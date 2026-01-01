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Serveur de transfert de fichiers complet, piloté par les événements, prenant en charge SFTP, FTP, WebDAV et HTTP, avec une interface d'administration web intégrée.

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Renouvellement à $ CA 20,99/mois pour 2 ans. Annulation possible en tout temps.
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Renouvellement à $ CA 40,49/mois pour 2 ans. Annulation possible en tout temps.
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KVM 8
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Accès rapide aux journaux des conteneurs
Mises à jour en un clic
Processeurs AMD EPYC
Stockage NVMe SSD
Vitesse réseau de 1 Gbit/s
API publique
Centres de données partout dans le monde
Nom de domaine gratuit pendant 1 an
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Tous les forfaits sont payés à l'avance. Le tarif mensuel affiché correspond au prix total du forfait divisé par sa durée en mois.

Découvrez ce que vous pouvez créer avec SFTPGo

SFTPGo est un serveur de transfert de fichiers open-source et complet, bâti autour d'une architecture événementielle. Il prend en charge plusieurs protocoles à partir d'un déploiement unique — SFTP, FTPS, WebDAV et HTTP/HTTPS — ainsi que plusieurs backends de stockage, y compris les systèmes de fichiers locaux, Amazon S3, Google Cloud Storage et Azure Blob Storage. Une interface WebAdmin intégrée offre aux administrateurs un contrôle total sur les utilisateurs, les groupes, les quotas et les politiques d'accès, tandis qu'une interface WebClient permet aux utilisateurs finaux de gérer leurs propres fichiers directement dans un navigateur sans aucun logiciel supplémentaire.

L'auto-hébergement de SFTPGo sur votre propre VPS maintient l'infrastructure de transfert de fichiers sous votre contrôle. Vous définissez les politiques de rétention, les règles d'accès et les backends de stockage — sans frais par utilisateur, sans limites d'utilisation et sans que vos données ne quittent votre infrastructure.

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Découvrez ce que vous pouvez créer avec {name}

Principales fonctionnalités de SFTPGo

Prise en charge multi-protocole

SFTP, FTPS, WebDAV et HTTP/HTTPS, tous servis depuis un seul serveur, de sorte que les clients se connectant avec n'importe quel protocole standard sont pris en charge sans déploiements supplémentaires.

Administration web

Interface WebAdmin complète basée sur navigateur pour la gestion des utilisateurs, des groupes, des dossiers, des quotas et des règles d'événements, sans aucun accès en ligne de commande.

Plusieurs backends de stockage

Connectez-vous au stockage local, à Amazon S3, à Google Cloud Storage, à Azure Blob Storage ou aux serveurs SFTP distants et présentez-les aux utilisateurs sous forme d'arborescence de répertoires unifiée.

Automatisation pilotée par les événements

Définissez des règles qui déclenchent des webhooks, des notifications par e-mail ou des scripts personnalisés lors d'événements de fichier tels que les téléversements, les téléchargements ou les suppressions.

Quotas par utilisateur

Appliquer des limites indépendantes de stockage et de bande passante par utilisateur ou par dossier afin d'éviter qu'un seul compte ne consomme des ressources excessives.

Authentification à deux facteurs

L'authentification à deux facteurs (2FA) basée sur TOTP pour les comptes administrateur et utilisateur final ajoute une couche de protection essentielle contre l'accès non autorisé.

Pourquoi choisir Hostinger pour SFTPGo

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Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni paramétrage de configuration complexe.

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Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection DDoS et une surveillance continue.

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Gestionnaire Docker intégré

Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker à partir d’un seul endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.

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Un hébergement VPS Docker fiable et performant

Gad Iradufasha
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