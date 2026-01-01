ToolJet est une plateforme low-code open source qui offre aux équipes un constructeur visuel par glisser-déposer pour créer des outils internes, des panneaux d'administration et des applications CRUD en une fraction du temps de développement habituel. Avec plus de 40 composants d'interface utilisateur intégrés et des connecteurs natifs pour plus de 50 services — y compris PostgreSQL, MySQL, MongoDB, des API REST, Google Sheets et Stripe — les équipes peuvent créer des applications basées sur les données sans écrire de code frontal étendu.

L'auto-hébergement de ToolJet sur votre propre VPS maintient les configurations des outils internes, les identifiants des sources de données et la logique métier entièrement au sein de votre infrastructure. Pas de tarification par siège, pas de limites d'utilisation et pas d'accès tiers à vos données opérationnelles.