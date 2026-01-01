Déployer Bytebase : installation en un clic.
Plateforme DevOps de base de données open source pour examiner, approuver et déployer les modifications de schéma en toute sécurité dans tous les environnements.
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Découvrez ce que vous pouvez créer avec Bytebase
Bytebase est une plateforme DevOps de base de données open source qui apporte la discipline de l'ingénierie logicielle à la gestion des changements de base de données. Là où la plupart des équipes s'appuient sur des scripts SQL ad hoc ou des approbations informelles de DBA, Bytebase offre des flux de travail de révision structurés, des pipelines de déploiement multi-environnements et plus de 200 règles de révision SQL intégrées qui reflètent la manière dont le code d'application est livré.
Il prend en charge plus de 20 systèmes de bases de données — PostgreSQL, MySQL, MariaDB, MongoDB, Redis, ClickHouse, Snowflake, et plus encore — à partir d'une seule interface web. L'auto-hébergement maintient les identifiants de base de données et l'historique des changements entièrement au sein de votre propre infrastructure, sans qu'aucun service tiers n'accède jamais à vos schémas ou à vos données.
Principales fonctionnalités de Bytebase
Flux de travail de modification de base de données
Acheminer chaque migration de schéma via des étapes de révision et d'approbation configurables avant qu'elle n'atteigne un environnement de base de données.
Révision SQL intégrée
Plus de 200 règles détectent automatiquement les anti-modèles, les index manquants et les opérations destructrices avant qu'une modification ne soit approuvée.
Intégration GitOps
Liez Bytebase à votre dépôt Git afin que les migrations de base de données suivent le même processus de pull request que le code d'application.
Déploiements multi-environnements
Définir des pipelines ordonnés pour les environnements de développement, de staging et de production avec des portes d'approbation requises à chaque étape.
Audit et conformité
Chaque migration et approbation est enregistrée dans un journal infalsifiable avec horodatage et attribution d'utilisateur, prenant en charge SOC 2 et des cadres similaires.
Pourquoi choisir Hostinger pour Bytebase
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni paramétrage de configuration complexe.
Une sécurité digne de confiance
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker à partir d’un seul endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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