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Plateforme DevOps de base de données open source pour examiner, approuver et déployer les modifications de schéma en toute sécurité dans tous les environnements.

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KVM 1
$ CA 27,19
$ CA 9,09 /mois
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Obtenez 24 mois pour $ CA 218,16 (prix d'origine : $ CA 652,56). Renouvellement au prix de $ CA 16,79/mois.
1 cœur vCPU
4 Go de RAM
50 Go d'espace disque NVMe
4 To de bande passante
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63 % de réduction
KVM 2
$ CA 34,19
$ CA 12,59 /mois
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Obtenez 24 mois pour $ CA 302,16 (prix d'origine : $ CA 820,56). Renouvellement au prix de $ CA 20,99/mois.
2 cœurs vCPU
8 Go de RAM
100 Go d'espace disque NVMe
8 To de bande passante
70 % de réduction
KVM 4
$ CA 59,99
$ CA 18,19 /mois
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Obtenez 24 mois pour $ CA 436,56 (prix d'origine : $ CA 1 439,76). Renouvellement au prix de $ CA 40,49/mois.
4 cœurs vCPU
16 Go de RAM
200 Go d'espace disque NVMe
16 To de bande passante
65 % de réduction
KVM 8
$ CA 103,29
$ CA 36,29 /mois
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Obtenez 24 mois pour $ CA 870,96 (prix d'origine : $ CA 2 478,96). Renouvellement au prix de $ CA 69,79/mois.
8 cœurs vCPU
32 Go de RAM
400 Go d'espace disque NVMe
32 To de bande passante
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KVM 1
$ CA 27,19
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Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore

Gestionnaire Docker
Accès rapide aux journaux des conteneurs
Mises à jour en un clic
Processeurs AMD EPYC
Stockage NVMe SSD
Vitesse réseau de 1 Gbit/s
API publique
Centres de données partout dans le monde
Nom de domaine gratuit pendant 1 an
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Tous les forfaits sont payés à l’avance. Le tarif mensuel correspond au prix total du forfait divisé par le nombre de mois de votre forfait.

Découvrez ce que vous pouvez créer avec Bytebase

Bytebase est une plateforme DevOps de base de données open source qui apporte la discipline de l'ingénierie logicielle à la gestion des changements de base de données. Là où la plupart des équipes s'appuient sur des scripts SQL ad hoc ou des approbations informelles de DBA, Bytebase offre des flux de travail de révision structurés, des pipelines de déploiement multi-environnements et plus de 200 règles de révision SQL intégrées qui reflètent la manière dont le code d'application est livré.

Il prend en charge plus de 20 systèmes de bases de données — PostgreSQL, MySQL, MariaDB, MongoDB, Redis, ClickHouse, Snowflake, et plus encore — à partir d'une seule interface web. L'auto-hébergement maintient les identifiants de base de données et l'historique des changements entièrement au sein de votre propre infrastructure, sans qu'aucun service tiers n'accède jamais à vos schémas ou à vos données.

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Découvrez ce que vous pouvez créer avec {name}

Principales fonctionnalités de Bytebase

Flux de travail de modification de base de données

Acheminer chaque migration de schéma via des étapes de révision et d'approbation configurables avant qu'elle n'atteigne un environnement de base de données.

Révision SQL intégrée

Plus de 200 règles détectent automatiquement les anti-modèles, les index manquants et les opérations destructrices avant qu'une modification ne soit approuvée.

Intégration GitOps

Liez Bytebase à votre dépôt Git afin que les migrations de base de données suivent le même processus de pull request que le code d'application.

Déploiements multi-environnements

Définir des pipelines ordonnés pour les environnements de développement, de staging et de production avec des portes d'approbation requises à chaque étape.

Audit et conformité

Chaque migration et approbation est enregistrée dans un journal infalsifiable avec horodatage et attribution d'utilisateur, prenant en charge SOC 2 et des cadres similaires.

Pourquoi choisir Hostinger pour Bytebase

Lancement en un clic

Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni paramétrage de configuration complexe.

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Une sécurité digne de confiance

Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection DDoS et une surveillance continue.

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Gestionnaire Docker intégré

Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker à partir d’un seul endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.

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Un hébergement VPS Docker fiable et performant

Gad Iradufasha
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Maxim Shishkin
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Noel
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Sylvain
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Herriman
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Martin K
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Hostinger propose d’excellentes solutions VPS à des prix raisonnables. Les services utilisés jusqu’à présent répondent parfaitement à mes attentes.

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