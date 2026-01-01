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Alternative à AirDrop basée sur navigateur pour des transferts de fichiers pair-à-pair instantanés entre tous les appareils de votre réseau, sans aucune installation d'application.

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Renouvellement au prix de $ CA 16,79/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
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Le plus populaire
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Renouvellement au prix de $ CA 20,99/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
2 cœurs vCPU
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Renouvellement au prix de $ CA 40,49/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
4 cœurs vCPU
16 Go de RAM
200 Go d'espace disque NVMe
16 To de bande passante
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KVM 8
$ CA103,29
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Renouvellement au prix de $ CA 69,79/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
8 cœurs vCPU
32 Go de RAM
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32 To de bande passante
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Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore

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Accès rapide aux journaux des conteneurs
Mises à jour en un clic
Processeurs AMD EPYC
Stockage NVMe SSD
Vitesse réseau de 1 Gbit/s
API publique
Centres de données partout dans le monde
Nom de domaine gratuit pendant 1 an
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Tous les forfaits sont payés à l’avance. Le tarif mensuel correspond au prix total du forfait divisé par le nombre de mois de votre forfait.

Découvrez ce que vous pouvez créer avec PairDrop

PairDrop est une plateforme moderne de partage de fichiers basée sur le web qui offre des transferts de type AirDrop à tous les appareils et systèmes d'exploitation. Grâce à la technologie WebRTC, les fichiers voyagent directement de l'expéditeur au destinataire sans passer par le serveur — le VPS ne fait que coordonner la connexion. Ouvrez l'interface web sur n'importe quel appareil, voyez qui d'autre est sur le réseau et envoyez des fichiers en un seul clic. Pas de comptes, pas d'applications, pas de limites de taille.

L'auto-hébergement de PairDrop offre à votre domicile ou à votre bureau un centre de partage de fichiers permanent et toujours accessible, protégé par HTTPS via Traefik. Les fichiers ne transitent jamais par un stockage tiers, les transferts s'effectuent à pleine vitesse sur le réseau local, et l'approche auto-hébergée signifie qu'il n'y a pas de coûts par fichier ou de bande passante, quelle que soit la quantité partagée par votre équipe.

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Découvrez ce que vous pouvez créer avec {name}

Principales fonctionnalités de PairDrop

Pair à pair via WebRTC

Les fichiers sont transférés directement entre les appareils à pleine vitesse réseau — le serveur ne fait qu'intermédier la connexion, ainsi vos données ne sont jamais stockées dans un espace de stockage intermédiaire.

Aucune installation requise

Fonctionne dans n'importe quel navigateur moderne sous Windows, macOS, Linux, iOS et Android — les utilisateurs n'ont qu'à visiter l'URL et commencer à partager immédiatement.

Découverte automatique des appareils

Les appareils sur le même réseau apparaissent automatiquement dans l'interface, ce qui facilite la sélection d'un destinataire sans avoir à saisir d'adresses ou de codes d'appairage.

Aucune limite de fichiers

PairDrop n'impose aucune restriction de taille de fichier ni de filtre de type, vous pouvez donc partager n'importe quoi, des petits extraits de texte aux fichiers vidéo volumineux, sans contournement.

Appairage de code QR

Scannez un code QR pour connecter instantanément des appareils mobiles, éliminant le besoin de saisir des adresses réseau lors du partage entre téléphones et ordinateurs.

Pourquoi choisir Hostinger pour PairDrop

Lancement en un clic

Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni paramétrage de configuration complexe.

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Une sécurité digne de confiance

Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection DDoS et une surveillance continue.

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Gestionnaire Docker intégré

Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker à partir d’un seul endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.

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Un hébergement VPS Docker fiable et performant

Gad Iradufasha
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Maxim Shishkin
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Merci à Carla pour son aide avec la mise à niveau de n8n sur mon VPS Hostinger. Son professionnalisme et son expertise ont vraiment fait la différence.

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Martin K
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