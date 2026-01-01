Bytebase est une plateforme DevOps de base de données open source qui apporte la discipline de l'ingénierie logicielle à la gestion des changements de base de données. Là où la plupart des équipes s'appuient sur des scripts SQL ad hoc ou des approbations informelles de DBA, Bytebase offre des flux de travail de révision structurés, des pipelines de déploiement multi-environnements et plus de 200 règles de révision SQL intégrées qui reflètent la manière dont le code d'application est livré.

Il prend en charge plus de 20 systèmes de bases de données — PostgreSQL, MySQL, MariaDB, MongoDB, Redis, ClickHouse, Snowflake, et plus encore — à partir d'une seule interface web. L'auto-hébergement maintient les identifiants de base de données et l'historique des changements entièrement au sein de votre propre infrastructure, sans qu'aucun service tiers n'accède jamais à vos schémas ou à vos données.