de chat unifiée.
Runtime de l'agent
Un agent basé sur l'opencode est livré avec des outils MCP, web, de fichier, de shell, de compétences et de mémoire afin qu'il puisse exécuter des tâches complètes de bout en bout.
Recherche approfondie
Les processus de recherche en plusieurs étapes collectent, lisent et synthétisent des sources pour en faire un rapport visuel que vous pouvez consulter et exporter.
Livre de recettes de modèles
Scanne le matériel disponible, recommande les modèles GGUF, FP8 et AWQ qui correspondent réellement, puis les télécharge et les sert en un clic.
Mémoire persistante & Compétences
La récupération de vecteurs et de mots-clés basée sur ChromaDB confère à l'agent une mémoire à long terme et des compétences réutilisables qui survivent aux redémarrages.
Documents, Notes et Courrier
Éditeur Markdown multi-onglets, notes, tâches, calendrier CalDAV et boîte de réception IMAP/SMTP avec tri par IA dans un seul espace de travail.
Pourquoi choisir Hostinger pour Odysseus
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni paramétrage de configuration complexe.
Une sécurité digne de confiance
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker à partir d’un seul endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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Emplacement du serveur recommandé :
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