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Client webmail léger auto-hébergé pour accéder aux comptes de messagerie IMAP depuis n'importe quel navigateur, sans suivi ni publicités.

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KVM 1
$ CA27,19
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Renouvellement à $ CA 16,79/mois pour 2 ans. Annulation possible en tout temps.
1 cœur vCPU
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50 Go d'espace disque NVMe
4 To de bande passante
Le plus populaire
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KVM 2
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$ CA12,59/mois
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Renouvellement à $ CA 20,99/mois pour 2 ans. Annulation possible en tout temps.
2 cœurs vCPU
8 Go de RAM
100 Go d'espace disque NVMe
8 To de bande passante
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KVM 4
$ CA59,99
$ CA18,19/mois
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Renouvellement à $ CA 40,49/mois pour 2 ans. Annulation possible en tout temps.
4 cœurs vCPU
16 Go de RAM
200 Go d'espace disque NVMe
16 To de bande passante
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KVM 8
$ CA103,29
$ CA36,29/mois
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Renouvellement à $ CA 69,79/mois pour 2 ans. Annulation possible en tout temps.
8 cœurs vCPU
32 Go de RAM
400 Go d'espace disque NVMe
32 To de bande passante
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Gestionnaire Docker
Accès rapide aux journaux des conteneurs
Mises à jour en un clic
Processeurs AMD EPYC
Stockage NVMe SSD
Vitesse réseau de 1 Gbit/s
API publique
Centres de données partout dans le monde
Nom de domaine gratuit pendant 1 an
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Tous les forfaits sont payés à l'avance. Le tarif mensuel affiché correspond au prix total du forfait divisé par sa durée en mois.

Découvrez ce que vous pouvez créer avec SnappyMail

SnappyMail est un client webmail moderne et léger qui vous permet d'accéder à n'importe quel compte de messagerie IMAP via une interface de navigateur épurée. C'est un fork maintenu de RainLoop, reconstruit pour la performance — la charge utile JavaScript est environ 66 % plus petite que l'original, ce qui signifie des temps de chargement plus rapides même sur des connexions lentes. SnappyMail prend en charge plusieurs comptes IMAP, le chiffrement PGP, les filtres de messagerie Sieve, le mode sombre et la navigation complète au clavier.

L'auto-hébergement de SnappyMail sur votre VPS place un client de messagerie privé basé sur un navigateur sur votre propre infrastructure, sans télémétrie tierce, sans publicité et sans compte requis auprès d'un service externe. Vos identifiants de messagerie sont stockés uniquement sur votre serveur et transmis uniquement entre votre VPS et votre fournisseur de messagerie existant.

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Découvrez ce que vous pouvez créer avec {name}

Principales fonctionnalités de SnappyMail

Plusieurs comptes IMAP

Connectez-vous et basculez entre un nombre illimité de comptes IMAP à partir d'une seule session SnappyMail, y compris Gmail, Outlook, Fastmail ou des serveurs de messagerie auto-hébergés.

Cryptage PGP

Composer et lire des messages chiffrés PGP directement dans le navigateur sans installer d'extension de client de messagerie ou gérer les clés en dehors de l'interface.

Éditeur de filtre Sieve

Rédigez et gérez des règles de filtrage de courrier Sieve côté serveur directement dans SnappyMail, en automatisant le tri des dossiers et la gestion des messages sans règles côté client.

Aucun suivi ni publicité

SnappyMail ne contient aucune analyse, aucun bouton de médias sociaux et aucun script tiers — le contenu des e-mails et les métadonnées restent entièrement au sein de votre infrastructure.

Mode sombre et thèmes

Le mode sombre intégré et les multiples options de thème permettent aux utilisateurs de personnaliser l'interface sans extensions de navigateur ni remplacements CSS personnalisés.

Pourquoi choisir Hostinger pour SnappyMail

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Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni paramétrage de configuration complexe.

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Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection DDoS et une surveillance continue.

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Gestionnaire Docker intégré

Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker à partir d’un seul endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.

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Un hébergement VPS Docker fiable et performant

Gad Iradufasha
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Maxim Shishkin
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Martin K
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