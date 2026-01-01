Déployer ToolJet en un clic.
Plateforme low-code open source pour créer et déployer des outils internes, des tableaux de bord et des interfaces d'administration avec plus de 50 intégrations de sources de données.
Trouvez le forfait VPS idéal pour ToolJet
Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Découvrez ce que vous pouvez créer avec ToolJet
ToolJet est une plateforme low-code open source qui offre aux équipes un constructeur visuel par glisser-déposer pour créer des outils internes, des panneaux d'administration et des applications CRUD en une fraction du temps de développement habituel. Avec plus de 40 composants d'interface utilisateur intégrés et des connecteurs natifs pour plus de 50 services — y compris PostgreSQL, MySQL, MongoDB, des API REST, Google Sheets et Stripe — les équipes peuvent créer des applications basées sur les données sans écrire de code frontal étendu.
L'auto-hébergement de ToolJet sur votre propre VPS maintient les configurations des outils internes, les identifiants des sources de données et la logique métier entièrement au sein de votre infrastructure. Pas de tarification par siège, pas de limites d'utilisation et pas d'accès tiers à vos données opérationnelles.
Principales fonctionnalités de ToolJet
50+ connecteurs de sources de données
Connectez-vous aux bases de données, aux API REST, aux points de terminaison GraphQL et aux outils SaaS, y compris Google Sheets, Stripe et Salesforce, sans écrire de code d'intégration personnalisé.
Créateur visuel par glisser-déposer
Composer des mises en page d'interface utilisateur à partir de plus de 40 composants pré-intégrés — tableaux, formulaires, graphiques, modales — sans écrire de HTML ou de CSS, et les lier directement aux requêtes de données.
JavaScript & Logique Python
Ajoutez des transformations de données et la logique métier directement dans les requêtes en utilisant JavaScript ou Python, permettant aux utilisateurs avancés de garder le contrôle total sans quitter la plateforme.
Contrôle d'accès basé sur les rôles
Définissez des autorisations granulaires par application et par espace de travail afin que chaque membre de l'équipe ne puisse accéder qu'aux outils et aux données pertinents pour son rôle.
Synchronisation Git
Contrôlez les définitions d'applications en les synchronisant avec un dépôt Git, ce qui permet les revues de code, les audits et les retours en arrière pour les outils internes critiques.
Pourquoi choisir Hostinger pour ToolJet
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni paramétrage de configuration complexe.
Une sécurité digne de confiance
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker à partir d’un seul endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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Un hébergement VPS Docker fiable et performant
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