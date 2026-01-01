Déployer Faraday en un clic.
Plateforme de gestion des vulnérabilités open source qui centralise les résultats de sécurité et rationalise la remédiation pour les équipes de sécurité.
Trouvez le forfait VPS idéal pour Faraday
Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Découvrez ce que vous pouvez créer avec Faraday
Faraday est une plateforme de gestion des vulnérabilités de niveau entreprise qui offre aux équipes de sécurité un espace de travail unifié pour découvrir, suivre et corriger les vulnérabilités sur l'ensemble de leur infrastructure. Elle s'intègre à plus de 80 outils de sécurité, important et normalisant automatiquement les données d'analyse provenant de divers scanners et frameworks de test afin que les équipes puissent se concentrer sur l'analyse plutôt que sur la manipulation manuelle des données.
L'auto-hébergement de Faraday sur votre VPS garantit que les résultats de sécurité sensibles et les pistes d'audit restent sous votre contrôle total — répondant aux exigences strictes de conformité pour le traitement des données de vulnérabilité tout en offrant des capacités d'entreprise sans les coûts récurrents des plateformes basées sur le cloud.
Principales fonctionnalités de Faraday
Plus de 80 intégrations d'outils
Importe et normalise automatiquement les données de vulnérabilité provenant de scanners et de frameworks de test conformes aux normes de l'industrie, éliminant ainsi l'agrégation manuelle des données.
Collaboration d'équipe
Les espaces de travail multi-utilisateurs avec contrôle d'accès basé sur les rôles permettent aux équipes de sécurité de collaborer sur les évaluations et de suivre la propriété de la remédiation en temps réel.
Priorisation des risques
Le moteur intégré de notation et de priorisation des risques aide les équipes à concentrer leurs efforts de remédiation sur les vulnérabilités qui représentent la plus grande menace réelle.
Rapports de conformité
Les modèles de rapports personnalisés et les pistes d'audit aident les responsables de la conformité à démontrer les améliorations de la posture de sécurité et à satisfaire aux exigences réglementaires.
API RESTful
Une API REST complète permet l'intégration avec les pipelines CI/CD et les outils SIEM, permettant aux équipes DevSecOps d'automatiser le suivi des vulnérabilités tout au long du SDLC.
Pourquoi choisir Hostinger pour Faraday
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni paramétrage de configuration complexe.
Une sécurité digne de confiance
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker à partir d’un seul endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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Un hébergement VPS Docker fiable et performant
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