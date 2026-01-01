Déployer Prefect en un clic.
Plateforme d'orchestration de flux de travail moderne native de Python pour la création, la planification et la surveillance de pipelines de données et de tâches d'automatisation.
Trouvez le forfait VPS idéal pour Prefect
Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Découvrez ce que vous pouvez créer avec Prefect
Prefect vous permet de transformer n'importe quelle fonction Python en un workflow planifié, observable et automatiquement relancé avec un simple décorateur. Contrairement aux outils d'orchestration lourds en YAML, Prefect maintient les workflows comme du code Python ordinaire — testable, versionné et déployable comme n'importe quel autre module. L'interface utilisateur incluse affiche l'état d'exécution en temps réel, les journaux et l'historique au niveau des tâches pour chaque exécution.
L'auto-hébergement de Prefect sur votre VPS élimine les frais d'exécution dans le cloud, vous offre un nombre illimité d'exécutions de workflows à un coût d'infrastructure fixe, et conserve les données sensibles de votre pipeline — identifiants, résultats de requêtes, journaux — entièrement sur votre propre infrastructure sans dépendance vis-à-vis d'un fournisseur.
Principales fonctionnalités de Prefect
Workflows natifs de Python
Décorez n'importe quelle fonction Python avec
@flow ou
@task pour bénéficier de la planification, des tentatives, de la mise en cache et de l'observabilité — sans aucun DSL propriétaire à apprendre.
Tentatives automatiques
Configure un backoff exponentiel et une logique de nouvelle tentative personnalisée par tâche afin que les échecs transitoires dans les API, les bases de données ou les appels réseau se rétablissent sans intervention manuelle.
Surveillance en temps réel
L'interface utilisateur intégrée affiche le statut des tâches en direct, les journaux d'exécution et l'historique des exécutions afin que vous sachiez toujours ce qui est en cours d'exécution, ce qui a échoué et pourquoi.
Prise de rendez-vous flexible
Les expressions Cron, les déclencheurs d'intervalle et les déploiements événementiels vous permettent d'exécuter des pipelines selon n'importe quel calendrier ou en réponse à des événements externes.
Pools de travail & Travailleurs
Distribuez l'exécution des flux sur plusieurs processus de travail ou machines, en faisant évoluer la capacité de calcul indépendamment du serveur d'orchestration.
Pourquoi choisir Hostinger pour Prefect
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni paramétrage de configuration complexe.
Une sécurité digne de confiance
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker à partir d’un seul endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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Emplacement du serveur recommandé :
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