Déployer Ant Media Server CE en un clic.
Serveur multimédia open source offrant un streaming WebRTC, RTMP, SRT et HLS en moins d'une seconde, avec un tableau de bord d'administration intégré.
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Découvrez ce que vous pouvez créer avec Ant Media Server CE
Ant Media Server Community Edition est un moteur de streaming open-source conçu pour la vidéo en direct à très faible latence. Il accepte l'ingestion via RTMP, SRT et WebRTC, et diffuse des flux aux spectateurs via WebRTC (latence d'environ 0,5 s), HLS, CMAF LL-HLS, DASH et RTSP — le tout à partir d'un seul serveur. Un tableau de bord d'administration intégré vous permet de gérer les flux, de configurer les applications et de surveiller les connexions sans outils externes.
L'auto-hébergement sur votre propre VPS signifie l'absence de frais par flux, l'absence de restrictions de plateforme tierce et la pleine propriété de vos données d'audience. Que vous construisiez une plateforme de télésanté, une salle de classe d'apprentissage en ligne, une vente aux enchères en direct ou une diffusion sportive, Ant Media Server vous offre une base prête pour la production que vous contrôlez entièrement.
Principales fonctionnalités de Ant Media Server CE
WebRTC à latence ultra-faible
Ingérez et lisez des flux avec une latence de bout en bout inférieure à 0,5 seconde via WebRTC, permettant des expériences vidéo interactives en temps réel.
Ingestion multi-protocole
Accepter les flux en direct depuis OBS, FFmpeg, les caméras IP, et toute source compatible RTMP, SRT ou WebRTC, sans configuration supplémentaire.
Diffusion HLS et CMAF
Diffuser des flux via HLS standard et CMAF LL-HLS afin que les spectateurs sur n'importe quel appareil ou CDN puissent regarder sans plugins.
Tableau de bord administrateur intégré
Gérer les applications de streaming, inspecter les sessions en direct et configurer les paramètres du serveur via la console web intégrée sur le port 5080.
Enregistrement et VOD
Enregistrer automatiquement les flux en direct au format MP4 ou HLS et les diffuser comme contenu à la demande depuis le même serveur.
Pourquoi choisir Hostinger pour Ant Media Server CE
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni paramétrage de configuration complexe.
Une sécurité digne de confiance
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker à partir d’un seul endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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